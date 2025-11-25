'Barbie do Crime' liderava grupo acusado de mapear casas de luxo para furtos, diz polícia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 11:29
A operação que levou à prisão de quatro suspeitos em um condomínio de luxo de Piracicaba (SP) acabou revelando que entre eles estava Paola Co Carita Gobel, 32 anos - conhecida como “Barbie do Crime” e também chamada de “Mulher Gato”, segundo a Polícia Civil. O grupo foi detido na quarta-feira (19), após investigadores confirmarem que o imóvel ocupado havia sido alugado com um contrato fraudulento.
De acordo com o delegado Marcel Willian Oliveira de Souza, a quadrilha tentava se estabelecer no residencial usando identidades falsas. Na garagem, havia um carro furtado; dentro da casa, drogas e o contrato de locação em nome de um servidor público que já havia registrado boletim de ocorrência por uso indevido de seus dados. Durante a abordagem, um dos suspeitos quebrou um celular para impedir a apreensão.
A Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva no dia seguinte. Conforme as investigações, o grupo chegou ao condomínio no dia 14, e a ação ocorreu antes que conseguissem praticar qualquer furto no local.
Histórico da “Barbie do Crime”
A Polícia Civil lembra que Paola, natural de Poços de Caldas (MG), já havia sido presa em 2023. À época, ela foi detida pelo Deic de São Paulo após participar de um furto que levou cerca de R$ 1 milhão em objetos de um apartamento em Belo Horizonte.
“Ela estava envolvida num furto de um apartamento onde foi subtraído um milhão de reais, mais ou menos, aí o Deic de São Paulo realizou a prisão dela na casa do namorado que foi preso com drogas”, afirmou o delegado ao portal G1.
Como o grupo agia
A quadrilha chamava atenção pelo comportamento dentro do condomínio. Um dia antes da prisão, na terça-feira (18), novos “moradores” chegaram apenas com colchões e poucas malas e passaram a filmar outras casas enquanto escondiam o rosto com blusas. A polícia também verificou que todos usavam nomes falsos para acessar o residencial.
Segundo Souza, havia um método definido para a infiltração: “Primeiro, ingressa uma (pessoa), depois outra: ‘meu namorado chegou’. Então, eles fazem esse levantamento prévio, às vezes entra distraindo o porteiro. Depois, um fica dentro do veículo, outro vai entrando e vão fazendo esse transbordo dos produtos subtraídos”.
Mandado e flagrante
Diante das suspeitas, a equipe solicitou um mandado de busca domiciliar, concedido pela Justiça. Na casa, estavam três homens e Paola. Todos apresentaram o contrato de aluguel falso como justificativa para permanecer no imóvel.
O chefe da operação destacou que dois dos detidos já haviam sido presos anteriormente pelo próprio Deic por crimes mais graves: “Dentre esses presos, a gente pode destacar que havia dois que já haviam sido presos anteriormente até pelo Deic [...] Inclusive, essa moça que foi presa, através das fontes abertas, nós conseguimos as informações que ela teria até um apelido: ‘Mulher Gato’ e ‘Barbie do Crime’. E eles estavam dentro dessa residência, muito provavelmente, já preparados para práticas criminosas”.
A Polícia Civil aguarda agora a perícia nos celulares apreendidos para identificar possíveis comparsas ou movimentações dentro do condomínio.
