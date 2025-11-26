Acesse sua conta
Prepara o visto: Saiba como se preparar para assistir a Copa do Mundo de 2026

Antes de embarcar para a Copa, é importante buscar informações sobre vistos e documentos necessários para acompanhar os jogos

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 15:29

Arábia Saudita deve ser sede da Copa do Mundo de 2034
Copa do Mund Crédito: Divulgação / Coca-Cola

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira da história a acontecer em três países: Estados Unidos, Canadá e México. Com a proximidade do evento, cresce o número de brasileiros em busca de informações sobre vistos e documentos necessários para acompanhar os jogos. Segundo Marco Lisboa, CEO e fundador da Legale, rede de franquias especializada em assessoria para vistos internacionais, o planejamento antecipado é essencial para evitar imprevistos.

“Muitas pessoas deixam para solicitar o visto em cima da hora e acabam não conseguindo viajar. O ideal é começar o processo com, pelo menos, três a seis meses de antecedência, já que os consulados costumam ter alta demanda em períodos de grandes eventos”, alerta Lisboa.

Quanto custa um ingresso para a Copa do Mundo 2026?

Mundial de 2026 tem sede tripla nos Estados Unidos, Canadá e México por Divulgação/FIFA
O ingresso VIP para a sessão 140 do Estádio MetLife, em Nova Jérsei, palco da grande final, está sendo revendido pela "bagatela de R$ 6,2 milhões" por Shutterstock
A partida de estreia tem ingressos entre pouco mais de R$ 9 mil e R$ 686.756 mil por Fifa.com/Divulgação
Após a fase de grupos, os ingressos variam de R$ 667 a R$ 3.545 por Reprodução I Instagram @neymarjr
As oitavas ficam entre R$ 906 e R$ 4.744 por Mike Hewitt/FIFA
Nas semifinais, o torcedor pode pagar de R$ 2.237 a R$ 14.817 por Divulgação / Coca-Cola
Lionel Messi terá 39 anos na Copa do Mundo de 2026 por Fifa/Divulgação
Copa do Mundo de 2030 terá sede em Portugal, Espanha e Marrocos, mas também com jogos na América do Sul por Fifa/Divulgação
Arábia Saudita vai sediar a Copa do Mundo de 2034 por Divulgação/SAFF
Cerveja não será permitida na Copa do Mundo de 2034, na Arábia Saudita por Shutterstock/Reprodução
1 de 10
Mundial de 2026 tem sede tripla nos Estados Unidos, Canadá e México por Divulgação/FIFA

Quais os tipos de visto?

Atualmente, brasileiros precisam de visto para entrar nos três países-sede dos jogos. Nos Estados Unidos, o mais comum é o visto B1/B2, de turismo e negócios, que exige preenchimento de formulário, pagamento de taxa e entrevista no consulado. “Muitas pessoas cometem erros simples na hora de preencher e colocar as informações no site”, alerta o profissional.

No Canadá, é necessário uma autorização eletrônica para visitante (TRV) ou o ETA, apenas para quem já possui a aprovação americana válida. Já o México exige visto físico, mas dispensa o documento para viajantes que tenham o americano ou canadense válido. “Quem já tem o visto dos Estados Unidos, por exemplo, pode usar o mesmo documento para entrar no México, o que facilita muito o roteiro para quem quer assistir aos jogos em mais de um país”, diz.

Lisboa também reforça que a atenção aos detalhes pode fazer a diferença entre uma viagem tranquila e uma dor de cabeça: “Quando esse viajante não reúne todos os comprovantes exigidos, como vínculos com o Brasil e capacidade financeira, ele tem mais chance de ser negado”, alerta.

Confira os mascotes da Copa do Mundo de 2026

Maple representa o Canadá por Reprodução
Zayu é o mascote do México por Fifa/ Reprodução
Clutch é o símbolo dos Estados Unidos por Reprodução
1 de 3
Maple representa o Canadá por Reprodução

Para quem planeja viajar, o especialista recomenda organizar toda a documentação com antecedência e buscar orientação profissional para evitar contratempos. “Hoje existem empresas especializadas que cuidam de todo o processo, desde a análise do perfil do viajante até o agendamento e acompanhamento da entrevista. Isso traz segurança e aumenta as chances de aprovação”, destaca Lisboa.

Além dos vistos, o CEO da Legale lembra que é importante verificar regras sanitárias, seguro-viagem e validade do passaporte, que precisa ter, no mínimo, seis meses de validade na data de entrada no país. “Planejar é a chave para aproveitar ao máximo a experiência da Copa. Com documentos em dia e organização, o torcedor só precisa se preocupar em escolher quais jogos quer assistir”, conclui.

