Vitória e Jequié se enfrentam em confronto direto pelo Campeonato Baiano

Alan Pinheiro
Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 23:59
Os ânimos dentro da Toca do Leão não estão dos melhores após a goleada de 5x1 sofrida contra o Palmeiras no meio de semana, mas a competição mudou e a derrota precisa ser deixada para trás. Agora novamente pelo Campeonato Baiano, o Vitória ajusta o foco para enfrentar o Jequié neste sábado (7), pela 7ª rodada do estadual. A bola rola a partir das 16h, no estádio Waldomiro Borges.
O duelo entre as duas equipes marca um confronto direto que vai decidir o segundo lugar da competição. Com 10 pontos, o Jequié entrará no jogo defendendo a posição. Segundo melhor ataque do torneio, com 11 tentos anotados, o Jipão não pode tropeçar para ainda ter chances de ocupar o topo da tabela. Do outro lado, o Leão busca manter a sequência positiva com o time alternativo. A equipe tem a melhor defesa do Baianão, com apenas dois gols sofridos.
Para o técnico Rodrigo Chagas, que volta ao comando técnico, é necessário buscar o resultado para buscar a classificação. “Temos que buscar classificar, era um incômodo meu os três empates em três jogos. Tivemos reforços, principalmente no setor defensivo. No próximo jogo podemos ter mais atletas fortalecendo a nossa equipe, principalmente na frente, que é onde temos maior carência de mudanças”, indicou em entrevista coletiva.
Um dos atletas citados pelo treinador foi o atacante Fabri. No entanto, a utilização do jogador é incerta. Com as lesões de Renzo López e Renato Kayzer, o atleta precisou ser utilizado na Arena Barueri. Apesar de também contar com Pedro Henrique como opção, Jair Ventura ainda não deve contar com ele para o confronto diante do Flamengo, o que torna Fabri importante para a terceira rodada do Brasileirão, terça-feira.
A tendência é de que o time titular seja mais parecido com aquele visto contra o Barcelona de Ilhéus, com mudanças pontuais na escalação inicial. Para enfrentar o Jequié, o Vitória terá os reforços do zagueiro Riccieli, do volante Ronald e do atacante Osvaldo. Todos os três vão começar a partida como titulares. Além dos três, o volante Dudu Miraíma também inicia a partida, enquanto Zé Breno vai para o banco de reservas.
“Vai ser um jogo muito difícil. Eles vêm de três vitórias seguidas, mas a gente também vai em busca da nossa vitória para encaminhar a classificação no campeonato. É algo que eu busco, sim, estar na equipe do Brasileiro. Acho que o trabalho vai me levar até lá. O caminho é treinar, jogar e apresentar a minha melhor versão para ter essa oportunidade”, projetou Miraíma.
Apesar de não ter conquistado a posição, o atacante Luís Miguel, que se destacou na última vitória do clube, aparece como opção para surpreender novamente. Contra o Barcelona de Ilhéus, o jogador saiu do banco de reservas no segundo tempo e terminou a partida com um gol e uma assistência.
Essa será apenas a 7ª partida entre as duas equipes. Considerando todo o retrospecto entre Vitória e Jequié, o Leão saiu com o resultado positivo em cinco partidas, enquanto o Jipão venceu apenas uma vez. Com o Vitória como visitante, cenário do embate deste final de semana, os rubro-negros saíram com os três pontos em duas oportunidades, enquanto foram superados em outro confronto.