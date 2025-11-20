BRASILEIRÃO

Em jogo movimentado, Bahia perde para o Fortaleza e cai para o 7º lugar no Brasileirão

Esquadrão cometeu falhas no sistema defensivo e saiu da Fonte Nova sem pontuar

Miro Palma

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 20:08

Acevedo durante a partida contra o Fortaleza Crédito: Fillipe Alves/ Estadão Conteúdo

O Bahia desperdiçou pontos preciosos no Campeonato Brasileiro. Diante de seu torcedor, na noite desta quinta-feira (20), o tricolor recebeu o Fortaleza e foi derrotado por 3x2. Com o resultado, a equipe caiu para a 7ª colocação, com 53 pontos, dois abaixo do Botafogo, atual 5º colocado, dentro do grupo que vai direto para a fase de grupo da Copa Libertadores.

Na próxima rodada, o Esquadrão jogará mais uma vez como mandante. Domingo, às 16h, o time comandado pelo técnico Rogério Ceni enfrenta o Vasco. O time carioca tem 42 pontos e vem de derrota por 2x0 diante do Grêmio, em Porto Alegre.

O JOGO

Numa noite chuvosa, o tricolor entrou em campo com a equipe mais reforçada no meio-campo, formado por Caio Alexandre, Erick e Jean Lucas. Everton Ribeiro, por sua vez, começou no banco de reservas. Quem apareceu entre os 11 iniciais foi o lateral Luciano Juba, de volta após defender a Seleção Brasileira na Data Fifa. Como não entrou em campo com a camisa verde e amarela, o camisa 46 estava com o fôlego em dia.

Nos 10 minutos iniciais, uma boa chance para cada lado. Primeiro, Erick Pulga arriscou o chute colocado no canto e obrigou o goleiro Brenno a se esticar todo para espalmar. Depois, a torcida da casa levou um susto danado. Bareiro saiu de cara com Ronaldo após lançamento e tocou para o fundo das redes. No entanto, o bandeirinha deu impedimento, confirmado rapidamente pelo VAR.

A partida seguiu movimentada, com oportunidades claras. O Fortaleza ensaiou o gol aos 23 minutos, quando Breno Lopes escapou pela direita e cruzou para Bareiro, sozinho, de cara, mandar no travessão. Cinco minutos depois, foi a vez de Pulga quase abrir o placar, só que Brenno, mais uma vez, fez a defesa. O castigo veio no lance seguinte. Herrera, de novo pela direita, fez boa jogada e cruzou para o meio da área. Bareiro, livre de marcação, testou para o fundo da rede e fez a festa: 1x0.

Apesar do baque, a torcida do Bahia começou a cantar mais forte para motivar o grupo em busca do empate. Só que o balde de água gelada veio com força. Em novo erro de marcação da defesa, Pochettino escapou rápido pela lateral e cruzou para a área. No segundo pau, Herrera chegou de cabeça e ampliou o placar para os visitantes.

Dali pra frente, o clima ficou pesado, com a torcida impaciente. O jeito era esfriar a cabeça no intervalo e tentar voltar mais ligado. Para isso, Rogério Ceni promoveu as entradas de Tiago e Acevedo nos lugares de Erick e Caio Alexandre, respectivamente. A tentativa era dar mais profundidade ao setor ofensivo. Apesar de ter mais posse de bola, nada mudou. O Bahia continuou cedendo contra-ataques. A lesão de David Duarte fez Rogério optar pela entrada de Everton Ribeiro. Com isso, Acevedo foi recuado para a defesa.

A diferença de qualidade faz a diferença. Com o camisa 10 em capo, o tricolor ganhou mais presença de ataque. Em lance rápido, Ademir passou por trás da zaga e sofreu pênalti. Na cobrança, Willian José deslocou o goleiro e fez a Fonte Nova explodir aos 20 minutos.

Só que aos 29 o Fortaleza, mais uma vez, estava disposto a estragar o ânimo do Bahia. Herrera fez boa jogada pelo lado de campo, invandiu a área e tocou para o meio. Na disputa de bola, a redonda sobrou para Deyverson, que fuzilou para a rede e ampliou para 3x1.