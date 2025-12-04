SAÚDE

Treinar em casa garante autonomia e segurança para pessoas 60+; entenda

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de um terço das pessoas idosas sofrem quedas ao ano

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 16:53

A dona de casa Francisca Monteiro encontrou uma forma prática e segura de fortalecer a sua independência funcional Crédito: Queima Diária/Divulgação

Mais de um terço das pessoas idosas sofrem, pelo menos, uma queda ao ano e, as que caem mais de uma vez, têm cerca de três vezes mais chance de cair novamente, segundo informações do relatório global da Organização Mundial da Saúde (OMS). Estudos recentes realizados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UERJ) abordam a modalidade on-line como forma de ampliar a acessibilidade desse público à prática de exercícios físicos de forma segura.

Para a dona de casa Francisca Monteiro, de 64 anos, a tecnologia tem se tornado uma aliada poderosa da longevidade, uma vez que as pessoas com mais de 60 anos encontram no ambiente digital uma forma prática e segura de se manterem ativas. “Sempre fiz musculação e pilates, mas nunca imaginei que poderia ganhar ainda mais disposição e força com treinos on-line. Acabou virando um complemento que me surpreendeu. Consigo treinar em casa, no meu ritmo, e percebo resultados reais no meu condicionamento e na minha energia no dia a dia”, conta.

Os profissionais de educação física também têm se voltado para essa possibilidade de tecnologia para trabalhar a saúde de quem precisa fazer atividades físicas e desenvolver mobilidade, mas sem riscos, como poderia ter em uma caminhada na rua ou na manipulação de aparelhos em academias.

Iago Vendramini, é mestre em Educação Física e doutorando em Tecnologia de Saúde, além de ser especialista em hipertrofia, biomecânica e fisiologia. Seu trabalho combina ciência e prática, com foco em treinos adaptados para a maturidade. O especialista usa sua base técnica para criar conteúdos claros e aplicáveis, que fazem sucesso nas redes sociais. Construiu uma comunidade engajada que busca saúde, equilíbrio e autonomia por meio do movimento.

O professor é o responsável por aulas on-line que visam dar autonomia plena ao aluno. Na plataforma digital, que pode ser acessada pelo celular ou smart TV, os treinos são guiados por ele para trabalhar a mobilidade, força muscular e bem-estar cognitivo. “O foco é estimular a independência funcional e a segurança das pessoas 60+ para atividades e situações reais do dia a dia, como viajar, carregar malas ou subir escadas com firmeza”, assegura Iago, que atua como um dos treinadores da plataforma Augym.