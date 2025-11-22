TABU NA FONTE

Bahia aposta em 13 anos de invencibilidade contra o Vasco para voltar a vencer na Série A

Esquadrão não perde para o a equipe cruzmaltina como mandante desde a reinauguração da Fonte Nova

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 08:00

Willian José em Bahia x Vasco Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Há três rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Bahia foi ultrapassado por Botafogo e Fluminense e caiu para a 7ª colocação, com 53 pontos. O momento acende um alerta, já que o clube corre sérios riscos de não garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026. Diante disso, o Esquadrão precisa reencontrar o caminho dos triunfos o quanto antes, e enfrentar um adversário ao qual costuma se impor em Salvador pode ser o cenário ideal para voltar a somar três pontos.

Relembre os últimos jogos entre Bahia x Vasco 1 de 6

Neste domingo (23), o Tricolor de Aço recebe o Vasco na Arena Fonte Nova, às 16h, pela 35ª rodada da Série A. Além de o time carioca vir de quatro derrotas consecutivas, o retrospecto como mandante é uma arma importante para o Bahia. A última derrota tricolor para o Vasco em Salvador ocorreu em 2012, pela 4ª rodada da Série A, em Pituaçu, quando o alvinegro venceu por 2x1. Desde a reinauguração da Arena Fonte Nova, o Bahia jamais perdeu para o Vasco no estádio.

Após aquele duelo em 2012, as equipes se enfrentaram 10 vezes em solo baiano, todas na Fonte Nova. O Bahia venceu sete partidas e empatou três. O histórico geral também favorece amplamente o Esquadrão. Desde 1959, em 30 jogos como mandante diante do Vasco, o clube soma 16 triunfos (53%), nove empates (30%) e apenas cinco derrotas (17%) considerando todas as competições. Restrito à Série A, o desempenho se mantém elevado, com nove vitórias (45%), sete empates (35%) e quatro derrotas (20%).

Relembre todos os jogos do Bahia no Brasileirão 1 de 34

Apesar da força como mandante, o Bahia não teve o mesmo sucesso nos encontros mais recentes com o Vasco. Os dois últimos duelos ocorreram em São Januário e terminaram com vitória vascaína. Pela 16ª rodada deste ano, o time carioca venceu por 3x1 em um jogo marcado por polêmicas de arbitragem. Na 31ª rodada do Brasileirão passado, o Vasco voltou a levar a melhor ao vencer por 3x2.