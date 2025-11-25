Vídeo: advogado em carro blindado é morto a tiros na porta de casa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 10:44
O advogado Luis Francisco Caselli, de 61 anos, foi morto a tiros na noite de segunda-feira (24) ao chegar de carro em casa, na Vila Formosa, em São Paulo (SP). Ele foi surpreendido por dois homens em uma moto e atingido por disparos à queima-roupa, crime registrado por uma câmera de segurança. Caselli foi socorrido após ser baleado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital do Tatuapé.
Segundo reportagem do G1, a morte está sendo tratada pela Polícia Civil como uma execução previamente arquitetada. O caso é investigado pelo 30º Distrito Policial (Tatuapé), responsável pelo inquérito que apura o homicídio qualificado.
Luis Francisco Caselli foi morto na frente de casa
Caselli estava em um carro blindado no momento do crime, mas a janela estava aberta. A cena foi filmada.
Imagens da câmera de segurança mostram uma moto parando ao lado do veículo do advogado. O garupa desce rapidamente, aponta a arma e faz ao menos três disparos à queima-roupa. Logo depois, ele se dirige à parte traseira do automóvel e parece procurar algo. Para os investigadores, a ação indica que o atirador tentava retirar um rastreador instalado no carro.
Antes de o criminoso conseguir pegar o equipamento, o veículo de Caselli ainda anda alguns metros desgovernado e bate em outro automóvel. Na sequência, o agressor sobe na moto e foge com o comparsa.
A polícia afirma que o advogado atuava como lobista de empresas junto ao poder público e que tinha antecedentes pelo crime de estelionato. A principal hipótese é de que o assassinato tenha sido planejado. O rastreador encontrado no carro será analisado para auxiliar na identificação dos dois envolvidos no ataque.