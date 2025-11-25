Jogadora de vôlei é baleada nas costas em ataque no trânsito e só percebe ferimento em casa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 11:02
A jogadora de vôlei Júlia Rocha Marques de Azevedo, de 28 anos, foi baleada nas costas na noite de domingo (23) durante um ataque ao carro da família na Tijuca, Zona Norte do Rio. Homens armados abriram a porta do veículo e atiraram sem anunciar assalto. O disparo atravessou o porta-malas e atingiu a atleta, que só percebeu o ferimento ao chegar em casa.
"Senti uma dor como se tivesse levado um soco muito forte na coluna. Meu pai perguntava se eu tinha tomado um tiro, e eu dizia que não, que era para ele fugir. Meu medo era eles continuarem atirando. Eu só fui perceber que tinha levado um tiro quando cheguei em casa", contou Júlia ao O Globo.
Veja quem é a jogadora de vôlei baleada nas costas
O ataque ocorreu por volta das 22h20, quando ela voltava para casa com o pai após visitar a avó. O trajeto era curto, mas os dois foram surpreendidos por um carro preto. Os criminosos chegaram rapidamente, abriram a porta do Honda Civic e começaram a atirar.
Segundo Júlia, os homens pareciam determinados a disparar. Assim que o carro encostou ao lado do veículo da família, um deles abriu a porta e efetuou três tiros. Dois atingiram o carro. O terceiro atravessou a lataria e perfurou as costas da jogadora. O pai acelerou para escapar.
"Eles não pediram nada. Não renderam. Só abriram a porta e meteram bala. Foi tudo muito rápido que meu pai só teve tempo de sair com o carro e fugir daquela situação. Foi nesse momento que eles atiraram", lembrou a jovem.
Júlia foi levada ao Hospital Badim e depois transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. A tomografia mostrou que o tiro transfixou o corpo, mas não atingiu pulmões, rins ou a coluna. Por isso, ela recebeu alta poucas horas depois.