CAMINHO DO BRASIL

Rumo ao hexa: Veja onde assistir ao vivo ao sorteio da Copa do Mundo de 2026

Evento será realizado nesta sexta-feira (5), a partir das 14h, no Kennedy Center, em Washington

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 18:12

Copa do Mundo de 2026 Crédito: Mike Hewitt/FIFA

De quatro em quatro anos, o torcedor que ama futebol se anima com a possibilidade de mais um título mundial para a Seleção Brasileira. Nesta sexta-feira (5), será realizado o sorteio da Copa do Mundo de 2026, a partir das 14h, no Kennedy Center, em Washington. O evento vai definir a distribuição das 48 seleções nos 12 grupos do torneio, com quatro equipes em cada grupo.

Onde assistir ao sorteio da Copa do Mundo de 2026

Será possível acompanhar as definições às 14h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TV Globo, sportv, ge TV, Fifa+, Cazé TV e SBT.

Seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 1 de 42

Como vai funcionar o sorteio da Copa do Mundo de 2026?

Países sede da competição, Canadá, México e Estados Unidos estarão no pote 1 e terão posições pré-definidas por meio de bolas de cores distintas usadas exclusivamente para os anfitriões. As outras nove seleções mais bem ranqueadas completam o grupo dos cabeças de chave. Atualmente, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial da Fifa.

Os potes 2 e 3 seguirão a classificação atualizada da Fifa, enquanto o pote 4 reunirá as equipes que ainda dependem de playoffs e da repescagem intercontinental. Faltam apenas seis vagas para fechar a lista das 48 seleções que estarão no Mundial do ano que vem, sendo quatro da repescagem europeia e dois da repescagem mundial. Entre os possíveis países que estão na repescagem está a Itália, detentora de quatro títulos mundiais.

Quanto custa um ingresso para a Copa do Mundo 2026? 1 de 10

A divisão manterá a regra que impede a presença de mais de uma seleção da mesma confederação em um mesmo grupo, com exceção da Europa, que terá 16 representantes. A Fifa também esclareceu o critério para o caminho das seleções mais bem posicionadas no ranking. As duas melhores equipes de cada pote serão colocadas em lados opostos do chaveamento, o que reduz a possibilidade de encontros antes da final.

Desta forma, o Brasil não terá como encarar, na fase de grupos, Colômbia, Equador, Uruguai e Paraguai, tampouco a Bolívia, caso confirme vaga durante a repescagem. A Argentina, que também está no pote 1, não poderá, da mesma maneira, ser adversária da seleção brasileira. A exceção da regra é a Uefa, pois a Europa tem mais representantes (16) do que o número de grupos (12), e, portanto, quatro grupos terão duas seleções europeias.

Veja os potes do sorteio da Copa do Mundo 2026

Pote 1: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha

Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália

Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul