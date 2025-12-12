Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Beach Tennis machuca o joelho? Ortopedista dá cinco dicas para evitar lesões

Instabilidade da areia e falta de preparo físico aumentam casos de entorses, principalmente no joelho

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:00

5 dicas para reduzir o risco de lesões no beach tennis
5 dicas para reduzir o risco de lesões no beach tennis Crédito: Freepik

Com o retorno do calor e a lotação das quadras de areia, o beach tennis, que já reúne mais de 1,1 milhão de praticantes no Brasil, segundo a Confederação Brasileira de Tênis (CBT), volta a liderar a busca por atividades ao ar livre. O crescimento acelerado do esporte, porém, trouxe um aumento proporcional nos atendimentos por lesões, especialmente entre iniciantes e pessoas sem preparo físico adequado.

Um estudo feito em Santa Catarina com 140 praticantes mostrou que cerca de 30% já sofreram algum tipo de lesão, quase metade delas nos membros inferiores. A combinação de terreno instável, movimentos rápidos e fadiga muscular cria o cenário perfeito para torções e rupturas ligamentares.

Esportes que ajudam a perder peso

Esportes que ajudam a perder peso por Reprodução
Esportes que ajudam a perder peso por Reprodução
Esportes que ajudam a perder peso por Reprodução
Esportes que ajudam a perder peso por Reprodução
Esportes que ajudam a perder peso por Reprodução
Esportes que ajudam a perder peso por Reprodução
Esportes que ajudam a perder peso por Reprodução
Esportes que ajudam a perder peso por Reprodução
Esportes que ajudam a perder peso por Reprodução
Esportes que ajudam a perder peso por Reprodução
Esportes que ajudam a perder peso por Reprodução
1 de 11
Esportes que ajudam a perder peso por Reprodução

“A superfície é irregular, aumenta a instabilidade e acelera a fadiga muscular. Em movimentos de giro, a areia pode travar a perna e predispor à ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho”, explica o ortopedista Marco Demange, especialista em cirurgia do joelho do Hospital Vila Nova Star. A unidade da Rede D’Or em São Paulo é referência em cirurgias ortopédicas de alta complexidade, uso de robótica e tecnologias avançadas.

Como identificar uma lesão no joelho

O ligamento cruzado anterior (LCA) é um dos mais afetados no beach tennis. Sua função é estabilizar o joelho durante movimentos de rotação, frequentes no esporte. “Nas primeiras horas depois da torção, o joelho geralmente incha, a pessoa sente que ele ‘não firma’ e o inchaço pode voltar”, aponta Demange.

Veja opções de treino

É possível variar o treino na esteira, deixando-o mais dinâmico  por Imagem: Friends Stock | Shutterstock
Treinos curtos de musculação facilitam o cuidado com a saúde masculina  por Imagem: Pressmaster | Shutterstock
Aprenda a otimizar o seu treino por Freepik
Para retomar os treinos, cautela é essencial por Freepik
Fazer boas escolhas alimentares garante mais energia, melhor aproveitamento dos treinos e evita o desgaste precoce por Imagem: Mladen Zivkovic | Shutterstock
Treino caseiro fortalece os braços por Shutterstock
Treino caseiro fortalece os braços por Shutterstock
Treino caseiro fortalece os braços por Shutterstock
Treino caseiro fortalece os braços por Shutterstock
Aumentar a frequência de treinos permite manter estímulos constantes e otimizar resultados por Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock
Para atingir a hipertrofia, é necessário equilíbrio entre carga, volume e frequência dos treinos por Imagem: Jacob Lund | Shutterstock
1 de 11
É possível variar o treino na esteira, deixando-o mais dinâmico  por Imagem: Friends Stock | Shutterstock

Em rupturas completas, a cirurgia costuma ser indicada para quem quer manter a prática esportiva. Ignorar a lesão, segundo o médico, pode agravar o quadro: “Manter a atividade física sem corrigir o problema aumenta a chance de novos entorses e de danos aos meniscos e à cartilagem”.

Além do joelho, também são comuns entorses de tornozelo (por causa da instabilidade da areia) e tendinites no ombro e no cotovelo, associadas à falta de fortalecimento. “Sem preparo da musculatura estabilizadora, os tendões ficam sobrecarregados”, afirma.

LEIA MAIS 

Entenda porque você não deve tentar compensar os exageros de fim de ano na academia

Treino de 20 minutos: como ter resultados sem passar horas na academia

Projeto Verão: especialistas alertam para os riscos de buscar resultados rápidos

Últimas vagas: saiba como se inscrever para a Etapa Verão do Circuito das Estações

Só água não hidrata? Entenda a ciência da hidratação funcional

Confira 5 dicas para reduzir o risco de lesões no beach tennis:

  • Fortaleça coxas, quadris e core: O fortalecimento da musculatura estabilizadora é essencial. “Ele evita que o joelho vire para dentro durante o movimento, o chamado valgo dinâmico”, explica Demange.
  • Faça aquecimento antes e alongamento depois: Preparar o corpo reduz o risco de entorses e sobrecarga articular, enquanto o alongamento ajuda na recuperação muscular.
  • Tenha orientação profissional: Aulas com instrutores qualificados garantem técnica adequada, especialmente para iniciantes ou para quem quer evoluir sem riscos.
  • Respeite seus limites e evite jogar exausto: A fadiga muscular aumenta muito o risco de lesões, principalmente nas trocas rápidas de direção. Intervalos e moderação ajudam a prevenir problemas.
  • Fique atento a sinais de alerta: Dor persistente, instabilidade e inchaço não devem ser ignorados. Esses sintomas exigem avaliação médica antes de voltar às quadras.

“Beach tennis é um esporte excelente, mas exige cuidados. Quando o jogador entende seus limites e prepara o corpo, o risco de lesão cai muito. A regra é simples: sentir dor não é normal. Qualquer sinal diferente merece avaliação”, finaliza o especialista do Vila Nova Star.

Mais recentes

Imagem - Presidente do COB fala sobre pausa na carreira de Rebeca Andrade

Presidente do COB fala sobre pausa na carreira de Rebeca Andrade
Imagem - Tetracampeã de skate e fenômeno de patrocínios: veja a fortuna de Rayssa Leal em 2025

Tetracampeã de skate e fenômeno de patrocínios: veja a fortuna de Rayssa Leal em 2025
Imagem - Mesmo com pressão do Flamengo, CBF mantém regra para gramados

Mesmo com pressão do Flamengo, CBF mantém regra para gramados

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)
01

Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)

Imagem - Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²
02

Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²

Imagem - Quatro PMs são presos por execução em Cruz das Almas
03

Quatro PMs são presos por execução em Cruz das Almas

Imagem - Aposta de Salvador fatura mais de R$ 1 milhão na Lotofácil
04

Aposta de Salvador fatura mais de R$ 1 milhão na Lotofácil