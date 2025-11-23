SALVADOR

Idoso é morto a tiros em ataque a comércio em Pernambués

Outras duas pessoas ficaram feridas

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 17:32

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um idoso de 78 anos foi morto a tiros durante um ataque no bairro de Pernambués, em Salvador, na noite deste sábado (22). Outras duas pessoas ficaram feridas.



A vítima fatal foi identificada como Timóteo Xavier dos Santos. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos causados pelos disparos e morreu.

Veja quais são os bairros de Salvador com mais registro de tiroteios no primeiro semestre de 2025 1 de 5

Segundo a Polícia Civil da Bahia, o idoso e outros dois homens, de 52 e 48 anos, estavam em um estabelecimento comercial localizado na Rua Guilherme Pedrosa quando foram atingidos por disparos efetuados em frente ao local. Os dois homens feridos também foram socorridos por populares para uma unidade de saúde não informada pelas autoridades.