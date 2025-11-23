REGIÃO METROPOLITANA

Motorista embriagado atropela quatro pessoas, mata uma e acaba agredido em Simões Filho

Ele foi preso em flagrante

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 16:01

Motorista recebeu atendimento médico e foi preso em flagrante Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um motorista de 47 anos foi preso em flagrante na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), após um acidente de trânsito que deixou quatro pessoas feridas. Uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso ocorreu na tarde deste sábado (22), no bairro Jardim Dourado. O motorista chegou a ser agredido por populares.

O acidente aconteceu enquanto o suspeito conduzia um veículo sob efeito de álcool, o que foi confirmado pelo teste de alcoolemia, conhecido como bafômetro. Ele atingiu quatro pessoas que estavam na via.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para uma unidade de saúde da região. Edson de Jesus Sousa, de 29 anos, porém, não resistiu aos ferimentos.