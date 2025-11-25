PRESA

'Barbie do Crime' liderava grupo acusado de mapear casas de luxo para furtos, diz polícia

Suspeita de furtos milionários, criminosa também conhecida como Mulher Gata foi presa com três homens

Carol Neves

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 11:29

Paola Co Carita Gobel, a Barbie do Crime Crédito: Reprodução

A operação que levou à prisão de quatro suspeitos em um condomínio de luxo de Piracicaba (SP) acabou revelando que entre eles estava Paola Co Carita Gobel, 32 anos - conhecida como “Barbie do Crime” e também chamada de “Mulher Gato”, segundo a Polícia Civil. O grupo foi detido na quarta-feira (19), após investigadores confirmarem que o imóvel ocupado havia sido alugado com um contrato fraudulento.

De acordo com o delegado Marcel Willian Oliveira de Souza, a quadrilha tentava se estabelecer no residencial usando identidades falsas. Na garagem, havia um carro furtado; dentro da casa, drogas e o contrato de locação em nome de um servidor público que já havia registrado boletim de ocorrência por uso indevido de seus dados. Durante a abordagem, um dos suspeitos quebrou um celular para impedir a apreensão.

A Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva no dia seguinte. Conforme as investigações, o grupo chegou ao condomínio no dia 14, e a ação ocorreu antes que conseguissem praticar qualquer furto no local.

Histórico da “Barbie do Crime”

A Polícia Civil lembra que Paola, natural de Poços de Caldas (MG), já havia sido presa em 2023. À época, ela foi detida pelo Deic de São Paulo após participar de um furto que levou cerca de R$ 1 milhão em objetos de um apartamento em Belo Horizonte.

“Ela estava envolvida num furto de um apartamento onde foi subtraído um milhão de reais, mais ou menos, aí o Deic de São Paulo realizou a prisão dela na casa do namorado que foi preso com drogas”, afirmou o delegado ao portal G1.

Como o grupo agia

A quadrilha chamava atenção pelo comportamento dentro do condomínio. Um dia antes da prisão, na terça-feira (18), novos “moradores” chegaram apenas com colchões e poucas malas e passaram a filmar outras casas enquanto escondiam o rosto com blusas. A polícia também verificou que todos usavam nomes falsos para acessar o residencial.

Segundo Souza, havia um método definido para a infiltração: “Primeiro, ingressa uma (pessoa), depois outra: ‘meu namorado chegou’. Então, eles fazem esse levantamento prévio, às vezes entra distraindo o porteiro. Depois, um fica dentro do veículo, outro vai entrando e vão fazendo esse transbordo dos produtos subtraídos”.

Mandado e flagrante

Diante das suspeitas, a equipe solicitou um mandado de busca domiciliar, concedido pela Justiça. Na casa, estavam três homens e Paola. Todos apresentaram o contrato de aluguel falso como justificativa para permanecer no imóvel.

O chefe da operação destacou que dois dos detidos já haviam sido presos anteriormente pelo próprio Deic por crimes mais graves: “Dentre esses presos, a gente pode destacar que havia dois que já haviam sido presos anteriormente até pelo Deic [...] Inclusive, essa moça que foi presa, através das fontes abertas, nós conseguimos as informações que ela teria até um apelido: ‘Mulher Gato’ e ‘Barbie do Crime’. E eles estavam dentro dessa residência, muito provavelmente, já preparados para práticas criminosas”.

A Polícia Civil aguarda agora a perícia nos celulares apreendidos para identificar possíveis comparsas ou movimentações dentro do condomínio.