Estudante morre em acidente com ciclista alcoolizado em estrada da Bahia

Wendel de Novais
Publicado em 23 de novembro de 2025 às 14:27
Um acidente grave terminou na morte de um jovem identificado como Carlos Eduardo Reis Souza, de 19 anos, na cidade de Serra Preta, próxima a Feira de Santana. De acordo com informações da Polícia Civil, o jovem trafegava em uma motocicleta pela BA-120 quando colidiu com um ciclista alcoolizado na noite de sexta-feira (21).
O acidente teria ocorrido após o ciclista surgir no sentido contrário, após perder o controle da bicicleta. Como o homem estava circulando em zigue-zague e apareceu de forma repentina, Carlos não conseguiu desviar, bateu e caiu com a moto.
Carlos colidiu com ciclista alcoolizado antes de morrer
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima já estava sem vida. Ainda não há informações sobre a lesão que causou a morte do jovem no local. Apesar de estar na região, Carlos morava em Salvador, onde estudava zootecnia, e havia ido a Serra Preta para visitar a família durante o feriado.
O ciclista, de 46 anos e que não teve o nome revelado, foi preso em flagrante por policiais e conduzido à 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, em Feira de Santana. A prisão ocorreu porque ele estava alcoolizado no momento em que causou o acidente. Ele segue à disposição da Justiça e aguarda audiência de custódia.
