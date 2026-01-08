CONTRATADO

Oficial! Bahia anuncia jovem destaque argentino para a lateral direita até 2030

Román Gómez, titular campeão pelo Estudiantes, chega ao Esquadrão para ocupar vaga deixada por Santi Arias e disputar posição com Gilberto

Carol Neves

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 10:54

Román Gómez chega ao Bahia Crédito: Divulgação

O Bahia confirmou nesta quinta-feira (8) a contratação do lateral-direito argentino Román Gómez, de 21 anos, como parte do planejamento para a temporada. O jogador assinou vínculo com o Tricolor até o fim de 2030 e chega para reforçar o setor após a saída de Santi Arias, que não teve o contrato renovado ao término de 2025.

Natural de Quilmes, na província de Buenos Aires, Gómez foi adquirido junto ao Estudiantes de La Plata, clube que o revelou. Apesar da pouca idade, o defensor já soma 31 partidas oficiais pelo time argentino, com um gol marcado, e encerrou o último ano consolidado como titular.

Román Gómez vai reforçar o Bahia 1 de 5

Em 2025, Román integrou a equipe campeã da Liga e da Copa Argentina, sendo peça importante em uma temporada de alto rendimento do Estudiantes. O desempenho constante em competições nacionais e continentais chamou a atenção do Bahia, que buscava um atleta jovem, competitivo e com vivência internacional para o setor.