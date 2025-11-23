CLIMATEMPO

Céu nublado e chuvas passageiras marcam previsão do tempo para Salvador nesta semana

Temperaturas vão variar entre 24°C e 32°C

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 18:32

Tempo nublado em Salvador Crédito: Divulgação/SEMA

Após uma semana marcada por fortes chuvas, que chegaram a registrar 110 milímetros em apenas duas horas, Salvador ainda terá dias de céu nublado e pancadas rápidas de chuva em alguns períodos. As temperaturas devem variar entre 24°C e 32°C desta segunda-feira (24) até o próximo domingo (30).

De acordo com o Climatempo, na segunda-feira, o dia será de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo se mantém firme. As temperaturas variam entre 24°C e 31°C e a umidade fica em 66%.

Na terça-feira (25), o tempo permanece semelhante, mas com temperaturas ligeiramente mais altas, variando entre 25°C e 32°C, e umidade mais baixa, em torno de 62%.

Na quarta (26) e na quinta-feira (27), o tempo fica estável, com muitas nuvens ao longo do dia e períodos de céu fechado, mas sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar deve ficar baixa.

Na sexta-feira (28), o dia será nublado, com chuvas passageiras. À noite, o tempo volta a ficar firme, embora com presença de muitas nuvens. Os termômetros devem oscilar entre 25°C e 30°C, e a umidade sobe para 75%.

O sábado (29) terá pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo volta a ficar firme.