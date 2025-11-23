Homem é preso após matar ex-companheira dentro da casa da vítima na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 23 de novembro de 2025 às 15:27
Um homem não identificado foi preso por feminicídio na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, na manhã de sábado (22). De acordo com informações iniciais, o suspeito tentou tirar a própria vida antes de ser encontrado ao lado do corpo da vítima, identificada como Suzane Costa da Silva, de 26 anos.
Aos agentes, o criminoso contou que matou a ex-companheira após os dois se desentenderem dentro da casa da vítima, no bairro Residencial Boa Sorte. Durante a discussão, o homem estrangulou a mulher até a morte.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Antes de ser efetivamente preso, o suspeito foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico. No local, foram constatadas leves escoriações, e seu estado de saúde foi considerado estável.
Em seguida, após receber atendimento, o homem foi levado para a Delegacia de Barreiras. No local, agentes da 1ª Delegacia Territorial de Barreiras oficializaram a prisão em flagrante pelo crime de feminicídio.