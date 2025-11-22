Acesse sua conta
Bahia aposta em 13 anos de invencibilidade contra o Vasco para voltar a vencer na Série A

Esquadrão não perde para o a equipe cruzmaltina como mandante desde a reinauguração da Fonte Nova

  Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  Pedro Carreiro

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 08:00

Willian José em Bahia x Vasco
Willian José em Bahia x Vasco Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Há três rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Bahia foi ultrapassado por Botafogo e Fluminense e caiu para a 7ª colocação, com 53 pontos. O momento acende um alerta, já que o clube corre sérios riscos de não garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026. Diante disso, o Esquadrão precisa reencontrar o caminho dos triunfos o quanto antes, e enfrentar um adversário ao qual costuma se impor em Salvador pode ser o cenário ideal para voltar a somar três pontos.

Relembre os últimos jogos entre Bahia x Vasco

Vasco 3x1 Bahia - 16ª rodada Série A 2025 por Rafael Rodrigues/EC bahia
Vasco 3x2 Bahia - 31ª rodada Série A 2024 por Leticia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Vasco - 12ª rodada Série A 2024 por Paula Fróes/CORREIO
Bahia 1x1 Vasco - 22ª rodada Série A 2023 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada Série A 2023 por Rafael Machado/EC Bahia
Bahia 2x1 Vasco - 26ª rodada Série B 2022 por San Júnior/EC Bahia
1 de 6
Vasco 3x1 Bahia - 16ª rodada Série A 2025 por Rafael Rodrigues/EC bahia

Neste domingo (23), o Tricolor de Aço recebe o Vasco na Arena Fonte Nova, às 16h, pela 35ª rodada da Série A. Além de o time carioca vir de quatro derrotas consecutivas, o retrospecto como mandante é uma arma importante para o Bahia. A última derrota tricolor para o Vasco em Salvador ocorreu em 2012, pela 4ª rodada da Série A, em Pituaçu, quando o alvinegro venceu por 2x1. Desde a reinauguração da Arena Fonte Nova, o Bahia jamais perdeu para o Vasco no estádio.

Após aquele duelo em 2012, as equipes se enfrentaram 10 vezes em solo baiano, todas na Fonte Nova. O Bahia venceu sete partidas e empatou três. O histórico geral também favorece amplamente o Esquadrão. Desde 1959, em 30 jogos como mandante diante do Vasco, o clube soma 16 triunfos (53%), nove empates (30%) e apenas cinco derrotas (17%) considerando todas as competições. Restrito à Série A, o desempenho se mantém elevado, com nove vitórias (45%), sete empates (35%) e quatro derrotas (20%).

Relembre todos os jogos do Bahia no Brasileirão

1ª rodada - Bahia 1 x 1 Corinthians por Rafael Rodrigues/EC Bahia
2ª rodada - Santos 2 x 2 Bahia por Letícia Martins I EC Bahia
3ª rodada - Bahia 1 x 1 Mirassol  por Letícia Martins/EC Bahia
4ª rodada - Cruzeiro 3 x 0 Bahia por Rafael Rodrigues I EC Bahia
5ª rodada - Bahia 1 x 0 Ceará por Rafael Rodrigues I EC Bahia
6ª rodada - Palmeiras 0 x 1 Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
7ª rodada - Bahia 1 x 0 Botafogo por Letícia Martins/EC Bahia
8ª rodada - Flamengo 1 x 0 Bahia por Gilvan de Souza / Flamengo
9ª rodada - Bahia 2 x 1  Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
10ª rodada - Grêmio 1 x 0 Bahia por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
11ª rodada - Bahia 2 x 1 São Paulo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
12ª rodada- Bragantino 0 x 3 Bahia por Rafael Rodrigues / EC Bahia
13ª rodada - Bahia 2 x 1 Atlético-MG por Letícia Martins/EC Bahia
15ª rodada - Fortaleza 1 x 1 Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
17ª rodada - Bahia 3 x 0 Juventude por Rafael Rodrigues/EC Bahia
18ª rodada - Sport 0 x 0 Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
19ª rodada - Bahia 3 x 3 Fluminense  por Divulgação/EC Bahia
20ª rodada - Corinthians 1x2 Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
21ª rodada - Bahia 2x0 Santos  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
22ª rodada - Mirassol 5x1 Bahia por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
23ª rodada - Bahia 1x2 Cruzeiro  por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
24ª rodada - Ceará 1x1 Bahia  por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
16ª rodada - Vaco 3x1 Bahia  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
25ª rodada - Bahia 1x0 Palmeiras  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
 26ª rodada - Botafogo 2x1 Bahia  por Letícia Martins/EC Bahia
27ª rodada - Bahia 1x0 Flamengo  por Letícia Martins/EC Bahia
28ª rodada - Vitória x Bahia  por Arisson Marinho/CORREIO
29ª rodada - Bahia x Grêmio  por Letícia Martins/EC Bahia
14ª rodada - Bahia 1x0 Internacional  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
30ª rodada - Bahia x São Paulo por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
31ª rodada - Bahia 2x1 Bragantino por Letícia Martins/EC Bahia
32ª rodada - Atlético-MG 3x0 Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
33ª rodada - Internacional 2x2 Bahia  por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
34ª rodada - Bahia 2x3 Fortaleza  por Leticia Martins/EC Bahia
1 de 34
1ª rodada - Bahia 1 x 1 Corinthians por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Apesar da força como mandante, o Bahia não teve o mesmo sucesso nos encontros mais recentes com o Vasco. Os dois últimos duelos ocorreram em São Januário e terminaram com vitória vascaína. Pela 16ª rodada deste ano, o time carioca venceu por 3x1 em um jogo marcado por polêmicas de arbitragem. Na 31ª rodada do Brasileirão passado, o Vasco voltou a levar a melhor ao vencer por 3x2.

Jogando em casa, porém, o cenário foi diferente no último encontro entre as equipes. Pela 12ª rodada da Série A de 2024, o Bahia derrotou o Vasco por 2x1, com gols de Thaciano e Estupiñán. Mesmo com todos esses números favoráveis, o elenco tricolor sabe que precisa de mais do que retrospecto. Neste sábado (22), o grupo treinou no CT Evaristo de Macedo em busca de corrigir os erros apresentados na derrota para o Fortaleza e de reencontrar o caminho das vitórias no campeonato.

