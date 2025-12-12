Acesse sua conta
Tetracampeã de skate e fenômeno de patrocínios: veja a fortuna de Rayssa Leal em 2025

Resultados, patrocínios e alcance global explicam a alta no patrimônio da atleta

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 09:27

Rayssa Leal
Rayssa Leal Crédito: SLS/Divulgação

A temporada de 2025 mostrou que o domínio de Rayssa Leal no skate não é passageiro: ele se converte diretamente em cifras cada vez mais altas. Somando apenas as premiações obtidas neste ano, a maranhense já acumula cerca de R$ 924 mil só de resultados esportivos, segundo o Purepeople - um reflexo de uma sequência de resultados que inclui o título mais recente, conquistado no último domingo (7), no SLS Super Crown, em São Paulo.

A disputa no Ginásio do Ibirapuera foi definida detalhe a detalhe. Rayssa recebeu 8.1 na final e assegurou seu quarto troféu da competição, superando a australiana Chloe Covell e as japonesas Liz Akama, Funa Nakayama, Yumeka Oda e Coco Yoshizawa. Antes de entrar na pista, repetiu seu breve mantra habitual - e novamente funcionou. A vitória garantiu US$ 100 mil, o equivalente a R$ 544 mil.

A conquista se soma a outros resultados expressivos em 2025. A skatista saiu campeã da etapa de Miami, que pagou US$ 60 mil (R$ 326 mil), e foi vice em Las Vegas, onde recebeu US$ 10 mil (R$ 54 mil). Prestes a completar 18 anos - o aniversário é em janeiro de 2026 - Rayssa demonstra regularidade e maturidade técnica, deixando claro que o apelido de “fadinha” virou apenas parte da história.

O impulso de 2024

A base dessa fase dominante foi construída no ano anterior. Só em premiações esportivas, Rayssa acumulou cerca de R$ 2,5 milhões em 2024, valor que não inclui os ganhos provenientes dos seus 15 patrocinadores.

O destaque do ano foi a medalha de bronze nos Jogos de Paris, que a transformou na brasileira mais jovem a medalhar em duas Olimpíadas. O COB pagou R$ 140 mil pelo pódio. No mesmo ciclo, ela se sagrou bicampeã mundial da World Skate, liderou o STU e fechou a temporada com o tricampeonato da SLS, um feito inédito. Somando as competições, o retorno financeiro atingiu R$ 1,34 milhão.

Ela também conquistou, em 2024, seu segundo ouro no X Games street - o primeiro havia sido em 2022. Naquele ano, os vencedores levaram US$ 8 mil (quase R$ 49 mil).

A força das marcas e o alcance global

No campo comercial, Rayssa se tornou um fenômeno. Com 6,4 milhões de seguidores apenas no Instagram, figura entre os atletas mais valorizados do país, com contratos considerados “premium”. Entre eles estão Nike, Oakley, Vivo, Nescau, Banco do Brasil, JBL, Monster Energy, Hurley, April Skateboard, Docile, Corona e Louis Vuitton - esta última a nomeou como sua primeira embaixadora global brasileira.

Segundo especialistas, um único post feito por Rayssa após a medalha olímpica pode gerar até US$ 800 mil de retorno para as marcas. Em 2024, ela ampliou sua presença no universo da moda e do entretenimento, estampando a capa da Vogue, estrelando campanhas da H.Stern e participando de ações da HBO relacionadas ao filme “Space Jam”.

Sua agenda internacional também reforça esse alcance, com participações no X Games do Japão e no Mundial de Skate Street em Sharjah, nos Emirados Árabes. Rayssa é vista como uma atleta que dialoga com naturalidade com o público jovem, reforçando sua relevância além das pistas.

A ascensão de Rayssa ganhou força nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, quando, aos 13 anos, conquistou a prata e virou um fenômeno nacional. Agora, aos 17, a atleta mostra que o futuro promissor que todos previram não só chegou como se consolidou - com títulos, altos valores em premiações e uma influência comercial que a coloca entre os principais nomes do esporte brasileiro.

Rayssa Leal

