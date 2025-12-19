Acesse sua conta
Pesquisa aponta quais são as torcidas mais barulhentas do Brasil; confira o ranking

Esquadrão de Aço aparece em 5º na lista, enquanto o Vitória está em 10º

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 16:51

Torcidas de Bahia e Vitória
Torcidas de Bahia e Vitória Crédito: Letícia Martins/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

Uma pesquisa realizada pelo jornal O Globo revelou qual é a torcida mais barulhenta do Brasil entre os 16 clubes com as maiores torcidas que disputaram a Série A de 2025. O estudo analisou partidas oficiais do campeonato e utilizou um decibelímetro profissional para medir a pressão sonora diretamente dentro do campo, sempre atrás do gol mais próximo do setor considerado mais ruidoso de cada estádio.

A avaliação foi dividida em quatro categorias diferentes, e o Flamengo se destacou ao liderar todas elas. No extremo oposto do ranking, o São Paulo terminou na última colocação em todos os quesitos analisados. Já no clássico Ba-Vi, o Bahia levou vantagem sobre o Vitória em três das quatro categorias e também no ranking geral.

As medições aconteceram entre outubro e dezembro e seguiram critérios específicos: os jogos precisavam ser válidos pela Série A, disputados no estádio habitual do mandante, com pelo menos 90% dos ingressos destinados à torcida local e com relevância esportiva para a equipe da casa.

No caso do Bahia, a partida escolhida foi a vitória por 1x0 sobre o Vasco, pela 35ª rodada, que reuniu 42.747 torcedores na Arena Fonte Nova. Já o Vitória teve como jogo analisado o triunfo por 1 a 0 contra o São Paulo, na última rodada do campeonato, com público de 29.327 pessoas no Barradão.

Média de intensidade sonora

Flamengo: 95,1 dB por Reprodução
Cruzeiro: 92,3 dB por Reprodução
Grêmio: 91,5 dB por Reprodução
Fortaleza: 91,0 por Reprodução
Corinthians: 90,6 dB por Reprodução
Bahia: 90,5 dB por Reprodução
Palmeiras: 90,4 dB por Reprodução
Atlético-MG: 89,6dB por Reprodução
Fluminense: 89,1 dB por Reprodução
Botafogo: 88,8 dB  por Reprodução
Internacional: 88,7 dB por Reprodução
Vasco da Gama: 88,6 dB por Reprodução
Ceará: 88,1 dB por Reprodução
Vitória: 85,6 dB por Reprodução
Santos: 85,4 dB por Reprodução
São Paulo: 81,5 dB por Reprodução
1 de 16
Flamengo: 95,1 dB por Reprodução

Uma das categorias avaliadas foi a média de intensidade sonora ao longo dos 90 minutos. Nesse quesito, a torcida do Flamengo alcançou a maior média entre todos os jogos analisados. Na vitória por 3 a 0 sobre o Bragantino, diante de mais de 64 mil pessoas no Maracanã, os rubro-negros registraram média de 95 decibéis. Esse nível de som é comparável ao barulho de uma motocicleta ligada, um cortador de grama ou até mesmo um show de rock, sendo considerado potencialmente prejudicial à audição em exposições prolongadas.

Pico de volume

Flamengo: 114,9 dB por Reprodução
Fortaleza: 114,6 dB por Reprodução
Botafogo: 114,1 dB por Reprodução
Cruzeiro: 113,5 dB por Reprodução
Atlético-MG: 113,1 dB por Reprodução
Ceará: 113,0 dB por Reprodução
Bahia: 112,6 dB por Reprodução
Fluminense: 112,5 dB por Reprodução
Corinthians: 112,3 dB por Reprodução
Vitória: 112,2 dB por Reprodução
Palmeiras: 110,6 dB por Reprodução
Internacional: 109,0 dB por Reprodução
Vasco da Gama: 107,8 dB por Reprodução
Grêmio: 105,0 dB por Reprodução
Santos: 104,8 dB por Reprodução
São Paulo: 104,2 dB por Reprodução
1 de 16
Flamengo: 114,9 dB por Reprodução

Outra categoria mediu o pico máximo de volume registrado em apenas um segundo durante as partidas. Mais uma vez, o Flamengo liderou o ranking. O gol marcado por Arrascaeta, aos cinco minutos do segundo tempo contra o Bragantino, gerou um pico de 114,9 decibéis, o maior de toda a pesquisa. Esse valor se aproxima do limiar da dor humana, estimado em cerca de 120 decibéis, e pode ser comparado ao rugido de um tigre a curta distância ou ao som intenso de uma boate lotada. As torcidas de Fortaleza, no jogo contra o Corinthians, e do Botafogo, diante do Santos, também atingiram níveis semelhantes nessa categoria.

Minuto mais alto

Flamengo: 109,3 dB por Reprodução
Fortaleza: 107,1 dB  por Reprodução
Vitória: 106,4 dB  por Reprodução
Atlético-MG: 106,4 dB  por Reprodução
Palmeiras: 106,1 dB  por Reprodução
Cruzeiro: 106, 0 dB  por Reprodução
Corinthians: 105,8 dB  por Reprodução
Botafogo: 105,6 dB  por Reprodução
Bahia: 105,2 dB  por Reprodução
Ceará: 104,1 dB  por Reprodução
Internacional: 102,5 dB por Reprodução
Fluminense: 101,7 dB  por Reprodução
Vasco da Gama: 101,4 dB  por Reprodução
Grêmio: 100,5 dB  por Reprodução
Santos: 98,7 dB  por Reprodução
São Paulo: 94,5 dB  por Reprodução
1 de 16
Flamengo: 109,3 dB por Reprodução

O levantamento também analisou qual torcida apresentou o “minuto mais alto” da partida, calculando a média sonora dos 60 segundos mais intensos de cada jogo. Novamente, a torcida rubro-negra ficou no topo, com média de 109 decibéis nesse intervalo, um volume equivalente ao som de uma buzina de carro muito próxima.

Tempo acima de 90 dB

Flamengo: 88,3%  por Reprodução
Cruzeiro: 70% por Reprodução
Grêmio: 61,2%  por Reprodução
Fortaleza: 52,4%  por Reprodução
Bahia: 47,5%  por Reprodução
Botafogo: 47,2%  por Reprodução
Palmeiras: 45,8%  por Reprodução
Corinthians: 44,7%  por Reprodução
Atlético-MG: 39,1%  por Reprodução
Fluminense: 31,2%  por Reprodução
Internacional: 30,9%  por Reprodução
Ceará: 26,7%  por Reprodução
Vasco da Gama: 24%  por Reprodução
Vitória: 15,7%  por Reprodução
Santos: 10,3%  por Reprodução
São Paulo: 1,6%  por Reprodução
1 de 16
Flamengo: 88,3%  por Reprodução

Por fim, a pesquisa avaliou o tempo em que o barulho das arquibancadas permaneceu acima de 90 decibéis, faixa em que os jogadores precisam gritar para conseguir se comunicar dentro de campo. A Organização Mundial da Saúde recomenda evitar exposição a sons acima de 85 decibéis por mais de duas horas. Embora nenhuma torcida tenha permanecido acima de 90 decibéis durante toda a partida, o Flamengo foi quem chegou mais perto, novamente no confronto contra o Bragantino.

Ranking geral

1º - Flamengo: 60 pontos  por Reprodução
2º - Fortaleza: 52 pontos  por Reprodução
3º - Cruzeiro: 50 pontos  por Reprodução
4º - Atlético-MG: 39pontos  por Reprodução
5º - Bahia: 37 pontos  por Reprodução
6º - Botafogo: 37 pontos por Reprodução
7º - Palmeiras: 35 pontos  por Reprodução
8º - Corinthians: 35 pontos  por Reprodução
9º - Grêmio: 30 pontos  por Reprodução
10º - Vitória: 23 pontos  por Reprodução
11º - Fluminense: 23 pontos  por Reprodução
12º - Ceará: 23pontos  por Reprodução
13º - Internacional: 19 pontos  por Reprodução
14º - Vasco da Gama: 13 pontos  por Reprodução
15º - Santos: 4 pontos  por Reprodução
16º - São Paulo: 0 pontos  por Reprodução
1 de 16
1º - Flamengo: 60 pontos  por Reprodução

Para definir o ranking final, O Globo criou um sistema de pontuação que somou o desempenho dos clubes nas quatro categorias. Cada equipe podia alcançar de zero a 15 pontos em cada uma delas, totalizando até 60 pontos no máximo. Com liderança absoluta em todos os quesitos, o Flamengo fechou a pesquisa com pontuação máxima. O Bahia terminou na quinta colocação geral, com 37 pontos, enquanto o Vitória apareceu em décimo lugar, somando 23 pontos, confirmando a superioridade da torcida tricolor no clássico baiano também no quesito barulho.

