Fim do sabático! Rebeca Andrade volta aos treinos: 'Novos objetivos'

Após um ano afastada das competições para cuidar do corpo e da mente, medalhista olímpica anuncia retorno

Carol Neves

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 08:17

Rebeca Andrade Crédito: Reproduçao

Depois de cerca de um ano longe das competições oficiais, Rebeca Andrade anunciou nesta quarta-feira (7) o fim do período sabático em sua carreira. A ginasta olímpica revelou que já voltou aos treinos e que inicia 2026 com foco renovado e atenção redobrada aos cuidados físicos e mentais.

A atleta compartilhou a novidade enquanto realizava um procedimento estético e terapêutico de radiofrequência, utilizado para estimular a produção de colágeno na região abdominal. Segundo ela, a retomada da rotina esportiva vem acompanhada de um acompanhamento mais intenso do corpo.

"Depois de um ano muito bem vivido, é hora de focar nos novos objetivos deste ano. Voltei aos treinos e estou cuidados ainda mais do meu corpo. Hoje, estou na clínica do Dr. Giorelli, fazendo minha radiofrequência para ajudar na produção de colágeno com a fisioterapeura Priscilla de Paulo", afirmou.

Rebeca estava afastada das disputas desde as Olimpíadas de Paris, em 2024, quando teve um desempenho histórico ao conquistar quatro medalhas, incluindo uma de ouro. Após a campanha vitoriosa, ela optou por não disputar o Campeonato Mundial de Ginástica de 2025, realizado em Jacarta, na Indonésia.