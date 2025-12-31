EM ALTA

Três jogadores do Bahia figuram entre os mais valorizados do Brasil em 2025; confira o ranking

Erick Pulga, Luciano Juba e Ramos Mingo tiveram, juntos, um aumento superior a R$ 150 milhões nos seus valores de mercado

Pedro Carreiro

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 12:15

Luciano Juba, Erick Pulga e Mingo foram alguns dos principais destaques do Bahia em 2025 Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Mudanças no valor de mercado são um dos principais termômetros para medir o desempenho de um jogador ao longo da temporada. Em 2025, dados divulgados pela plataforma especializada Transfermarkt apontam quais atletas que atuam no futebol brasileiro mais ganharam valor de mercado. Dentro desse cenário, três jogadores do Bahia aparecem entre os 20 que mais se valorizaram no ano: Erick Pulga, Luciano Juba e Ramos Mingo, que, juntos, tiveram um aumento superior a R$ 150 milhões.

O ranking é liderado por Kaio Jorge, do Cruzeiro. Artilheiro da Série A, o atacante apresentou um aumento de R$ 114 milhões em seu valor de mercado, o que representa um crescimento percentual de 388,9%, atingindo R$ 143 milhões. Fechando o pódio aparecem Vitor Roque, agora no Palmeiras, e Rayan, do Vasco, ambos com acréscimo de R$ 98 milhões.