Bahia aposta em 13 anos de invencibilidade contra o Vasco para voltar a vencer na Série A

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 22 de novembro de 2025 às 08:00
Há três rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Bahia foi ultrapassado por Botafogo e Fluminense e caiu para a 7ª colocação, com 53 pontos. O momento acende um alerta, já que o clube corre sérios riscos de não garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026. Diante disso, o Esquadrão precisa reencontrar o caminho dos triunfos o quanto antes, e enfrentar um adversário ao qual costuma se impor em Salvador pode ser o cenário ideal para voltar a somar três pontos.
Relembre os últimos jogos entre Bahia x Vasco
Neste domingo (23), o Tricolor de Aço recebe o Vasco na Arena Fonte Nova, às 16h, pela 35ª rodada da Série A. Além de o time carioca vir de quatro derrotas consecutivas, o retrospecto como mandante é uma arma importante para o Bahia. A última derrota tricolor para o Vasco em Salvador ocorreu em 2012, pela 4ª rodada da Série A, em Pituaçu, quando o alvinegro venceu por 2x1. Desde a reinauguração da Arena Fonte Nova, o Bahia jamais perdeu para o Vasco no estádio.
Após aquele duelo em 2012, as equipes se enfrentaram 10 vezes em solo baiano, todas na Fonte Nova. O Bahia venceu sete partidas e empatou três. O histórico geral também favorece amplamente o Esquadrão. Desde 1959, em 30 jogos como mandante diante do Vasco, o clube soma 16 triunfos (53%), nove empates (30%) e apenas cinco derrotas (17%) considerando todas as competições. Restrito à Série A, o desempenho se mantém elevado, com nove vitórias (45%), sete empates (35%) e quatro derrotas (20%).
Relembre todos os jogos do Bahia no Brasileirão
Apesar da força como mandante, o Bahia não teve o mesmo sucesso nos encontros mais recentes com o Vasco. Os dois últimos duelos ocorreram em São Januário e terminaram com vitória vascaína. Pela 16ª rodada deste ano, o time carioca venceu por 3x1 em um jogo marcado por polêmicas de arbitragem. Na 31ª rodada do Brasileirão passado, o Vasco voltou a levar a melhor ao vencer por 3x2.
Jogando em casa, porém, o cenário foi diferente no último encontro entre as equipes. Pela 12ª rodada da Série A de 2024, o Bahia derrotou o Vasco por 2x1, com gols de Thaciano e Estupiñán. Mesmo com todos esses números favoráveis, o elenco tricolor sabe que precisa de mais do que retrospecto. Neste sábado (22), o grupo treinou no CT Evaristo de Macedo em busca de corrigir os erros apresentados na derrota para o Fortaleza e de reencontrar o caminho das vitórias no campeonato.