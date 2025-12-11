TEM QUE TER CUIDADO

Projeto Verão: especialistas alertam para os riscos de buscar resultados rápidos

Tentativa de “recuperar o corpo perdido” em poucas semanas pode gerar lesões, efeito rebote e sobrecarga ao organismo

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 07:00

Efeito rebote pode prejudicar a perda de peso Crédito: Shutterstock

A aproximação do verão costuma acender um gatilho conhecido: a corrida repentina para “compensar” meses de sedentarismo e descuido alimentar. O movimento já é percebido por profissionais de saúde e atividade física, que observam a chegada de alunos determinados a intensificar treinos e dietas de maneira brusca, um comportamento que, segundo especialistas, traz mais riscos do que resultados.

“Todos os anos, quando o calor chega, há um aumento expressivo de pessoas tentando recuperar em poucas semanas aquilo que não foi cuidado durante o ano inteiro. Esse tipo de mudança radical no treino é perigoso, porque o corpo não está preparado”, alerta o personal trainer Anderson Moraes. Ele explica que o aumento repentino de cargas e volume de exercícios é uma das principais portas de entrada para lesões, inflamações e até episódios de fadiga extrema.

Segundo o profissional, há ainda um componente emocional que intensifica esse quadro. “A comparação e a pressa fazem com que muitos ultrapassem limites básicos de segurança. O resultado é o oposto do desejado: em vez de evolução, surge dor, afastamento dos treinos e frustração”, reforça Moraes.

A pressa por resultados também se reflete na alimentação, outro ponto que desperta preocupação entre nutricionistas. Claudia Laskanski, nutricionista clínica, observa que dietas restritivas e estratégias de emagrecimento acelerado voltam a circular com força nesta época do ano.

“A ideia de ‘secar rápido para o verão’ leva muitas pessoas a adotarem comportamentos alimentares extremos, como cortar grupos inteiros de alimentos, treinar em jejum sem orientação ou usar recursos que prometem resultados imediatos. Esses excessos podem comprometer o metabolismo, diminuir a imunidade e criar ciclos de compulsão”, explica Laskanski.

Principais riscos dos excessos de verão

Lesões musculares e articulares devido ao aumento súbito de intensidade e carga.

Quedas de pressão, tonturas e náuseas provocadas por treinos intensos sem reposição adequada.

Efeito rebote, comum após dietas agressivas, levando ao reganho rápido de peso.

Alterações metabólicas e hormonais associadas a restrições alimentares severas.

Baixa imunidade, deixando o organismo mais vulnerável a infecções.

Dicas práticas para um início seguro e sustentável

Comece devagar, mas comece certo: Planos progressivos são mais eficazes do que mudanças bruscas. Aumentos graduais de carga reduzem risco de lesão.

Planos progressivos são mais eficazes do que mudanças bruscas. Aumentos graduais de carga reduzem risco de lesão. Ajuste as expectativas: Resultados consistentes levam tempo. Segundo Anderson Moraes, “a constância vale mais do que a intensidade ocasional”.

Resultados consistentes levam tempo. Segundo Anderson Moraes, “a constância vale mais do que a intensidade ocasional”. Abandone dietas milagrosas: Claudia Laskanski lembra que “a alimentação precisa ser equilibrada, e não uma punição”. Carboidratos, proteínas e gorduras têm funções essenciais.

Claudia Laskanski lembra que “a alimentação precisa ser equilibrada, e não uma punição”. Carboidratos, proteínas e gorduras têm funções essenciais. Hidrate-se adequadamente: No calor, o organismo perde mais líquidos. Treinos intensos exigem reposição constante.

No calor, o organismo perde mais líquidos. Treinos intensos exigem reposição constante. Ouça o corpo: Sinais como dor aguda, tontura e exaustão não devem ser ignorados

Sinais como dor aguda, tontura e exaustão não devem ser ignorados Procure orientação profissional: Treinadores e nutricionistas ajudam a personalizar rotinas que respeitam limites individuais.

Mudanças sustentáveis geram resultados duradouros

O alerta dos especialistas reforça a necessidade de transformar o ímpeto do verão em oportunidade de criar hábitos permanentes. “Mais importante do que uma estética de temporada é construir saúde para o ano todo”, resume Anderson Moraes.