Atacante Walter 'o ex-gordinho' é anunciado por time do Campeonato Baiano

Ex-jogador do Vitória vai disputar o Baianão em 2026

  Alan Pinheiro

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 17:28

Walter foi anunciado pelo Atlético de Alagoinhas
Walter foi anunciado pelo Atlético de Alagoinhas Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O folclórico atacante Walter vai disputar o Campeonato Baiano em 2026. O ex-jogador do Vitória foi anunciado nesta quinta-feira (4) pelo Atlético de Alagoinhas para a disputa do Baianão. O atleta de 36 anos ficou conhecido pelo bom rendimento na Série A, mesmo em uma batalha contra a balança, que o acompanhou durante toda a carreira. Agora "ex-gordinho", o atacante busca retomar o caminho das redes. Seu último clube foi o CR Aquidauana.

"O Alagoinhas Atlético Clube SAF tem a honra de anunciar a chegada de Walter, atacante experiente, decisivo e conhecido por sua capacidade de mudar jogos com talento, força e personalidade. Com passagens marcantes pelo futebol brasileiro e internacional, Walter chega para acrescentar qualidade, liderança e faro de gol ao elenco que defenderá nossas cores em 2026. A torcida carcará recebe um atleta de trajetória marcante, acostumado a grandes desafios — e que agora veste o nosso manto para escrever um novo capítulo de glórias", escreveu o clube nas redes sociais.

Veja antes e depois do físico de Walter

Walter na apresentação pelo Rolim de Moura, em setembro de 2024 por Divulgação
Atacante Walter encontrou um novo clube aos 35 anos por Reprodução/Redes Sociais
Em entrevista, atacante Walter disse ter perdido 42 quilos por Reprodução/ Instagram
Walter foi contratado pelo Guarany Alagoano em janeiro deste ano por Reprodução/Redes Sociais
Walter compartilhou o novo peso nas redes sociais por Reprodução/Instagram
Ex-Vitória, atacante Walter marcou o primeiro gol após perder mais de 40 kg por Divulgação
Walter foi anunciado pelo Atlético de Alagoinhas por Reprodução/Redes Sociais
Caso esteja apto para jogar a primeira rodada do Campeonato Baiano, Walter fará sua estreia pelo time do interior baiano justamente contra o Vitória, uma de suas ex-equipes. Natural de Recife, em Pernambuco, Walter passou pela Toca do Leão em 2021. Contratado com a proposta de se recuperar fisicamente e tentar ajudar o Leão, o centroavante só conseguiu vestir a camisa rubro-negra em quatro partidas, sem contribuir com gols ou assistências.

Walter tem currículo vasto. Dois anos após se profissionalizar pelo Internacional na temporada de 2008, ele se transferiu para o Porto, de Portugal, time que jogou entre 2010 e 2011. Foi a única experiência fora do país que teve. Depois de retornar ao Brasil em 2012, ele vestiu as camisas de Cruzeiro, Goiás, Fluminense, Atlético-GO, Paysandu, CSA, Athletico-PR e outros times menores.

Antes de vestir a camisa da equipe paranaense, ele passou um ano e meio longe dos gramados cumprindo suspensão por doping. Famoso pelo faro de goleador, mas também por frequentemente estar acima do peso, Walter não conseguiu se destacar no Atlhetico. Em 21 jogos, marcou apenas um gol.

