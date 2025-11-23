Acesse sua conta
Professora é encontrada morta dentro de casa no Recôncavo; companheiro é suspeito

Nérica França foi localizado sem sinais vitais na residência

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 15:29

Nérica França
Nérica França Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma professora da rede municipal de ensino de Salinas da Margarida, no Recôncavo Baiano, foi encontrada morta dentro de casa. O crime, investigado como feminicídio pelas autoridades policiais, ocorreu na noite deste sábado (22), na região central do município.

A vítima foi identificada como Nérica França da Conceição, de 52 anos. De acordo com informações da Polícia Militar, responsável por localizar o corpo, ela já estava sem sinais vitais quando equipes do 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM) chegaram à residência. Um homem também estava no imóvel e apresentava ferimentos, não detalhados pela PM, no momento em que foi encontrado.

Ele recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre seu estado de saúde.

O caso foi registrado na 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz como feminicídio. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a remoção e a perícia no corpo da vítima. “Diligências estão sendo realizadas para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime”, informou a Polícia Civil em nota.

A Prefeitura de Salinas da Margarida lamentou a morte da servidora e prestou solidariedade à família e amigos. “Educadora dedicada, deixa um legado de compromisso com a educação e com nossa comunidade. Sua partida é uma grande perda para todos”, escreveu a gestão municipal.

Amigos também lamentaram o crime que tirou a vida da professora. “Perder uma mulher para o feminicídio dói em todas nós”, escreveu uma delas.

O corpo está sendo sepultado neste domingo (23), a partir das 15h, após velório na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo.

