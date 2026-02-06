MUDANÇAS Á VISTA?

CBF avalia diminuir número de clubes e rebaixados do Brasileirão

Entidade discute possível Série A com 18 equipes e apenas três rebaixamentos, além de mudanças no acesso da Série B e outras regras do campeonato

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 19:19

Taça do Brasileirão Crédito: Lívia Villas Boas/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) iniciou discussões internas sobre possíveis mudanças estruturais no Campeonato Brasileiro que podem alterar tanto o número de clubes participantes quanto o formato de rebaixamento da Série A. As informações são do jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo.

Entre os cenários analisados está a redução da elite nacional de 20 para 18 equipes, além da diminuição de quatro para três clubes rebaixados por temporada. Para avançar no debate, a entidade pretende formar um novo grupo de trabalho com representantes dos clubes, buscando consenso antes de qualquer alteração no regulamento.

De acordo com a reportagem, algumas equipes tradicionais como Vasco, Santos, Internacional, Grêmio e até mesmo Bahia e Vitória, já se manifestaram favoravelmente à redução do número de rebaixados. A proposta, no entanto, ainda está em fase inicial de discussão.

Mudanças começam a ser testadas pela Série B

A estratégia da CBF é implementar ajustes de forma gradual, começando pela Série B. A partir de 2026, a divisão de acesso deverá adotar um sistema de playoffs para definir duas das vagas na Série A: os dois primeiros colocados sobem diretamente, enquanto os clubes que terminarem entre o 3º e o 6º lugares disputarão confrontos de ida e volta pelas últimas posições de acesso.

A experiência serviria como teste para uma eventual reformulação também na Série A. Um dos modelos avaliados prevê que o antepenúltimo colocado da primeira divisão dispute um playoff contra o terceiro colocado da Série B, formato semelhante ao utilizado em ligas europeias, como a alemã.

Outras pautas em debate

Além do sistema de acesso e descenso, a CBF colocou na mesa outras discussões regulatórias. Entre elas estão:

Possível redução do número de estrangeiros relacionados por partida, atualmente limitado a nove atletas;

Avaliação sobre o uso de gramados sintéticos;

Ampliação do limite de jogos para que um atleta possa atuar por dois clubes na mesma edição do Brasileirão, que passou para 12 partidas.

Segundo a entidade, a preocupação com o número de estrangeiros está ligada ao impacto na formação de jovens jogadores brasileiros, tema que também será analisado pelo grupo de trabalho.

Histórico do formato atual

O Campeonato Brasileiro mantém quatro rebaixamentos desde 2004, primeiro ano em que esse número foi adotado. O sistema de pontos corridos começou em 2003, quando apenas dois clubes caíam de divisão, enquanto o formato com 20 participantes está em vigor desde 2006.