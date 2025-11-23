Acesse sua conta
Estudante morre em acidente com ciclista alcoolizado em estrada da Bahia

Carlos Eduardo Reis Souza estava de moto quando foi surpreendido por um ciclista que trafegava em zigue-zague

  • Wendel de Novais

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 14:27

Um acidente grave terminou na morte de um jovem identificado como Carlos Eduardo Reis Souza, de 19 anos, na cidade de Serra Preta, próxima a Feira de Santana. De acordo com informações da Polícia Civil, o jovem trafegava em uma motocicleta pela BA-120 quando colidiu com um ciclista alcoolizado na noite de sexta-feira (21).

O acidente teria ocorrido após o ciclista surgir no sentido contrário, após perder o controle da bicicleta. Como o homem estava circulando em zigue-zague e apareceu de forma repentina, Carlos não conseguiu desviar, bateu e caiu com a moto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima já estava sem vida. Ainda não há informações sobre a lesão que causou a morte do jovem no local. Apesar de estar na região, Carlos morava em Salvador, onde estudava zootecnia, e havia ido a Serra Preta para visitar a família durante o feriado.

O ciclista, de 46 anos e que não teve o nome revelado, foi preso em flagrante por policiais e conduzido à 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, em Feira de Santana. A prisão ocorreu porque ele estava alcoolizado no momento em que causou o acidente. Ele segue à disposição da Justiça e aguarda audiência de custódia.

