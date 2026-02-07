Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após polêmica com aniversário, Neymar deixa de seguir a CBF; confira

Neymar completou 34 anos na última quinta-feira (5/2) sem menção oficial da entidade e gesto nas redes reforçou sinais de distanciamento

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 07:38

Neymar
Neymar Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Neymar completou 34 anos na última quinta-feira (5/2) e não recebeu qualquer menção oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Poucas horas depois, o atacante deixou de seguir a entidade no Instagram, gesto que reforçou sinais de distanciamento entre as partes.

O movimento nas redes sociais foi interpretado como uma reação direta ao episódio. Ao acessar o perfil do jogador, é possível constatar que ele não segue mais a conta oficial da CBF, situação diferente do que ocorria anteriormente.

Mansão de Neymar em Mangaratiba

Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
1 de 15
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Tags:

Neymar

Mais recentes

Imagem - Após melhor temporada da carreira, ex-Bahia vai reforçar clube tricolor na Libertadores

Após melhor temporada da carreira, ex-Bahia vai reforçar clube tricolor na Libertadores
Imagem - AO VIVO: assista Juazeirense x Bahia pelo Campeonato Baiano

AO VIVO: assista Juazeirense x Bahia pelo Campeonato Baiano
Imagem - Corpo de campeão paralímpico Adriano Lima, um dos maiores nomes da natação brasileira, será enterrado em Natal

Corpo de campeão paralímpico Adriano Lima, um dos maiores nomes da natação brasileira, será enterrado em Natal

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens