Beach Tennis machuca o joelho? Ortopedista dá cinco dicas para evitar lesões

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:00
Com o retorno do calor e a lotação das quadras de areia, o beach tennis, que já reúne mais de 1,1 milhão de praticantes no Brasil, segundo a Confederação Brasileira de Tênis (CBT), volta a liderar a busca por atividades ao ar livre. O crescimento acelerado do esporte, porém, trouxe um aumento proporcional nos atendimentos por lesões, especialmente entre iniciantes e pessoas sem preparo físico adequado.
Um estudo feito em Santa Catarina com 140 praticantes mostrou que cerca de 30% já sofreram algum tipo de lesão, quase metade delas nos membros inferiores. A combinação de terreno instável, movimentos rápidos e fadiga muscular cria o cenário perfeito para torções e rupturas ligamentares.
Esportes que ajudam a perder peso
“A superfície é irregular, aumenta a instabilidade e acelera a fadiga muscular. Em movimentos de giro, a areia pode travar a perna e predispor à ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho”, explica o ortopedista Marco Demange, especialista em cirurgia do joelho do Hospital Vila Nova Star. A unidade da Rede D’Or em São Paulo é referência em cirurgias ortopédicas de alta complexidade, uso de robótica e tecnologias avançadas.
O ligamento cruzado anterior (LCA) é um dos mais afetados no beach tennis. Sua função é estabilizar o joelho durante movimentos de rotação, frequentes no esporte. “Nas primeiras horas depois da torção, o joelho geralmente incha, a pessoa sente que ele ‘não firma’ e o inchaço pode voltar”, aponta Demange.
Veja opções de treino
Em rupturas completas, a cirurgia costuma ser indicada para quem quer manter a prática esportiva. Ignorar a lesão, segundo o médico, pode agravar o quadro: “Manter a atividade física sem corrigir o problema aumenta a chance de novos entorses e de danos aos meniscos e à cartilagem”.
Além do joelho, também são comuns entorses de tornozelo (por causa da instabilidade da areia) e tendinites no ombro e no cotovelo, associadas à falta de fortalecimento. “Sem preparo da musculatura estabilizadora, os tendões ficam sobrecarregados”, afirma.
“Beach tennis é um esporte excelente, mas exige cuidados. Quando o jogador entende seus limites e prepara o corpo, o risco de lesão cai muito. A regra é simples: sentir dor não é normal. Qualquer sinal diferente merece avaliação”, finaliza o especialista do Vila Nova Star.