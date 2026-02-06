DINHEIRO EXTRA?

Saiba quanto o Vitória pode ganhar com a venda de Wagner Leonardo pelo Grêmio

Leão da Barra ainda tem 20% dos direitos econômicos do zagueiro

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 17:55

Wagner Leonardo com a camisa do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O zagueiro Wagner Leonardo voltou a movimentar o mercado da bola e pode gerar novo retorno financeiro ao Vitória em caso de transferência pelo Grêmio. O defensor de 26 anos está na mira de clubes do Brasil e do exterior — entre eles o CSKA Moscou, da Rússia, além de uma equipe da Arábia Saudita —, cenário que reacende a expectativa de lucro para o Rubro-Negro baiano.

Informações sobre a possibilidade de saída do jogador foram divulgadas pelo jornalista Paulo Nunes, que citou apuração de Rafael Pfeiffer ao indicar que o Grêmio trabalha com a negociação do defensor e já avalia a reposição para a zaga.

Apesar das sondagens, ainda não há proposta oficial apresentada ao clube gaúcho. De acordo com o ge, a diretoria gremista pretende analisar eventuais ofertas, mas trabalha com a expectativa de negociar o atleta apenas por valores a partir de 7 milhões de euros (cerca de R$ 44,1 milhões).

Caso a venda ocorra dentro desse patamar, o Vitória terá direito a uma fatia relevante da operação. Quando negociou o zagueiro com o Grêmio, em fevereiro de 2025, o clube baiano manteve 20% dos direitos econômicos do atleta. A transferência foi fechada por US$ 4,5 milhões (aproximadamente R$ 26 milhões na cotação da época) por 80% do passe, configurando a maior venda da história do Leão.

Com isso, uma eventual negociação pelo valor mínimo pretendido pelo Grêmio pode render ao Vitória cerca de R$ 8,8 milhões, quantia significativa para os cofres rubro-negros sem necessidade de nova participação esportiva do jogador.

Na temporada passada, Wagner Leonardo já havia despertado interesse internacional. Ainda segundo o ge, o Al-Arabi apresentou proposta de US$ 7 milhões, recusada pela diretoria gremista, que optou por manter o defensor no elenco.

Revelado pelo Santos, o zagueiro passou ainda por Náutico, Fortaleza, Cruzeiro e Portimonense antes de ser contratado pelo Vitória em 2023 por cerca de R$ 5,6 milhões. Pelo Grêmio, Wagner Leonardo soma 47 partidas disputadas, com dois gols marcados e duas assistências, mantendo status de titular.

De capitão e ídolo no Barradão à fala que gerou irritação na despedida

Contratado pelo Vitória em 2023, Wagner Leonardo rapidamente assumiu protagonismo, tornou-se capitão e foi peça central nas conquistas da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024. Ao todo, disputou 77 partidas, marcou 11 gols e deu uma assistência, desempenho que o colocou entre os jogadores mais identificados com a torcida naquele período.

O status, porém, sofreu abalo logo após a saída para o Grêmio. Durante a apresentação no novo clube, uma declaração do zagueiro gerou forte repercussão negativa entre rubro-negros.

“Valorizar chegar até aqui, porque muitas vezes a gente vem de uma base de um time grande e acaba acomodando, por estar em um grande clube acha que nunca vai acontecer de estar em um clube menor, para rodar e pegar experiência. Agora a gente retorna para um clube grande, então tenho que valorizar, e valorizar dentro de campo”, disse.