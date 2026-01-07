Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia ou Vitória? Descubra quem tem mais seguidores nas redes sociais

Levantamento do Ibope Repucom aponta o ranking digital de 50 clubes brasileiros

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 18:06

Bahia e Vitória
Bahia e Vitória Crédito: Letícia Martins/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

Um levantamento do Ibope Repucom revelou os 50 clubes do futebol brasileiro com maior número de seguidores nas redes sociais. No recorte do clássico Ba-Vi, o Bahia aparece na 14ª colocação do ranking, enquanto o Vitória ocupa a 17ª posição. O estudo foi publicado na última terça-feira (6) e considera a soma dos seguidores das contas oficiais de cada clube no Facebook, X (antigo Twitter), Instagram, YouTube e TikTok.

Clubes brasileiros com mais seguidores nas redes sociais (somando Facebook, "X", Instagram, Youtube e TikTok)

Flamengo: 66.339.191 por Reprodução
Corinthians: 42.339.191 por Reprodução
Santos: 26.002.793 por Reprodução
Palmeiras: 23.963.692 por Reprodução
São Paulo: 22.273.717 por Reprodução
Vasco da Gama: 13.918.676 por Reprodução
Grêmio: 11.925.918 por Reprodução
Atlético-MG: 11.801.580 por Reprodução
Cruzeiro : 10.916.907 por Reprodução
Fluminense: 9.796.029 por Reprodução
Internacional: 7.857.029 por Reprodução
Botafogo: 6.681.331 por Reprodução
Chapecoense: 6.162.402 por Reprodução
Bahia: 5.451.888 por Reprodução
Sport: 5.197.631 por Reprodução
Fortaleza: 4.233.991 por Reprodução
Vitória: 4.188.359  por Reprodução
Ceará: 3.849.981 por Reprodução
Atlhetico-PR: 3.791.571 por Reprodução
RB Bragantino: 2.387.396 por Reprodução
Paysandu: 2.196.878 por Reprodução
Remo: 2.176.551 por Reprodução
Coritiba: 2.151.993 por Reprodução
Santa Cruz: 1.984.076 por Reprodução
Goiás: 1.721.630 por Reprodução
Íbis: 1.407.258 por Reprodução
Botafogo-SP: 1.079.676 por Reprodução
Criciúma: 1.066.725 por Reprodução
Avaí: 986.982 por Reprodução
Figueirense: 934.894 por Reprodução
Mirassol: 933.880 por Reprodução
Naútico: 916.711 por Reprodução
Vila Nova: 861.668 por Reprodução
Cuiabá: 860.042 por Reprodução
Portuguesa: 831.503 por Reprodução
América-MG: 815.491 por Reprodução
CSA: 798.788 por Reprodução
Ponte Preta: 796.840 por Reprodução
Sampaio Corrêa: 753.900 por Reprodução
Juventude: 742.816 por Reprodução
CRB: 729.648 por Reprodução
ABC: 726.717 por Reprodução
Paraná: 704.604 por Reprodução
América-RN: 680.230 por Reprodução
Atlético-GO: 668.767 por Reprodução
Guarani: 636.187 por Reprodução
Joinville: 523.409 por Reprodução
Confiança: 468.906 por Reprodução
Londrina: 435.986 por Reprodução
Amazonas FC: 432.264 por Reprodução
1 de 50
Flamengo: 66.339.191 por Reprodução

Entre os nordestinos, o Bahia lidera em alcance digital, com um total de 5.451.888 seguidores somados nas cinco plataformas. A maior concentração está no Instagram, onde o clube possui 1.990.026 seguidores. Em seguida aparecem o X, com 1.253.062, e o Facebook, com cerca de 1,2 milhão. O perfil no TikTok soma 607.800 seguidores, enquanto a TV Bahêa, no YouTube, conta com aproximadamente 401 mil inscritos.

Número de seguidores do Bahia em cada rede social

Total de seguidores:  5.451.888 por Reprodução
Instagram: 1.990.026 por Reprodução
"X": 1.253.062 por Reprodução
Facebook: 1,2 milhão por Reprodução
TikTok: 607.800 por Reprodução
YouTube: 401 mil por Reprodução
1 de 6
Total de seguidores:  5.451.888 por Reprodução

O Vitória, por sua vez, figura como o quarto clube do Nordeste com maior presença nas redes sociais, com um total de 4.188.359 seguidores. Assim como o rival, o Instagram é a principal plataforma do Rubro-Negro, com 1.826.941 seguidores. Na sequência aparecem o X, com 827.018, e o Facebook, que reúne cerca de 717 mil seguidores. O clube também soma 609.400 seguidores no TikTok e possui 208 mil inscritos na TV Vitória, no YouTube.

Número de seguidores do Vitória em cada rede social

Total de seguidores: 1.990.026 por Reprodução
Instagram: 1.826.941 por Reprodução
"X": 827.018 por Reprodução
Facebook: 717 mil por Reprodução
TikTok: 609.400 por Reprodução
YouTube: 208 mil por Reprodução
1 de 6
Total de seguidores: 1.990.026 por Reprodução

LEIA MAIS

Quem lidera a internet? Veja os clubes brasileiros com mais seguidores nas redes sociais

Vitória garante vaga em competição de elite após desistência de clube

Antigo xodó da torcida do Vitória é anunciado por clube da Série C

Após deixar o Bahia, lateral é anunciado por clube da série D

Bahia confirma saída de goleiro para a Série C e preserva porcentagem em futura venda

Tags:

Bahia Vitória

Mais recentes

Imagem - Gringo ex-Bahia é anunciado por clube que vai jogar a Libertadores

Gringo ex-Bahia é anunciado por clube que vai jogar a Libertadores
Imagem - Quem lidera a internet? Veja os clubes brasileiros com mais seguidores nas redes sociais

Quem lidera a internet? Veja os clubes brasileiros com mais seguidores nas redes sociais
Imagem - Vitória garante vaga em competição de elite após desistência de clube

Vitória garante vaga em competição de elite após desistência de clube

MAIS LIDAS

Imagem - Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série
01

Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
02

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Imagem - Virgem, Capricórnio, Touro e Sagitário: o sinal profissional que você espera chega ainda hoje (7 de janeiro)
03

Virgem, Capricórnio, Touro e Sagitário: o sinal profissional que você espera chega ainda hoje (7 de janeiro)

Imagem - Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta quarta-feira (7 de janeiro): alguém do passado vai voltar, mexer com emoções e mudar rumos
04

Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta quarta-feira (7 de janeiro): alguém do passado vai voltar, mexer com emoções e mudar rumos