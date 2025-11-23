Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Idoso é morto a tiros em ataque a comércio em Pernambués

Outras duas pessoas ficaram feridas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 17:32

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um idoso de 78 anos foi morto a tiros durante um ataque no bairro de Pernambués, em Salvador, na noite deste sábado (22). Outras duas pessoas ficaram feridas.

A vítima fatal foi identificada como Timóteo Xavier dos Santos. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos causados pelos disparos e morreu.

Veja quais são os bairros de Salvador com mais registro de tiroteios no primeiro semestre de 2025

Lobato: 23 tiroteios, 18 mortos e 5 feridos por Google
Beiru/Tancredo Neves: 22 tiroteios, 5 mortos e 5 feridos por Google
Mussurunga: 19 tiroteios, 14 mortos e 4 feridos por Google
Fazenda Coutos: 18 tiroteios, 18 mortos e 3 feridos por Google
Narandiba: 14 tiroteios, 13 mortos e 2 feridos por Google
1 de 5
Lobato: 23 tiroteios, 18 mortos e 5 feridos por Google

Segundo a Polícia Civil da Bahia, o idoso e outros dois homens, de 52 e 48 anos, estavam em um estabelecimento comercial localizado na Rua Guilherme Pedrosa quando foram atingidos por disparos efetuados em frente ao local. Os dois homens feridos também foram socorridos por populares para uma unidade de saúde não informada pelas autoridades.

A autoria e a motivação do crime estão sendo apuradas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pela investigação do caso.

Tags:

Crime Salvador Violência Pernambués

Mais recentes

Imagem - Céu nublado e chuvas passageiras marcam previsão do tempo para Salvador nesta semana

Céu nublado e chuvas passageiras marcam previsão do tempo para Salvador nesta semana
Imagem - Veja quais cidades baianas ainda estão em alerta amarelo de perigo para chuvas

Veja quais cidades baianas ainda estão em alerta amarelo de perigo para chuvas
Imagem - Mais de mil pessoas tiveram casas atingidas pelas fortes chuvas em cidade baiana

Mais de mil pessoas tiveram casas atingidas pelas fortes chuvas em cidade baiana

MAIS LIDAS

Imagem - Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia
01

Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia

Imagem - Prefeitura abre concurso para todos os níveis com salário de até R$ 6,3 mil
02

Prefeitura abre concurso para todos os níveis com salário de até R$ 6,3 mil

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste domingo (23 de novembro) é Os Peixes: prosperidade, fluidez e recompensas que chegam com o merecimento
03

Carta do Baralho Cigano deste domingo (23 de novembro) é Os Peixes: prosperidade, fluidez e recompensas que chegam com o merecimento

Imagem - 3 signos encontram até o fim do ano um amor verdadeiro, que surge do nada e muda tudo em suas vidas
04

3 signos encontram até o fim do ano um amor verdadeiro, que surge do nada e muda tudo em suas vidas