Presidente do COB fala sobre pausa na carreira de Rebeca Andrade

Carol Neves
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 09:35
Durante o 10º Prêmio Sou do Esporte, no Copacabana Palace, o presidente do COB, Marco Antônio La Porta, falou sobre o ano sabático de Rebeca Andrade e garantiu total apoio à ginasta. “Ela voltando ano que vem, a nossa preocupação é zero”, afirmou em entrevista ao jornal Lance. Segundo ele, a decisão é pessoal da atleta. “O importante é que ela seja feliz”.
Rebeca explicou publicamente sua decisão de não competir em grandes eventos de 2025 para priorizar a recuperação física e mental. Ela confirmou que optou por estender o período de descanso após os Jogos de Paris, mantendo treinos mais leves e focando na saúde do corpo, sem disputar o Mundial de Ginástica Artística na Indonésia, e disse que isso tem sido “bem importante” para ela, já que consegue equilibrar preparação, lazer e tempo com a família e amigos. Nas palavras da ginasta, “eu não preciso provar nada a ninguém, sou uma pessoa muito realizada”.
Rebeca Andrade
A ausência de um dos seus principais nomes não impediu bons resultados do país no início do ciclo olímpico. La Porta destacou que o ano superou expectativas e que o Brasil teve “cinco campeões mundiais”, além de vários pódios - citando também a conquista de Rayssa Leal como “o maior resultado do skate do ano”.
Mesmo sem Rebeca e com Isaquias Queiroz em ritmo reduzido, o Brasil somou mais de 20 medalhas internacionais. “Tudo isso nos dá muita esperança para os próximos anos”, disse o dirigente.
La Porta também comentou a derrota de Rio e Niterói para Assunção na disputa pelo Pan de 2031. Para ele, o processo trouxe saldo positivo: “Acho que a gente saiu mais forte da votação”.