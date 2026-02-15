Acesse sua conta
Neymar surge 'curtindo' Carnaval e avisa: 'Eu gosto mesmo'

Jogador do Santos deve ser relacionado para enfrentar o Velo Clube, neste domingo (15), na Vila Belmiro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 10:35

Neymar brincou sobre Carnaval em publicação nas redes sociais
Neymar brincou sobre Carnaval em publicação nas redes sociais Crédito: Reprodução

Neymar fez graça sobre a fama de gostar muito do Carnaval. Em uma postagem nos Stories do Instagram, o jogador surgiu dançando dentro do carro ao som de 'hits' da folia, e admitiu que curte a festa. Vale lembrar que o atacante está recuperado de cirurgia no menisco do joelho esquerdo, realizada no fim de dezembro, e está prestes a voltar a jogar pelo Santos após perder dez partidas na temporada.

"Quem não gosta de Carnaval é maluco. Toma! Eu gosto mesmo!" escreveu o camisa 10 em uma sequência de dois vídeos.

O Santos deve enfim ter o retorno de Neymar neste domingo (15), às 20h30, quando enfrenta o Velo Clube pela oitava e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O duelo é decisivo para o Peixe, que ainda busca confirmar vaga nas quartas de final do estadual.

Neymar fez a cirurgia no menisco do joelho esquerdo no fim de dezembro e, recuperado, deve ganhar alguns minutos na partida deste domingo. Ele já vinha treinando com o grupo há mais de uma semana. A tendência é que o elenco receba folga na segunda-feira, quando o camisa 10 poderá curtir a folia.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

