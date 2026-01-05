Acesse sua conta
Rogério Ceni será o técnico do Bahia no Campeonato Baiano; entenda

Pela primeira vez após dois anos com preparações na Europa, o Bahia vai realizar a pré-temporada no Brasil

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 16:06

Rogério Ceni vai comandar o Bahia no Campeonato Baiano
Rogério Ceni vai comandar o Bahia no Campeonato Baiano Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após um ano de títulos, o Bahia agora ajustou o foco para a atual temporada. Com o fim das férias, os jogadores tricolores se reapresentaram nesta segunda-feira (5) ao CT Evaristo de Macedo pela manhã. Cada atleta passou por uma série de avalições individuais dentro do Departamento de Saúde e Performance. A grande novidade da reapresentação foi a decisão de que o técnico Rogério Ceni comandará o Esquadrão no Campeonato Baiano.

Pela primeira vez após dois anos com preparações na Europa, o Bahia vai realizar a pré-temporada no Brasil. Em 2024, Manchester foi escolhida para receber o time baiano, enquanto Girona foi o local de treinamento no ano passado. As viagens para Inglaterra e Espanha ocorreram em parceria com outros times do Grupo City. O principal motivo para a mudança de planejamento é o início mais cedo do Brasileirão, com primeira rodada prevista para 28 de janeiro, contra o Corinthians, fora de casa.

Nos dois anos anteriores, Ceni comandou o time na Europa enquanto outro treinador estava à frente do time no estadual. Apesar de voltar ao comando técnico do time no Baianão, o time utilizado no torneio não será o principal, mas um alternativo contando com jogadores formados na base tricolor.

O pouco tempo de preparação, no entanto, obrigou o time a se dividir em dois no primeiro semestre. Na estreia na temporada marcada para o próximo domingo (11), quando vai enfrentar o Jequié na Arena Fonte Nova. Jogadores como Dell, Jota e Ruan Pablo estão incluídos no grupo alternativo que disputará o Baiano. 

Os jogadores que se reapresentaram nesta segunda-feira (5) foram divididos em dois grupos. Eles foram para o campo 1 e participaram de primeira atividade do ano, física e técnica, dividida em estações. No treino da tarde, às 16h, o elenco retorna para o gramado.

Bahia se reapresenta com retornos e novidades para temporada 2026

Ídolo na Dinamarca, lateral ex-Bahia negocia com time da Série A

Adversários, destaques e desfalques: tudo que você precisa saber sobre o Bahia na Copinha 2026

Bahia e Vitória estão entre os times que percorrerão maiores distâncias na Série A em 2026

‘Começamos a ter vida própria’: Emerson Ferretti faz balanço e projeta independência do Bahia Associação

Já no campo 3, a outra parte do elenco, que já estava treinando para a disputa do Campeonato Baiano, foi orientada pelo comandante Rogério Ceni em um treinamento de posse de bola, divididos em dois times, com um coringa. O trabalho seguinte foi um novo exercício de posse de bola, desta vez com regras de passes até o momento da finalização.

Michel Araujo, David Duarte, Sanabria e Ademir fizeram transição física e técnica no campo. O quarteto terminou a última temporada no departamento médico.

Quem chega e quem sai

Com o objetivo de realizar contratações pontuais para reforçar o time, o Bahia foi ao mercado e acertou o empréstimo do atacante Cristian Olivera junto ao Grêmio. O uruguaio de 23 anos já assinou contrato. Além dele, o lateral Román Gómez está acertado para chegar como substituto de Santiago Arias, que deixou o time após não renovar contrato.

Além do colombiano, os torcedores do Bahia não verão mais os rostos de Danilo Fernandes (aposentado), Tiago (vendido para o Orlando City) e Rafael Ratão (vendido para o Shanghai Shenhua). Os emprestados Matheus Bahia e Miqueias são outros que não se apresentaram, já que não fazem parte dos planos de Ceni e buscam novos times.

De contrato renovado, o goleiro Ronaldo e o meia Everton Ribeiro foram dois nomes com presença certa, assim como os destaques Caio Alexandre, Jean Lucas, Luciano Juba, Willian José e outros. Após passagem pelo Ceará, o zagueiro Marcos Victor será avaliado pela comissão técnica do Bahia para definir a permanência ou a saída do defensor. Com ele, o Esquadrão conta com sete zagueiros disponíveis.

Os jogadores considerados titulares do clube e aqueles que participam ativamente da rotação se concentrarão na estreia da Série A e na Libertadores, que começa em fevereiro para o Bahia. O estadual deve contar com um ou dois jogos disputados com o time principal para dar ritmo de jogo ao elenco.

O Tricolor terminou 2025 como o clube da Série A que mais entrou em campo. O desgaste gerou 36 baixas médicas, figurando como o 11º time com mais jogadores lesionados na temporada. A decisão de poupar atletas surge da preocupação em diminuir o número de desfalques por lesão em 2026.

