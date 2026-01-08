Oficial! Bahia anuncia jovem destaque argentino para a lateral direita até 2030

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 10:54
O Bahia confirmou nesta quinta-feira (8) a contratação do lateral-direito argentino Román Gómez, de 21 anos, como parte do planejamento para a temporada. O jogador assinou vínculo com o Tricolor até o fim de 2030 e chega para reforçar o setor após a saída de Santi Arias, que não teve o contrato renovado ao término de 2025.
Natural de Quilmes, na província de Buenos Aires, Gómez foi adquirido junto ao Estudiantes de La Plata, clube que o revelou. Apesar da pouca idade, o defensor já soma 31 partidas oficiais pelo time argentino, com um gol marcado, e encerrou o último ano consolidado como titular.
Román Gómez vai reforçar o Bahia
Em 2025, Román integrou a equipe campeã da Liga e da Copa Argentina, sendo peça importante em uma temporada de alto rendimento do Estudiantes. O desempenho constante em competições nacionais e continentais chamou a atenção do Bahia, que buscava um atleta jovem, competitivo e com vivência internacional para o setor.
Promovido ao elenco principal em 2024, o lateral acumulou rodagem relevante em pouco tempo, incluindo participações em torneios de peso na América do Sul. Agora em Salvador, ele chega para disputar espaço com Gilberto, titular da posição desde o segundo semestre de 2023, e ampliar as opções do elenco comandado pelo clube.