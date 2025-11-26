VIAGEM PLANEJADA

Prepara o visto: Saiba como se preparar para assistir a Copa do Mundo de 2026

Antes de embarcar para a Copa, é importante buscar informações sobre vistos e documentos necessários para acompanhar os jogos

26 de novembro de 2025

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira da história a acontecer em três países: Estados Unidos, Canadá e México. Com a proximidade do evento, cresce o número de brasileiros em busca de informações sobre vistos e documentos necessários para acompanhar os jogos. Segundo Marco Lisboa, CEO e fundador da Legale, rede de franquias especializada em assessoria para vistos internacionais, o planejamento antecipado é essencial para evitar imprevistos.

“Muitas pessoas deixam para solicitar o visto em cima da hora e acabam não conseguindo viajar. O ideal é começar o processo com, pelo menos, três a seis meses de antecedência, já que os consulados costumam ter alta demanda em períodos de grandes eventos”, alerta Lisboa.

Quais os tipos de visto?

Atualmente, brasileiros precisam de visto para entrar nos três países-sede dos jogos. Nos Estados Unidos, o mais comum é o visto B1/B2, de turismo e negócios, que exige preenchimento de formulário, pagamento de taxa e entrevista no consulado. “Muitas pessoas cometem erros simples na hora de preencher e colocar as informações no site”, alerta o profissional.

No Canadá, é necessário uma autorização eletrônica para visitante (TRV) ou o ETA, apenas para quem já possui a aprovação americana válida. Já o México exige visto físico, mas dispensa o documento para viajantes que tenham o americano ou canadense válido. “Quem já tem o visto dos Estados Unidos, por exemplo, pode usar o mesmo documento para entrar no México, o que facilita muito o roteiro para quem quer assistir aos jogos em mais de um país”, diz.

Lisboa também reforça que a atenção aos detalhes pode fazer a diferença entre uma viagem tranquila e uma dor de cabeça: “Quando esse viajante não reúne todos os comprovantes exigidos, como vínculos com o Brasil e capacidade financeira, ele tem mais chance de ser negado”, alerta.

Para quem planeja viajar, o especialista recomenda organizar toda a documentação com antecedência e buscar orientação profissional para evitar contratempos. “Hoje existem empresas especializadas que cuidam de todo o processo, desde a análise do perfil do viajante até o agendamento e acompanhamento da entrevista. Isso traz segurança e aumenta as chances de aprovação”, destaca Lisboa.