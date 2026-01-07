BA-VI VIRTUAL

Bahia ou Vitória? Descubra quem tem mais seguidores nas redes sociais

Levantamento do Ibope Repucom aponta o ranking digital de 50 clubes brasileiros

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 18:06

Bahia e Vitória Crédito: Letícia Martins/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

Um levantamento do Ibope Repucom revelou os 50 clubes do futebol brasileiro com maior número de seguidores nas redes sociais. No recorte do clássico Ba-Vi, o Bahia aparece na 14ª colocação do ranking, enquanto o Vitória ocupa a 17ª posição. O estudo foi publicado na última terça-feira (6) e considera a soma dos seguidores das contas oficiais de cada clube no Facebook, X (antigo Twitter), Instagram, YouTube e TikTok.

Clubes brasileiros com mais seguidores nas redes sociais (somando Facebook, "X", Instagram, Youtube e TikTok) 1 de 50

Entre os nordestinos, o Bahia lidera em alcance digital, com um total de 5.451.888 seguidores somados nas cinco plataformas. A maior concentração está no Instagram, onde o clube possui 1.990.026 seguidores. Em seguida aparecem o X, com 1.253.062, e o Facebook, com cerca de 1,2 milhão. O perfil no TikTok soma 607.800 seguidores, enquanto a TV Bahêa, no YouTube, conta com aproximadamente 401 mil inscritos.

Número de seguidores do Bahia em cada rede social 1 de 6

O Vitória, por sua vez, figura como o quarto clube do Nordeste com maior presença nas redes sociais, com um total de 4.188.359 seguidores. Assim como o rival, o Instagram é a principal plataforma do Rubro-Negro, com 1.826.941 seguidores. Na sequência aparecem o X, com 827.018, e o Facebook, que reúne cerca de 717 mil seguidores. O clube também soma 609.400 seguidores no TikTok e possui 208 mil inscritos na TV Vitória, no YouTube.