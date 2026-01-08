Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Oficial! Bahia anuncia jovem destaque argentino para a lateral direita até 2030

Román Gómez, titular campeão pelo Estudiantes, chega ao Esquadrão para ocupar vaga deixada por Santi Arias e disputar posição com Gilberto

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 10:54

Román Gómez chega ao Bahia
Román Gómez chega ao Bahia Crédito: Divulgação

O Bahia confirmou nesta quinta-feira (8) a contratação do lateral-direito argentino Román Gómez, de 21 anos, como parte do planejamento para a temporada. O jogador assinou vínculo com o Tricolor até o fim de 2030 e chega para reforçar o setor após a saída de Santi Arias, que não teve o contrato renovado ao término de 2025.

Natural de Quilmes, na província de Buenos Aires, Gómez foi adquirido junto ao Estudiantes de La Plata, clube que o revelou. Apesar da pouca idade, o defensor já soma 31 partidas oficiais pelo time argentino, com um gol marcado, e encerrou o último ano consolidado como titular.

Román Gómez vai reforçar o Bahia

Román Gómez por Reprodução
Román Gómez por Reprodução
Román Gómez por Reprodução
Román Gómez por Reprodução
Román Gómez por Reprodução
1 de 5
Román Gómez por Reprodução

Em 2025, Román integrou a equipe campeã da Liga e da Copa Argentina, sendo peça importante em uma temporada de alto rendimento do Estudiantes. O desempenho constante em competições nacionais e continentais chamou a atenção do Bahia, que buscava um atleta jovem, competitivo e com vivência internacional para o setor.

Promovido ao elenco principal em 2024, o lateral acumulou rodagem relevante em pouco tempo, incluindo participações em torneios de peso na América do Sul. Agora em Salvador, ele chega para disputar espaço com Gilberto, titular da posição desde o segundo semestre de 2023, e ampliar as opções do elenco comandado pelo clube.

Leia mais

Imagem - Gringo ex-Bahia é anunciado por clube que vai jogar a Libertadores

Gringo ex-Bahia é anunciado por clube que vai jogar a Libertadores

Imagem - Bahia ou Vitória? Descubra quem tem mais seguidores nas redes sociais

Bahia ou Vitória? Descubra quem tem mais seguidores nas redes sociais

Imagem - Bahia confirma saída de goleiro para a Série C e preserva porcentagem em futura venda

Bahia confirma saída de goleiro para a Série C e preserva porcentagem em futura venda

Tags:

Román Gómez

Mais recentes

Imagem - Fim do sabático! Rebeca Andrade volta aos treinos: 'Novos objetivos'

Fim do sabático! Rebeca Andrade volta aos treinos: 'Novos objetivos'
Imagem - Ex-Bahia preso por agressão à esposa acerta com clube da Colômbia

Ex-Bahia preso por agressão à esposa acerta com clube da Colômbia
Imagem - Veja os clubes que mais ganharam e mais perderam seguidores nas redes sociais em 2025

Veja os clubes que mais ganharam e mais perderam seguidores nas redes sociais em 2025

MAIS LIDAS

Imagem - Homem mata o próprio pai, madrasta, duas irmãs e sobrinho de 5 anos a facadas
01

Homem mata o próprio pai, madrasta, duas irmãs e sobrinho de 5 anos a facadas

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
02

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Dentista e esposa são assassinados dentro de casa na frente dos filhos: 'Ouvi crianças chorando'
03

Dentista e esposa são assassinados dentro de casa na frente dos filhos: 'Ouvi crianças chorando'

Imagem - Carta A Chave domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (8): soluções se revelam e decisões destravam caminhos
04

Carta A Chave domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (8): soluções se revelam e decisões destravam caminhos