PREVENÇÃO

Beach Tennis machuca o joelho? Ortopedista dá cinco dicas para evitar lesões

Instabilidade da areia e falta de preparo físico aumentam casos de entorses, principalmente no joelho

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:00

5 dicas para reduzir o risco de lesões no beach tennis Crédito: Freepik

Com o retorno do calor e a lotação das quadras de areia, o beach tennis, que já reúne mais de 1,1 milhão de praticantes no Brasil, segundo a Confederação Brasileira de Tênis (CBT), volta a liderar a busca por atividades ao ar livre. O crescimento acelerado do esporte, porém, trouxe um aumento proporcional nos atendimentos por lesões, especialmente entre iniciantes e pessoas sem preparo físico adequado.

Um estudo feito em Santa Catarina com 140 praticantes mostrou que cerca de 30% já sofreram algum tipo de lesão, quase metade delas nos membros inferiores. A combinação de terreno instável, movimentos rápidos e fadiga muscular cria o cenário perfeito para torções e rupturas ligamentares.

Esportes que ajudam a perder peso 1 de 11

“A superfície é irregular, aumenta a instabilidade e acelera a fadiga muscular. Em movimentos de giro, a areia pode travar a perna e predispor à ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho”, explica o ortopedista Marco Demange, especialista em cirurgia do joelho do Hospital Vila Nova Star. A unidade da Rede D’Or em São Paulo é referência em cirurgias ortopédicas de alta complexidade, uso de robótica e tecnologias avançadas.

Como identificar uma lesão no joelho

O ligamento cruzado anterior (LCA) é um dos mais afetados no beach tennis. Sua função é estabilizar o joelho durante movimentos de rotação, frequentes no esporte. “Nas primeiras horas depois da torção, o joelho geralmente incha, a pessoa sente que ele ‘não firma’ e o inchaço pode voltar”, aponta Demange.

Veja opções de treino 1 de 11

Em rupturas completas, a cirurgia costuma ser indicada para quem quer manter a prática esportiva. Ignorar a lesão, segundo o médico, pode agravar o quadro: “Manter a atividade física sem corrigir o problema aumenta a chance de novos entorses e de danos aos meniscos e à cartilagem”.

Além do joelho, também são comuns entorses de tornozelo (por causa da instabilidade da areia) e tendinites no ombro e no cotovelo, associadas à falta de fortalecimento. “Sem preparo da musculatura estabilizadora, os tendões ficam sobrecarregados”, afirma.

Confira 5 dicas para reduzir o risco de lesões no beach tennis:

Fortaleça coxas, quadris e core: O fortalecimento da musculatura estabilizadora é essencial. “Ele evita que o joelho vire para dentro durante o movimento, o chamado valgo dinâmico”, explica Demange.

Faça aquecimento antes e alongamento depois: Preparar o corpo reduz o risco de entorses e sobrecarga articular, enquanto o alongamento ajuda na recuperação muscular.

Tenha orientação profissional: Aulas com instrutores qualificados garantem técnica adequada, especialmente para iniciantes ou para quem quer evoluir sem riscos.

Respeite seus limites e evite jogar exausto: A fadiga muscular aumenta muito o risco de lesões, principalmente nas trocas rápidas de direção. Intervalos e moderação ajudam a prevenir problemas.

Fique atento a sinais de alerta: Dor persistente, instabilidade e inchaço não devem ser ignorados. Esses sintomas exigem avaliação médica antes de voltar às quadras.