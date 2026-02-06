Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba quanto o Vitória pode ganhar com a venda de Wagner Leonardo pelo Grêmio

Leão da Barra ainda tem 20% dos direitos econômicos do zagueiro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 17:55

Wagner Leonardo tem cinco gols no Campeonato Brasileiro
Wagner Leonardo com a camisa do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O zagueiro Wagner Leonardo voltou a movimentar o mercado da bola e pode gerar novo retorno financeiro ao Vitória em caso de transferência pelo Grêmio. O defensor de 26 anos está na mira de clubes do Brasil e do exterior — entre eles o CSKA Moscou, da Rússia, além de uma equipe da Arábia Saudita —, cenário que reacende a expectativa de lucro para o Rubro-Negro baiano.

Informações sobre a possibilidade de saída do jogador foram divulgadas pelo jornalista Paulo Nunes, que citou apuração de Rafael Pfeiffer ao indicar que o Grêmio trabalha com a negociação do defensor e já avalia a reposição para a zaga.

Relembre a passagem de Wagner Leonardo pelo Vitória

Wagner Leonardo por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo por Paula Fróes/CORREIO
Wagner Leonardo por VICTOR FERREIRA / ECV
Wagner Leonardo por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo por VICTOR FERREIRA / ECVITÓRIA
Wagner Leonardo por Divulgação ECVitória
Wagner Leonardo por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo por VICTOR FERREIRA / ECV
Wagner Leonardo por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo por VICTOR FERREIRA / ECV
Wagner Leonardo por VICTOR FERREIRA / ECV
Wagner Leonardo por VICTOR FERREIRA / ECV
Wagner Leonardo por ARISSON MARINHO / CORREIO
1 de 20
Wagner Leonardo por Victor Ferreira/EC Vitória

Apesar das sondagens, ainda não há proposta oficial apresentada ao clube gaúcho. De acordo com o ge, a diretoria gremista pretende analisar eventuais ofertas, mas trabalha com a expectativa de negociar o atleta apenas por valores a partir de 7 milhões de euros (cerca de R$ 44,1 milhões).

Caso a venda ocorra dentro desse patamar, o Vitória terá direito a uma fatia relevante da operação. Quando negociou o zagueiro com o Grêmio, em fevereiro de 2025, o clube baiano manteve 20% dos direitos econômicos do atleta. A transferência foi fechada por US$ 4,5 milhões (aproximadamente R$ 26 milhões na cotação da época) por 80% do passe, configurando a maior venda da história do Leão.

Com isso, uma eventual negociação pelo valor mínimo pretendido pelo Grêmio pode render ao Vitória cerca de R$ 8,8 milhões, quantia significativa para os cofres rubro-negros sem necessidade de nova participação esportiva do jogador.

Contratações mais caras da história do Vitória

Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO por R$ 8 milhões por Victor Ferreira/ EC Vitória
Erick foi contratado junto ao São Paulo por R$ 7 milhões  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo foi contratado junto ao Portimonense-POR por R$ 5,6 milhões em 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Claudinho foi contratado junto ao Criciúma por R$ 5,1 milhões no final de 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Petkovic foi contrato junto ao Real Madrid por R$ 5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 44 milhões nos dias de hoje) por Divulgação/EC Vitória
Janderson foi contratado junto ao Botafogo por R$ 5 milhões em 2024  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato foi contratado junto ao São Paulo por R$ 5 milhões no começo de 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga foi contratado junto ao Santos por R$ 5 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Kieza foi contratado junto ao São Paulo por R$ 4 milhões em 2016 (equivalente a cerca de R$ 7,8 milhões nos dias de hoje) por Francisco Galvão/EC Vitória
Bebeto foi contrato junto ao Sevilla por R$ 3,5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 30 milhões nos dias de hoje) por Reprodução/X
Matheusinho foi contratado junto ao Cuiabá por R$ 3,3 milhões por Victor Ferreira/EC Vitória
Fabri foi contratado junto ao Levante-ESP por R$ 3,2 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Naldi foi contratado junto à Ponte Preta por R$ 3 milhões em 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 13
Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO por R$ 8 milhões por Victor Ferreira/ EC Vitória

Na temporada passada, Wagner Leonardo já havia despertado interesse internacional. Ainda segundo o ge, o Al-Arabi apresentou proposta de US$ 7 milhões, recusada pela diretoria gremista, que optou por manter o defensor no elenco.

Revelado pelo Santos, o zagueiro passou ainda por Náutico, Fortaleza, Cruzeiro e Portimonense antes de ser contratado pelo Vitória em 2023 por cerca de R$ 5,6 milhões. Pelo Grêmio, Wagner Leonardo soma 47 partidas disputadas, com dois gols marcados e duas assistências, mantendo status de titular.

LEIA MAIS 

Membros das organizadas de Bahia e Vitória podem ser obrigados a fazer curso de cultura de paz

Vitória anuncia a contratação do atacante Lucas Silva por empréstimo

Jogador que brilhou com a camisa do Vitória se reencontra na carreira em time da Série B

Julgamento de ex-jogador do Vitória preso por tráfico de drogas acontece na próxima semana

Bahia e Vitória podem sofrer com projeto aprovado no Senado; entenda

De capitão e ídolo no Barradão à fala que gerou irritação na despedida

Contratado pelo Vitória em 2023, Wagner Leonardo rapidamente assumiu protagonismo, tornou-se capitão e foi peça central nas conquistas da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024. Ao todo, disputou 77 partidas, marcou 11 gols e deu uma assistência, desempenho que o colocou entre os jogadores mais identificados com a torcida naquele período.

O status, porém, sofreu abalo logo após a saída para o Grêmio. Durante a apresentação no novo clube, uma declaração do zagueiro gerou forte repercussão negativa entre rubro-negros.

“Valorizar chegar até aqui, porque muitas vezes a gente vem de uma base de um time grande e acaba acomodando, por estar em um grande clube acha que nunca vai acontecer de estar em um clube menor, para rodar e pegar experiência. Agora a gente retorna para um clube grande, então tenho que valorizar, e valorizar dentro de campo”, disse.

A fala foi interpretada por parte da torcida como desvalorização do Vitória, encerrando de forma turbulenta uma passagem que, dentro de campo, havia sido marcada por liderança, títulos e identificação.

Tags:

Vitória

Mais recentes

Imagem - Após melhor temporada da carreira, ex-Bahia vai reforçar clube tricolor na Libertadores

Após melhor temporada da carreira, ex-Bahia vai reforçar clube tricolor na Libertadores
Imagem - AO VIVO: assista Juazeirense x Bahia pelo Campeonato Baiano

AO VIVO: assista Juazeirense x Bahia pelo Campeonato Baiano
Imagem - Corpo de campeão paralímpico Adriano Lima, um dos maiores nomes da natação brasileira, será enterrado em Natal

Corpo de campeão paralímpico Adriano Lima, um dos maiores nomes da natação brasileira, será enterrado em Natal

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens