Motorista embriagado atropela quatro pessoas, mata uma e acaba agredido em Simões Filho

Ele foi preso em flagrante

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 16:01

Motorista recebeu atendimento médico e foi preso em flagrante
Motorista recebeu atendimento médico e foi preso em flagrante

Um motorista de 47 anos foi preso em flagrante na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), após um acidente de trânsito que deixou quatro pessoas feridas. Uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso ocorreu na tarde deste sábado (22), no bairro Jardim Dourado. O motorista chegou a ser agredido por populares.

O acidente aconteceu enquanto o suspeito conduzia um veículo sob efeito de álcool, o que foi confirmado pelo teste de alcoolemia, conhecido como bafômetro. Ele atingiu quatro pessoas que estavam na via.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para uma unidade de saúde da região. Edson de Jesus Sousa, de 29 anos, porém, não resistiu aos ferimentos.

O condutor também precisou de atendimento médico da equipe do Samu após sofrer uma tentativa de linchamento, contida por policiais militares da 22ª Companhia Independente (CIPM). Ele foi levado para a 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho, onde o flagrante foi oficializado. O motorista deve responder por homicídio e lesão corporal na direção de veículo automotor sob influência de álcool. O veículo envolvido foi removido para o pátio da unidade policial.

