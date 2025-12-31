Acesse sua conta
Três jogadores do Bahia figuram entre os mais valorizados do Brasil em 2025; confira o ranking

Erick Pulga, Luciano Juba e Ramos Mingo tiveram, juntos, um aumento superior a R$ 150 milhões nos seus valores de mercado

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 12:15

Luciano Juba, Erick Pulga e Mingo foram uns dos principais destaques do Bahia em 2025
Luciano Juba, Erick Pulga e Mingo foram alguns dos principais destaques do Bahia em 2025 Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Mudanças no valor de mercado são um dos principais termômetros para medir o desempenho de um jogador ao longo da temporada. Em 2025, dados divulgados pela plataforma especializada Transfermarkt apontam quais atletas que atuam no futebol brasileiro mais ganharam valor de mercado. Dentro desse cenário, três jogadores do Bahia aparecem entre os 20 que mais se valorizaram no ano: Erick Pulga, Luciano Juba e Ramos Mingo, que, juntos, tiveram um aumento superior a R$ 150 milhões.

Jogadores do Brasileirão que mais valorizaram em 2025

Kaio Jorge (Cruzeiro) – Valorização de R$ 114,3 milhões em 2025, com crescimento de 388,9%, e valor de mercado atual de R$ 143,7 milhões por Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Vitor Roque (Palmeiras) – Valorização de R$ 97,9 milhões em 2025, com crescimento de 75%, e valor de mercado atual de R$ 228,6 milhões por Reprodução/Instagram
Rayan (Vasco) – Valorização de R$ 97,9 milhões em 2025, com crescimento de 150%, e valor de mercado atual de R$ 163,3 milhões por Matheus Lima/Vasco
Flaco López (Palmeiras) – Valorização de R$ 71,8 milhões em 2025, com crescimento de 122,2%, e valor de mercado atual de R$ 130,6 milhões por Cesar Greco/Palmeiras
Allan (Palmeiras) – Valorização de R$ 65,3 milhões em 2025 e valor de mercado atual de R$ 65,3 milhões por Cesar Greco/Palmerias
Gabriel Brazão (Santos) – Valorização de R$ 62,0 milhões em 2025, com crescimento de 633,3%, e valor de mercado atual de R$ 71,8 milhões por Raul Baretta/Santos
Álvaro Montoro (Botafogo) – Valorização de R$ 60,7 milhões em 2025, com crescimento de 1.328,6%, e valor de mercado atual de R$ 65,3 milhões por Vítor Silva/Botafogo
Erick Pulga (Bahia) – Valorização de R$ 58,8 milhões em 2025, com crescimento de 450%, e valor de mercado atual de R$ 71,8 milhões por Letícia Martins/ EC Bahia
Kaiki (Cruzeiro) – Valorização de R$ 55,5 milhões em 2025, com crescimento de 566,7%, e valor de mercado atual de R$ 65,3 milhões por Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Yuri Alberto (Corinthians) – Valorização de R$ 52,2 milhões em 2025, com crescimento de 57,1%, e valor de mercado atual de R$ 143,7 milhões por Rodrigo Coca/Corinthians
Luciano Juba (Bahia) – Valorização de R$ 52,2 milhões em 2025, com crescimento de 266,7%, e valor de mercado atual de R$ 71,8 milhões por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Ricardo Mathias (Internacional) – Valorização de R$ 52,2 milhões em 2025, com crescimento de 800%, e valor de mercado atual de R$ 58,8 milhões por Ricardo Duarte/Internacional
Gui Negão (Corinthians) – Valorização de R$ 52,2 milhões em 2025 e valor de mercado atual de R$ 52,2 milhões por Rodrigo Coca/Corinthians
Zé Lucas (Sport) – Valorização de R$ 52,2 milhões em 2025 e valor de mercado atual de R$ 52,2 milhões por Reprodução/Instagram
Alysson (Grêmio) – Valorização de R$ 50,6 milhões em 2025, com crescimento de 3.100%, e valor de mercado atual de R$ 52,2 milhões por Lucas Uebel/Grêmio
Ramos Mingo (Bahia) – Valorização de R$ 45,7 milhões em 2025, com crescimento de 175%, e valor de mercado atual de R$ 71,8 milhões por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Jhon Jhon (RB Bragantino) – Valorização de R$ 42,4 milhões em 2025, com crescimento de 144,4%, e valor de mercado atual de R$ 71,8 milhões por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Breno Bidon (Corinthians) – Valorização de R$ 39,2 milhões em 2025, com crescimento de 75%, e valor de mercado atual de R$ 91,4 milhões por Rodrigo Coca/Corinthians
Hércules (Fluminense) – Valorização de R$ 39,2 milhões em 2025, com crescimento de 100%, e valor de mercado atual de R$ 78,4 milhões por Lucas Merçon/Fluminense
David Ricardo (Botafogo) – Valorização de R$ 39,2 milhões em 2025, com crescimento de 600%, e valor de mercado atual de R$ 45,7 milhões por Vítor Silva/Botafogo
1 de 20
Kaio Jorge (Cruzeiro) – Valorização de R$ 114,3 milhões em 2025, com crescimento de 388,9%, e valor de mercado atual de R$ 143,7 milhões por Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O ranking é liderado por Kaio Jorge, do Cruzeiro. Artilheiro da Série A, o atacante apresentou um aumento de R$ 114 milhões em seu valor de mercado, o que representa um crescimento percentual de 388,9%, atingindo R$ 143 milhões. Fechando o pódio aparecem Vitor Roque, agora no Palmeiras, e Rayan, do Vasco, ambos com acréscimo de R$ 98 milhões.

O levantamento chama a atenção pelo predomínio de atletas com menos de 25 anos. Luciano Juba, de 26 anos, é o único jogador acima dessa idade a aparecer no top-20. O ranking também evidencia a diversidade de clubes com atletas valorizados ao longo do ano: Palmeiras, Bahia e Corinthians são as equipes com mais representantes, cada uma com três jogadores, enquanto 12 clubes diferentes aparecem ao menos uma vez entre os 20 nomes da lista.

Tags:

Bahia

