Veja em qual canal vai passar Sport x Vitória ao vivo

Válida pela 35ª rodada da Série A, a partida entre Sport e Vitória acontece neste domingo (23/11), às 18h30, na Ilha do Retiro (PE)

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 14:30

Vitória 2 x 2 Sport Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Sport e Vitória se enfrentam neste domingo (23/11), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada do Brasileirão Série A 2025. O Leão da Ilha já está matematicamente rebaixado, mas vem de uma boa atuação na derrota para o Botafogo. Já o Rubro-Negro baiano empatou sem gols com o Palmeiras no Allianz Parque e segue na luta para deixar o Z4, onde soma 36 pontos. Veja onde assistir ao vivo, horário e as prováveis escalações.

Onde assistir Sport x Vitória ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view), a partir das 18h30 (de Brasília).

Sport

O Sport acumula cinco desfalques certos para o duelo: Gabriel Vasconcelos e Igor Cariús cumprem suspensão pelo terceiro amarelo; Zé Lucas está com a Seleção Brasileira Sub-17; Hereda (lesão no púbis) e Pedro Augusto (lesão muscular) seguem em recuperação.

Vitória

O Vitória também chega desfalcado: Willian Oliveira cumpre suspensão; o goleiro Thiago Couto, emprestado pelo Sport, só poderia atuar mediante pagamento de multa. Além disso, seguem fora por lesão: Lucas Arcanjo, Jamerson, Claudinho, Ismael e Fintelman.

Prováveis escalações de Sport x Vitória

Sport: Caíque; Matheus Alexandre, Ramon Menezes, Thyere e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal, Lucas Lima e Matheusinho; Léo Pereira e Pablo. Técnico: César Lucena.

Vitória: Yuri Sena; Edu, Camutanga e Lucas Halter; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald (Dudu) e Ramon; Aitor Cantalapiedra, Erick e Renzo López. Técnico: Jair Ventura.

Ficha do Jogo

Jogo: Sport x Vitória

Campeonato: Brasileirão Série A 2025

Rodada: 35ª rodada

Data: Domingo, 23 de novembro de 2025

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, Recife - PE

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Arbitragem