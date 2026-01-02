PIVETES DE AÇO

Adversários, destaques e desfalques: tudo que você precisa saber sobre o Bahia na Copinha 2026

Os Pivetes de Aço estão no Grupo 09, sediado em São José do Rio Preto-SP

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 17:22

Elenco do Bahia para a Copinha 2026 Crédito: Divulgação/EC Bahia

A temporada 2026 do futebol brasileiro tem início nesta sexta-feira (2) com a abertura da 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional Copinha, principal vitrine das categorias de base do futebol sul-americano. Ao todo, seis partidas marcam o primeiro dia do torneio, enquanto os Pivetes de Aço do Bahia estreiam neste sábado (3).

Nesta edição, a competição mantém o formato tradicional, com 128 equipes distribuídas em 32 grupos, cada um com quatro times. Após três rodadas na fase inicial, os dois melhores colocados de cada chave avançam ao mata-mata, disputado em jogo único até a grande final, marcada para 25 de janeiro, na Arena Pacaembu. O torneio é destinado a jogadores nascidos entre 2005 e 2010, conforme regulamento da competição.

Caminho do Bahia

A equipe tricolor já definiu seus inscritos para a Copinha 2026 e sabe exatamente qual será sua jornada na primeira fase. O Bahia está no Grupo 09, com sede em São José do Rio Preto (SP), e terá como adversários na chave a Inter de Limeira, o CSA e o América-SP.

Datas e horários dos jogos do Bahia:

03/01 (sábado), às 11h – Bahia x Inter de Limeira

06/01 (terça), às 11h – CSA x Bahia

09/01 (sexta), às 11h – América-SP x Bahia

Elenco jovem e dividido

Ao todo, o clube inscreveu 30 jogadores para a competição, mas apenas 22 atletas viajaram para São Paulo, enquanto os demais permanecem em Salvador, para integrar o time que disputará o Campeonato Baiano, que começa para o Esquadrão no dia 11 de janeiro, enfrentando Jequié, às 16h, na Arena Fonte Nova.

Os jogadores que ficaram na capital baiana, no entanto, podem ser convocados ao longo da Copinha, de acordo com a necessidade do clube ou em caso de avanço para as fases seguintes do torneio.

A equipe que representa o Bahia em São Paulo será comandada pela comissão técnica do sub-20, liderada pelo treinador Leonardo Galbes, que já acumula experiência em competições nacionais de base e assume mais um desafio à frente dos Pivetes de Aço.

Jogadores do Bahia inscritos na Copinha 2026

Quem pode brilhar

Entre os talentos que representam o clube na Copinha, um dos principais nomes é o meia-atacante Carioca. Em 2025, Carioca disputou 24 jogos e marcou seis gols, mas ainda não vestiu a camisa da equipe principal. Com 18 anos, o jovem atleta já teve seu contrato renovado com multa de 100 milhões de euros para clubes do exterior, reflexo de seu potencial e projeção dentro do futebol brasileiro.

Outro nome que merece atenção é Arthur Jampa, goleiro que recentemente integrou a Seleção Brasileira no Mundial Sub-17 e foi decisivo na conquista do Sul-Americano da categoria, defendendo uma cobrança de pênalti na final contra a Colômbia. Com 17 anos, Jampa chega à Copinha como um dos atletas com mais bagagem de toda a competição.

Com 16 anos e um dos mais jovens do elenco, Ryan Nascimento também se destaca e vem chamando atenção internacionalmente. O atacante foi artilheiro e peça fundamental na conquista do Campeonato Baiano sub-17, com 9 gols em 12 jogos. Já citados por jornais espanhois como o “novo Haaland” tem como principais características a força física, velocidade e finalização.

Desfalques de peso

Apesar do vários talentos, o Bahia terá desfalques importantes na Copinha 2026, e o mais sentido deles será o atacante de beirada Ruan Pablo (17 anos). Considerado a principal joia da base tricolor, o jogador já estreou e marcou pelo time profissional e soma convocações para a Seleção Brasileira de base. O garoto tem contrato com a cláusula de rescisão mais alta na história do Brasileirão para clubes internacionais: 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão).

O zagueiro Fredi Lippert (19) também será ausência sentida. Titular da defesa do sub-20, Fredi disputou mais de 25 partidas na última temporada, ganhou minutos no time principal e é visto internamente como um defensor pronto para o processo de transição ao profissional.

Outro nome de peso que ficará fora, aos menos da fase inicial é o centroavante Dell (17). Presença constante no sub-20 nos últimos dois anos, ele acumula 20 gols em 31 jogos pela categoria, além de ter sido o artilheiro do Brasil no Mundial-sub 17, com 5 gols em 8 jogos.