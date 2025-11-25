BRASIL

Ameaça de bomba em Ministério faz Bope ser acionado em Brasília

Mala abandonada na entrada do prédio fez equipes isolarem a área nesta terça (25)

Wendel de Novais

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 11:53

Mala fez prédio ser evacuado em Brasília Crédito: PM/DF

Uma mala abandonada na entrada do Ministério da Ciência e Tecnologia, na Asa Norte, mobilizou equipes do BOPE na manhã desta terça-feira (25), em Brasília. Os agentes foram acionados após funcionários identificarem o objeto deixado na portaria, de acordo com informações do g1.



O prédio fica na W3 Norte, na altura da quadra 507. Segundo a Polícia Militar, a área foi isolada e o volume suspeito está sendo avaliado pelo Batalhão de Operações Especiais.

Ameaça de bomba em Ministério 1 de 2

Essa não foi a primeira ameaça de bomba registrada em Brasília neste ano. Em maio, o prédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), na Esplanada dos Ministérios, precisou ser evacuado após uma possível ameaça.