Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Boca de 09 é vítima de racismo durante live e é comparado a macaco por estrangeira

Crime aconteceu quando influenciador fazia transmissão ao vivo com a suspeita

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 09:44

Boca de 09 foi vítima de racismo Crédito: Reprodução

O influenciador baiano Vinícius Oliveira Santos, que é mais conhecido como ‘Boca de 09’, foi vítima de racismo durante uma live nas redes sociais neste final de semana. Em vídeo que circula nas redes sociais, Boca começou a conversar com uma mulher estrangeira que, ao longo da transmissão, usou o celular para mostrar imagens de macacos, insinuando que o baiano se parecia com os animais.

Ao perceber o racismo nas ações da mulher, que ainda não foi identificada, Boca de 09 se revoltou e começou a reclamar e dizer que o que a jovem estava fazendo é crime em território brasileiro. ‘Me chamou de macaco, em live, em rede nacional, não acredito nisso”, disse Boca 09, incrédulo com a ação criminosa da estrangeira. 

Influenciador baiano Boca de 09

Influenciador baiano Boca de 09 por Reprodução
Influenciador baiano Boca de 09 por Reprodução
Influenciador baiano Boca de 09 por Reprodução
Influenciador baiano Boca de 09 por Reprodução
Influenciador baiano Boca de 09 por Reprodução
Influenciador baiano Boca de 09 por Reprodução
Influenciador baiano Boca de 09 por Reprodução
1 de 7
Influenciador baiano Boca de 09 por Reprodução

“Macaco? Racista! Você é racista, é? Eu sofri racismo, pelo amor de Deus! Ninguém está vendo isso? Vocês estão fechando os olhos”, questionou Boca enquanto a mulher mostrou, de maneira repetida, imagens de um macaco. Enquanto cometia o crime, a estrangeira falava em espanhol, mas não foi possível saber de qual país ela é.

Mesmo questionada, a mulher não mostrou qualquer pudor ao continuar insinuando que há uma semelhança entre o influenciador e os animais mostrados por ela. A transmissão aconteceu no Kwai e o baiano questionou a plataforma no momento do crime. Até o momento, no entanto, não há informações sobre punição para a conta da estrangeira.

Leia mais

Imagem - Médico psiquiatra é encontrado morto com sinais de violência dentro de casa em Salvador

Médico psiquiatra é encontrado morto com sinais de violência dentro de casa em Salvador

Imagem - Funcionário ganha R$ 2,6 milhões em indenização após perder pernas em acidente de trabalho

Funcionário ganha R$ 2,6 milhões em indenização após perder pernas em acidente de trabalho

Imagem - Terror e R$ 60 mil de prejuízo: Salvador e RMS registram cinco roubos a farmácias em 24 horas

Terror e R$ 60 mil de prejuízo: Salvador e RMS registram cinco roubos a farmácias em 24 horas

Tags:

Crime Influenciador Racismo Baiano Boca de 09

Mais recentes

Imagem - Mais uma! Nova frente fria provoca chuvas e ventos intensos no litoral

Mais uma! Nova frente fria provoca chuvas e ventos intensos no litoral
Imagem - Piloto morre em acidente durante show acrobático no Beto Carrero World

Piloto morre em acidente durante show acrobático no Beto Carrero World
Imagem - Funcionário ganha R$ 2,6 milhões em indenização após perder pernas em acidente de trabalho

Funcionário ganha R$ 2,6 milhões em indenização após perder pernas em acidente de trabalho

MAIS LIDAS

Imagem - A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias
01

A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias

Imagem - Pobreza relacional: a nova crise silenciosa que adoece profissionais e derruba produtividade nas empresas
02

Pobreza relacional: a nova crise silenciosa que adoece profissionais e derruba produtividade nas empresas

Imagem - Prefeitura abre concurso para todos os níveis com salário de até R$ 6,3 mil
03

Prefeitura abre concurso para todos os níveis com salário de até R$ 6,3 mil

Imagem - Aos 81 anos, Jimmy Cliff morre após complicações de saúde na Jamaica
04

Aos 81 anos, Jimmy Cliff morre após complicações de saúde na Jamaica