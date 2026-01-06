VAI FAZER FALTA?

Após deixar o Bahia, lateral é anunciado por clube da série D

Caio Roque não renovou com o Esquadrão e fechou com a Portuguesa

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 20:18

Caio Roque Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Após deixar o Bahia, o lateral-esquerdo Caio Roque foi anunciado como novo reforço da Portuguesa para a temporada de 2026. Fora dos planos do técnico Rogério Ceni desde o início de 2024, o jogador teve sua saída confirmada após o fim do contrato com o Tricolor, que ia até o último dia 31 e assinou vínculo com a equipe paulista até o final do ano.

Aos 23 anos, Caio Roque chega à Lusa com a expectativa de ganhar sequência. Pela Portuguesa, o lateral disputará o Campeonato Paulista no primeiro trimestre e, na sequência da temporada, a Série D do Campeonato Brasileiro.

“É uma honra chegar à Portuguesa. Um clube tradicional, com uma história muito grande. Disputar o Paulistão aqui é uma oportunidade importante na minha carreira e vou dar o meu máximo para ajudar a equipe”, afirmou o atleta em sua apresentação.

Caio Roque chegou ao Bahia para concluir a recuperação de uma grave lesão no joelho sofrida quando defendia o Lommel SK, da Bélgica, clube que integra o Grupo City. Recuperado e apto para atuar em 2024, o lateral encontrou forte concorrência no elenco tricolor e não conseguiu se firmar.

Em sua passagem pelo Esquadrão, atuou em partidas do Campeonato Baiano com equipes alternativas, mas acabou sendo emprestado ao Londrina em 2024. No ano seguinte, retornou ao Bahia, repetiu o cenário no estadual e foi novamente emprestado, desta vez ao Volta Redonda, onde também não conseguiu sequência. Ao todo, Caio Roque disputou 10 partidas com a camisa do Bahia.