Ameaça de bomba em Ministério faz Bope ser acionado em Brasília

Wendel de Novais
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 11:53
Uma mala abandonada na entrada do Ministério da Ciência e Tecnologia, na Asa Norte, mobilizou equipes do BOPE na manhã desta terça-feira (25), em Brasília. Os agentes foram acionados após funcionários identificarem o objeto deixado na portaria, de acordo com informações do g1.
O prédio fica na W3 Norte, na altura da quadra 507. Segundo a Polícia Militar, a área foi isolada e o volume suspeito está sendo avaliado pelo Batalhão de Operações Especiais.
Ameaça de bomba em Ministério
Essa não foi a primeira ameaça de bomba registrada em Brasília neste ano. Em maio, o prédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), na Esplanada dos Ministérios, precisou ser evacuado após uma possível ameaça.
Na ocasião, um homem carregava um pacote suspeito e se recusava a deixar o local. Ele estava com a família, sendo uma mulher e duas crianças. A negociação com a polícia durou a tarde toda do dia 22 de maio e o homem foi preso no início da noite. O suspeito estava com 20 bombinhas e dois artefatos na mochila.