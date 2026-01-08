Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fim do sabático! Rebeca Andrade volta aos treinos: 'Novos objetivos'

Após um ano afastada das competições para cuidar do corpo e da mente, medalhista olímpica anuncia retorno

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 08:17

Rebeca Andrade
Rebeca Andrade Crédito: Reproduçao

Depois de cerca de um ano longe das competições oficiais, Rebeca Andrade anunciou nesta quarta-feira (7) o fim do período sabático em sua carreira. A ginasta olímpica revelou que já voltou aos treinos e que inicia 2026 com foco renovado e atenção redobrada aos cuidados físicos e mentais.

A atleta compartilhou a novidade enquanto realizava um procedimento estético e terapêutico de radiofrequência, utilizado para estimular a produção de colágeno na região abdominal. Segundo ela, a retomada da rotina esportiva vem acompanhada de um acompanhamento mais intenso do corpo.

Rebeca Andrade

Rebeca Andrade por Wander Roberto/COB
Chico e Rebeca por Reprodução
Chico e Rebeca por Ricardo Bufolin/CBG
Chico e Rebeca são parceiros há quase 20 anos por Reprodução
Rebeca Andrade começou na ginástica bem pequenininha por Reprodução
Chico e Rebeca são parceiros há quase 20 anos por Reprodução
1 de 6
Rebeca Andrade por Wander Roberto/COB

"Depois de um ano muito bem vivido, é hora de focar nos novos objetivos deste ano. Voltei aos treinos e estou cuidados ainda mais do meu corpo. Hoje, estou na clínica do Dr. Giorelli, fazendo minha radiofrequência para ajudar na produção de colágeno com a fisioterapeura Priscilla de Paulo", afirmou.

Rebeca estava afastada das disputas desde as Olimpíadas de Paris, em 2024, quando teve um desempenho histórico ao conquistar quatro medalhas, incluindo uma de ouro. Após a campanha vitoriosa, ela optou por não disputar o Campeonato Mundial de Ginástica de 2025, realizado em Jacarta, na Indonésia.

A pausa foi planejada como parte da estratégia para chegar fortalecida ao próximo ciclo olímpico, com foco nos Jogos de Los Angeles, em 2028. Durante esse período, a ginasta manteve treinos em ritmo mais leve e aproveitou para viajar, inclusive visitando a Indonésia e explorando destinos conhecidos pelas paisagens paradisíacas.

Leia mais

Imagem - Presidente do COB fala sobre pausa na carreira de Rebeca Andrade

Presidente do COB fala sobre pausa na carreira de Rebeca Andrade

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade prepara mudança de carreira

Ginasta Rebeca Andrade prepara mudança de carreira

Imagem - Atual campeã olímpica, Rebeca Andrade anuncia aposentadoria do solo

Atual campeã olímpica, Rebeca Andrade anuncia aposentadoria do solo

Tags:

Rebeca Andrade

Mais recentes

Imagem - Ex-Bahia preso por agressão à esposa acerta com clube da Colômbia

Ex-Bahia preso por agressão à esposa acerta com clube da Colômbia
Imagem - Veja os clubes que mais ganharam e mais perderam seguidores nas redes sociais em 2025

Veja os clubes que mais ganharam e mais perderam seguidores nas redes sociais em 2025
Imagem - Gringo ex-Bahia é anunciado por clube que vai jogar a Libertadores

Gringo ex-Bahia é anunciado por clube que vai jogar a Libertadores

MAIS LIDAS

Imagem - Carta A Chave domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (8): soluções se revelam e decisões destravam caminhos
01

Carta A Chave domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (8): soluções se revelam e decisões destravam caminhos

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
02

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Imagem - Dono de supermercado é preso após fiscalização flagrar ratos andando em cima de pães
03

Dono de supermercado é preso após fiscalização flagrar ratos andando em cima de pães

Imagem - Resultado da Quina 6921, desta quarta-feira (7)
04

Resultado da Quina 6921, desta quarta-feira (7)