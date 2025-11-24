Acesse sua conta
Médico psiquiatra é encontrado morto com sinais de violência dentro de casa em Salvador

Rodrigos Barros Cavalcanti trabalhava em Conceição do Jacuípe

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 09:13

Um médico psiquiatra identificado como Rodrigo Barros Cavalcanti, de 45 anos, foi encontrado morto dentro da casa onde morava, na Rua Bicuíba, no bairro de Patamares, em Salvador, na madrugada do último sábado (22). De acordo com a Polícia Civil, o corpo apresentava marcas de violência.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DHPP), que instaurou um inquérito para apurar a autoria e a motivação do crime. Diligências estão em andamento, e guias para remoção do corpo e realização da necropsia foram expedidas. Até o momento, ninguém foi preso e não há informações sobre suspeitos.

Apesar de morar em Salvador, Rodrigo trabalhava no Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) de Conceição de Jacuípe, onde era bastante conhecido e querido por colegas, pacientes e moradores. A morte do profissional gerou grande comoção na cidade.

Em nota, a Prefeitura de Conceição de Jacuípe lamentou o falecimento: “Manifestamos nosso profundo pesar pelo falecimento do médico psiquiatra Rodrigo, profissional dedicado que atuava no CAPSi de Conceição de Jacuípe. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas neste momento de dor. Que seu legado siga presente no cuidado e na humanidade que sempre demonstrou", escreveu a gestão.

