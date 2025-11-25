SÃO PAULO

Vídeo: advogado em carro blindado é morto a tiros na porta de casa

A suspeita é que se tratou de execução planejada

Carol Neves

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 10:44

Luis Francisco Caselli foi morto à queima-roupa Crédito: Reprodução

O advogado Luis Francisco Caselli, de 61 anos, foi morto a tiros na noite de segunda-feira (24) ao chegar de carro em casa, na Vila Formosa, em São Paulo (SP). Ele foi surpreendido por dois homens em uma moto e atingido por disparos à queima-roupa, crime registrado por uma câmera de segurança. Caselli foi socorrido após ser baleado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital do Tatuapé.

Segundo reportagem do G1, a morte está sendo tratada pela Polícia Civil como uma execução previamente arquitetada. O caso é investigado pelo 30º Distrito Policial (Tatuapé), responsável pelo inquérito que apura o homicídio qualificado.

Caselli estava em um carro blindado no momento do crime, mas a janela estava aberta. A cena foi filmada.

Imagens da câmera de segurança mostram uma moto parando ao lado do veículo do advogado. O garupa desce rapidamente, aponta a arma e faz ao menos três disparos à queima-roupa. Logo depois, ele se dirige à parte traseira do automóvel e parece procurar algo. Para os investigadores, a ação indica que o atirador tentava retirar um rastreador instalado no carro.

Advogado apontado como lobista de empresas é morto a tiros dentro de carro em São Paulo



Reprodução / Redes sociais#ODia pic.twitter.com/mdH6ObPjh6 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 25, 2025

Antes de o criminoso conseguir pegar o equipamento, o veículo de Caselli ainda anda alguns metros desgovernado e bate em outro automóvel. Na sequência, o agressor sobe na moto e foge com o comparsa.