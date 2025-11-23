FEMINICÍDIO

Homem é preso após matar ex-companheira dentro da casa da vítima na Bahia

Prisão aconteceu na cidade de Barreiras no sábado (22)

Wendel de Novais

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 15:27

Suspeito ainda não teve nome revelado Crédito: Reprodução

Um homem não identificado foi preso por feminicídio na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, na manhã de sábado (22). De acordo com informações iniciais, o suspeito tentou tirar a própria vida antes de ser encontrado ao lado do corpo da vítima, identificada como Suzane Costa da Silva, de 26 anos.

Aos agentes, o criminoso contou que matou a ex-companheira após os dois se desentenderem dentro da casa da vítima, no bairro Residencial Boa Sorte. Durante a discussão, o homem estrangulou a mulher até a morte.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Antes de ser efetivamente preso, o suspeito foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico. No local, foram constatadas leves escoriações, e seu estado de saúde foi considerado estável.