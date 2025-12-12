Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mesmo com pressão do Flamengo, CBF mantém regra para gramados

Entidade preserva regulamento após reunião

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 09:05

Instalação completa do gramado da Fonte Nova
Instalação completa do gramado da Fonte Nova Crédito: Reprodução/@greenleafgramados

A CBF decidiu preservar o regulamento atual sobre as condições dos campos no futebol brasileiro, mantendo liberado o uso de gramados sintéticos. A definição foi tomada nesta quinta-feira (11), durante o Conselho Técnico, conforme foi informado pelo Portal iG.

A manutenção das regras ocorre em meio à pressão do Flamengo, que dois dias antes havia encaminhado à entidade a proposta chamada "Programa de Avaliação e Monitoramento da Qualidade de Gramados do Futebol Brasileiro", pedindo padronização e melhoria das superfícies utilizadas no país.

Veja imagens do novo gramado da Arena Fonte Nova

Instalação completa do gramado da Fonte Nova por Reprodução/@greenleafgramados
Instalação completa do gramado da Fonte Nova por Reprodução/@greenleafgramados
Instalação completa do gramado da Fonte Nova por Reprodução/@greenleafgramados
Instalação completa do gramado da Fonte Nova por Reprodução/@greenleafgramados
Instalação completa do gramado da Fonte Nova por Reprodução/@greenleafgramados
Instalação completa do gramado da Fonte Nova por Reprodução/@greenleafgramados
Instalação completa do gramado da Fonte Nova por Reprodução/@greenleafgramados
1 de 7
Instalação completa do gramado da Fonte Nova por Reprodução/@greenleafgramados

O tema ganhou projeção depois que Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo, criticou duramente os campos artificiais durante a celebração do título do Campeonato Brasileiro.

“Nós temos feito uma campanha contra o ‘gramado de plástico’. Ano que vem serão 18 estádios, seis de plástico. Não tem nenhum desses na Europa, na América do Sul. Ficam pegando ideia de países que têm 10 meses por ano de gelo, se não tiver um campo desse não joga futebol. No meu ponto de vista, é uma vergonha que se aceite isso no Brasil”, afirmou Bap.

Ele reforçou a oposição do clube: “Vamos trabalhar abertamente contra isso, não só padronização, mas campo de plástico não. A posição do Flamengo é essa. Quem pensa em ganhar dinheiro fazendo shows devia trocar de negócio, sai do futebol e vai viver de show business, não tem problema. Mas achar que futebol precisa de campo de plástico porque vai fazer show, definitivamente a gente não concorda com isso”.

Leia mais

Imagem - Leila rebate proposta contra campo sintético: ‘No dia que o Flamengo tiver estádio, poderá colocar o gramado que quiser’

Leila rebate proposta contra campo sintético: ‘No dia que o Flamengo tiver estádio, poderá colocar o gramado que quiser’

Imagem - Arena Fonte Nova conclui instalação de novo gramado após críticas; veja fotos

Arena Fonte Nova conclui instalação de novo gramado após críticas; veja fotos

Imagem - Palmeiras formaliza queixa à CBF por condições do gramado da Fonte Nova

Palmeiras formaliza queixa à CBF por condições do gramado da Fonte Nova

A manifestação rubro-negra motivou reação imediata dos clubes que utilizam gramado sintético. Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, Chapecoense e Botafogo - todos integrantes da Série A de 2026 com esse tipo de superfície - divulgaram uma nota conjunta em defesa da tecnologia.

No comunicado, as equipes afirmam que a prática é “adotada de forma responsável, regulamentada e alinhada às melhores práticas internacionais” e que não há padronização de gramados no país, o que torna injusto direcionar críticas apenas aos campos artificiais.

Os clubes também sustentam que gramados sintéticos de alta performance superam campos naturais em mau estado e que “não há qualquer estudo científico conclusivo que comprove aumento de lesões provocado pelos gramados sintéticos modernos”.

Eles encerram dizendo que o debate sobre qualidade dos campos é legítimo, mas deve ser conduzido com “responsabilidade, dados objetivos e conhecimento técnico, e não com narrativas que distorcem a realidade, desinformam o público e desconsideram a complexidade do assunto”.

Tags:

Brasileirão

Mais recentes

Imagem - Entidade de torcedores pede 'suspensão imediata' da venda de ingressos para Copa do Mundo

Entidade de torcedores pede 'suspensão imediata' da venda de ingressos para Copa do Mundo
Imagem - Saiba quem são os 7 jogadores do Bahia que voltam de empréstimo

Saiba quem são os 7 jogadores do Bahia que voltam de empréstimo
Imagem - Entenda porque você não deve tentar compensar os exageros de fim de ano na academia

Entenda porque você não deve tentar compensar os exageros de fim de ano na academia

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)
01

Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)

Imagem - Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²
02

Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²

Imagem - Quatro PMs são presos por execução em Cruz das Almas
03

Quatro PMs são presos por execução em Cruz das Almas

Imagem - Aposta de Salvador fatura mais de R$ 1 milhão na Lotofácil
04

Aposta de Salvador fatura mais de R$ 1 milhão na Lotofácil