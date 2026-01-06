Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após deixar o Bahia, lateral é anunciado por clube da série D

Caio Roque não renovou com o Esquadrão e fechou com a Portuguesa

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 20:18

Caio Roque
Caio Roque Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Após deixar o Bahia, o lateral-esquerdo Caio Roque foi anunciado como novo reforço da Portuguesa para a temporada de 2026. Fora dos planos do técnico Rogério Ceni desde o início de 2024, o jogador teve sua saída confirmada após o fim do contrato com o Tricolor, que ia até o último dia 31 e assinou vínculo com a equipe paulista até o final do ano.

Aos 23 anos, Caio Roque chega à Lusa com a expectativa de ganhar sequência. Pela Portuguesa, o lateral disputará o Campeonato Paulista no primeiro trimestre e, na sequência da temporada, a Série D do Campeonato Brasileiro.

“É uma honra chegar à Portuguesa. Um clube tradicional, com uma história muito grande. Disputar o Paulistão aqui é uma oportunidade importante na minha carreira e vou dar o meu máximo para ajudar a equipe”, afirmou o atleta em sua apresentação.

Veja momentos da carreira de Caio Roque

Caio Roque pelo Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Caio Roque pelo Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Caio Roque pelo Bahia por Tiago Caldas/ EC Bahia
Caio Roque pelo Lommel  por Reprodução/Instagram
Caio Roque com a camisa do Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Caio Roque com a camisa do Volta Rendonda por Divulgção
Caio Roque com a camisa do Londrina por Divulgação
Caio Roque com a camisa da Portuguesa por Divulgação
1 de 8
Caio Roque pelo Bahia por Letícia Martins/EC Bahia

Caio Roque chegou ao Bahia para concluir a recuperação de uma grave lesão no joelho sofrida quando defendia o Lommel SK, da Bélgica, clube que integra o Grupo City. Recuperado e apto para atuar em 2024, o lateral encontrou forte concorrência no elenco tricolor e não conseguiu se firmar.

Em sua passagem pelo Esquadrão, atuou em partidas do Campeonato Baiano com equipes alternativas, mas acabou sendo emprestado ao Londrina em 2024. No ano seguinte, retornou ao Bahia, repetiu o cenário no estadual e foi novamente emprestado, desta vez ao Volta Redonda, onde também não conseguiu sequência. Ao todo, Caio Roque disputou 10 partidas com a camisa do Bahia.

LEIA MAIS 

Bahia confirma saída de goleiro para a Série C e preserva porcentagem em futura venda

Bahia perde pênalti e empata sem gols com o CSA pela Copinha

Bahia oficializa Cristian Olivera como primeiro reforço para 2026

Rogério Ceni será o técnico do Bahia no Campeonato Baiano; entenda

Bahia se reapresenta com retornos e novidades para temporada 2026

Revelado pelo Flamengo, o lateral foi comprado pelo Grupo City em 2020 por R$ 10 milhões. Além da passagem pelo futebol belga, o jogador acumulou experiências no futebol brasileiro antes de acertar com a Portuguesa, que agora aposta no atleta como reforço para a disputa do Paulistão e da Série D.

Tags:

Bahia

Mais recentes

Imagem - Vitória bate o Rio Branco-ES e encaminha vaga na segunda fase da Copinha

Vitória bate o Rio Branco-ES e encaminha vaga na segunda fase da Copinha
Imagem - Neymar exibe frota de luxo inspirada no Batman em mansão no Rio de Janeiro; veja fotos

Neymar exibe frota de luxo inspirada no Batman em mansão no Rio de Janeiro; veja fotos
Imagem - Piqué é perseguido por carro tocando música de Shakira nas alturas; veja vídeo

Piqué é perseguido por carro tocando música de Shakira nas alturas; veja vídeo

MAIS LIDAS

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
01

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Briga generalizada termina com mulheres agredidas no Centro Empresarial Iguatemi, em Salvador
02

Briga generalizada termina com mulheres agredidas no Centro Empresarial Iguatemi, em Salvador

Imagem - Três pessoas da mesma família morrem após almoço na Bahia
03

Três pessoas da mesma família morrem após almoço na Bahia

Imagem - Leo Dias confirma primeiro nome do BBB 26 e web surta: 'Não é possível'
04

Leo Dias confirma primeiro nome do BBB 26 e web surta: 'Não é possível'