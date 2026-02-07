FICOU NA BRONCA

Após polêmica com aniversário, Neymar deixa de seguir a CBF; confira

Neymar completou 34 anos na última quinta-feira (5/2) sem menção oficial da entidade e gesto nas redes reforçou sinais de distanciamento

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 07:38

Neymar Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Neymar completou 34 anos na última quinta-feira (5/2) e não recebeu qualquer menção oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Poucas horas depois, o atacante deixou de seguir a entidade no Instagram, gesto que reforçou sinais de distanciamento entre as partes.

O movimento nas redes sociais foi interpretado como uma reação direta ao episódio. Ao acessar o perfil do jogador, é possível constatar que ele não segue mais a conta oficial da CBF, situação diferente do que ocorria anteriormente.