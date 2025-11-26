Acesse sua conta
'É muito difícil ficar fora", desabafa Gabriel Xavier sobre problemas físicos na temporada

Na ausência de Ramos Mingo, zagueiro fará dupla de zaga com Kanu na sexta-feira (28)

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 16:59

Gabriel Xavier fará dupla de zaga com Kanu contra o Juventude
Gabriel Xavier fará dupla de zaga com Kanu contra o Juventude

"É muito difícil realmente ficar fora". O lamento do zagueiro Gabriel Xavier, do Bahia, representa um momento incômodo para qualquer atleta profissional. Além das lesões, ser impedido de exercer a profissão mexe com o psicológico do jogador de futebol. Já recuperado, o atleta formado nas categorias de base do Tricolor agora busca novamente ter sequência como titular do Esquadrão. A chance, inclusive, virá nesta sexta-feira (28), quando o clube enfrenta o Juventude no estádio Alfredo Jaconi.

"Tive algumas lesões que atrapalharam o processo ao longo desse ano. É muito difícil, mas ao mesmo tempo é gratificante estar hoje tendo a oportunidade de de ser titular novamente numa reta final, num momento muito importante que é de poder levar o clube direto para a fase de grupos da Libertadores", iniciou.

Eu acredito que nós jogadores estamos no clube, principalmente, para marcar a história, deixar o nosso legado aqui dentro. Ter a oportunidade de jogar esse jogo contra o Juventude é uma honra, uma oportunidade muito boa

Gabriel Xavier

Zagueiro do Bahia

A oportunidade de voltar a ser titular do Bahia surge após a expulsão do defensor argentino Ramos Mingo no duelo contra o Vasco, no último final de semana. O camisa 21 recebeu o segundo cartão amarelo após "retardar deliberadamente sua saída de campo", como consta na súmula do confronto. Outro titular do Tricolor em 2025, David Duarte se lesionou e não está em condições de jogo. Com isso, Gabriel Xavier terá a oportunidade de refazer a dupla de zaga com Kanu. Ambos se destacaram juntos em 2024.

"Eu e Kanu temos uma afinidade muito boa, tanto dentro como fora de campo. A gente sabe do quão bom foi o ano passado. Esse ano aconteceram lesões e o merecimento de jogadores que foram titulares ao longo do ano. Procuramos trabalhar bastante, fazer análises individuais até para olhar  o sistema do adversário. Sabemos o quão importante é fazer um jogo sólido defensivo, porque lá na frente a gente tem muita qualidade para fazer gols", comentou.

De olho na reta final

Com três jogos restantes para o final do Campeonato Brasileiro, o Bahia precisa se superar para cumprir o objetivo de ir à fase de grupos da Copa Libertadores. Atualmente na 6ª colocação, com 56 pontos, o Bahia ainda não garante esse objetivo e, se a temporada terminasse hoje, teria de passar pela Pré-Libertadores mais uma vez. Com isso em mente, os jogadores entendem a últimas três partidas como finais.

"A gente sabe da importância desses três últimos jogos que temos e sabemos que serão jogos difíceis. Temos que fazer o resultado positivo para o nosso objetivo, que é ir direto para Libertadores. [Juventude e Sport] estão na zona de rebaixamento, porém, quem quer que seja, a gente tem que fazer bons jogos e conseguir os triunfos", deu o recado.

Com uma sequência de oito partidas sem vencer como visitante no Brasileirão, Gabriel Xavier confessa o incômodo com o momento longe da Arena Fonte Nova. Para o zagueiro, a resposta do time para a torcida está sendo cobrada pelo próprio elenco. "Sabemos que a gente poderia conquistar mais pontos, ganhar mais triunfos fora de casa. Não estamos do jeito que a gente gostaria, mas a gente vem procurando trabalhar bastante dentro da semana com o professor, organizando e estudando o adversário. A gente sabe que precisamos muito desse resultado", finalizou.

