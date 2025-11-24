Boca de 09 é vítima de racismo durante live e é comparado a macaco por estrangeira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 09:44
O influenciador baiano Vinícius Oliveira Santos, que é mais conhecido como ‘Boca de 09’, foi vítima de racismo durante uma live nas redes sociais neste final de semana. Em vídeo que circula nas redes sociais, Boca começou a conversar com uma mulher estrangeira que, ao longo da transmissão, usou o celular para mostrar imagens de macacos, insinuando que o baiano se parecia com os animais.
Ao perceber o racismo nas ações da mulher, que ainda não foi identificada, Boca de 09 se revoltou e começou a reclamar e dizer que o que a jovem estava fazendo é crime em território brasileiro. ‘Me chamou de macaco, em live, em rede nacional, não acredito nisso”, disse Boca 09, incrédulo com a ação criminosa da estrangeira.
Influenciador baiano Boca de 09
“Macaco? Racista! Você é racista, é? Eu sofri racismo, pelo amor de Deus! Ninguém está vendo isso? Vocês estão fechando os olhos”, questionou Boca enquanto a mulher mostrou, de maneira repetida, imagens de um macaco. Enquanto cometia o crime, a estrangeira falava em espanhol, mas não foi possível saber de qual país ela é.
Mesmo questionada, a mulher não mostrou qualquer pudor ao continuar insinuando que há uma semelhança entre o influenciador e os animais mostrados por ela. A transmissão aconteceu no Kwai e o baiano questionou a plataforma no momento do crime. Até o momento, no entanto, não há informações sobre punição para a conta da estrangeira.