Três jogadores do Bahia figuram entre os mais valorizados do Brasil em 2025; confira o ranking

Pedro Carreiro
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 12:15
Mudanças no valor de mercado são um dos principais termômetros para medir o desempenho de um jogador ao longo da temporada. Em 2025, dados divulgados pela plataforma especializada Transfermarkt apontam quais atletas que atuam no futebol brasileiro mais ganharam valor de mercado. Dentro desse cenário, três jogadores do Bahia aparecem entre os 20 que mais se valorizaram no ano: Erick Pulga, Luciano Juba e Ramos Mingo, que, juntos, tiveram um aumento superior a R$ 150 milhões.
Jogadores do Brasileirão que mais valorizaram em 2025
O ranking é liderado por Kaio Jorge, do Cruzeiro. Artilheiro da Série A, o atacante apresentou um aumento de R$ 114 milhões em seu valor de mercado, o que representa um crescimento percentual de 388,9%, atingindo R$ 143 milhões. Fechando o pódio aparecem Vitor Roque, agora no Palmeiras, e Rayan, do Vasco, ambos com acréscimo de R$ 98 milhões.
O levantamento chama a atenção pelo predomínio de atletas com menos de 25 anos. Luciano Juba, de 26 anos, é o único jogador acima dessa idade a aparecer no top-20. O ranking também evidencia a diversidade de clubes com atletas valorizados ao longo do ano: Palmeiras, Bahia e Corinthians são as equipes com mais representantes, cada uma com três jogadores, enquanto 12 clubes diferentes aparecem ao menos uma vez entre os 20 nomes da lista.