Lembra dele? Uelliton, ex-Vitória e Bahia, ressurge com alguns quilos a mais. Confira como ele está;

Técnico na base da Jacuipense, ex-volante acumula polêmica e, agora, algumas gordurinhas

Moyses Suzart

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 11:43

Uelliton aparece com alguns quilinhos a mais Crédito: Divulgação

Existe um ditado que, em muitos casos, a primeira coisa que cresce na vida de um jogador que pendurou as chuteiras é a barriga. Após anos com alimentação regrada, a aposentadoria significa um relaxamento e a dispensa da nutricionista. Foi o que aconteceu com Uelliton, cria do Vitória e ex-jogador de outros clubes, incluindo o rival Bahia. Seu último clube foi o Botafogo-BA, em 2023, onde encerrou sua carreira.

Agora, reaparece como treinador das divisões de base da Jacuipense, mas o que mais chamou atenção foi os quilinhos a mais. Atualmente, Uelliton acumula a função de técnico das categorias sub-17 e sub-20 da Jacupa. Como treinador, ele tem fama de cobrar bastante, além de impaciente e brigão. Mesmo assim, tem conseguido bons números na base do time baiano.

Nascido em 28 de agosto de 1987, em Monte Santo (BA), Uelliton da Silva Vieira iniciou sua trajetória no Vitória. A efetivação no time principal ocorreu em 2008, quando o volante passou a disputar com regularidade o Campeonato Baiano e as edições nacionais da Série A. Naquele período, tornou-se peça importante no elenco rubro-negro, colaborando para conquistas regionais e embalando expectativas para campanhas maiores.

Porém, nem tudo na carreira de Uelliton foi tranquilo. Em 2012 ele externou publicamente o desejo de deixar o Vitória, o que gerou desgaste junto à torcida e à própria diretoria do clube. Além disso, sob o comando do técnico Paulo César Carpegiani, surgiram desentendimentos que culminaram em sua exclusão das últimas convocações da equipe na Série B daquele ano. Esse período de turbulência marcou o fim de sua passagem de destaque no clube que o formou.

Em 2014, Uelliton protagonizou uma transferência ao rival do Leão, o Bahia. No tricolor, teve participação moderada, mas trouxe incômodo para parte dos torcedores do rubro-negro, pelo simples fato de vestir a camisa adversária.

Além das passagens mais conhecidas em Esporte Clube Vitória e em Esporte Clube Bahia, Uelliton atuou por diversos outros clubes ao longo da carreira. Após deixar o Vitória em 2012, ele foi contratado pelo Cruzeiro, sendo em seguida emprestado ao Coritiba. Em 2014, esteve no Bahia, e no ano seguinte foi emprestado ao Avaí. Perto do fim da carreira, ainda atuou em clubes como a Jacuipense, Cabofriense e, por fim, o Botafogo da Bahia.