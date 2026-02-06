Acesse sua conta
Salto mortal, Rebeca Andrade e shows: veja como foi a abertura dos Jogos de Inverno

Evento aconteceu nesta sexta-feira (6) de forma simultânea em todas as cidades que vão receber modalidades da olimpíada

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Monique Lobo

  • Estadão

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 20:56

Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina
Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina Crédito: Divulgação/Comitê Olímpico Internacional

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina aconteceu nesta sexta-feira (6). O evento foi realizado simultaneamente em todas as cidades que vão receber alguma das modalidades, além das sedes Livigno e Predazzo.

Entre os destaques, os atletas brasileiros Rebeca Andrade, Pat Burgener, Lucas Pinheiro Braathen e Bruna Moura chamaram atenção.

Veja como foi a cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno 2026

A ginasta e maior medalhista brasileira dos Jogos de Verão foi uma das oito pessoas que conduziram a bandeira olímpica no grupo de honra da apresentação. Ela e a primeira atleta negra a carregar a bandeira olímpica em uma cerimônia de abertura.

O snowboarder Pat Burgener roubou a cena da entrada da delegação brasileira. Ele levantou o público ao dar um salto mortal durante a sua passagem. O Brasil o 14º país a entrar na apresentação, conduzido pelos pelos porta-bandeiras Lucas Pinheiro Braathen, do esqui alpino, e Nicole Silveira, do skeleton.

Shows

A cerimônia ficou marcada por atrações musicais como Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli. A americana foi a primeira a se apresentar com a música 'Nel blu, dipinto di blu', de Domenico Modugno.

Depois, foi a vez da italiana Laura Pausini comandar o hino nacional da Itália. Já o italiano Andrea Bocelli cantou no momento de acendimento da pira olímpica.

Tags:

Brasil Itália Rebeca Andrade Laura Pausini Mariah Carey Jogos de Inverno Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-cortina Abertura

