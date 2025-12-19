DECIBÉIS DA PAIXÃO

Pesquisa aponta quais são as torcidas mais barulhentas do Brasil; confira o ranking

Esquadrão de Aço aparece em 5º na lista, enquanto o Vitória está em 10º

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 16:51

Torcidas de Bahia e Vitória Crédito: Letícia Martins/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

Uma pesquisa realizada pelo jornal O Globo revelou qual é a torcida mais barulhenta do Brasil entre os 16 clubes com as maiores torcidas que disputaram a Série A de 2025. O estudo analisou partidas oficiais do campeonato e utilizou um decibelímetro profissional para medir a pressão sonora diretamente dentro do campo, sempre atrás do gol mais próximo do setor considerado mais ruidoso de cada estádio.

A avaliação foi dividida em quatro categorias diferentes, e o Flamengo se destacou ao liderar todas elas. No extremo oposto do ranking, o São Paulo terminou na última colocação em todos os quesitos analisados. Já no clássico Ba-Vi, o Bahia levou vantagem sobre o Vitória em três das quatro categorias e também no ranking geral.

As medições aconteceram entre outubro e dezembro e seguiram critérios específicos: os jogos precisavam ser válidos pela Série A, disputados no estádio habitual do mandante, com pelo menos 90% dos ingressos destinados à torcida local e com relevância esportiva para a equipe da casa.

No caso do Bahia, a partida escolhida foi a vitória por 1x0 sobre o Vasco, pela 35ª rodada, que reuniu 42.747 torcedores na Arena Fonte Nova. Já o Vitória teve como jogo analisado o triunfo por 1 a 0 contra o São Paulo, na última rodada do campeonato, com público de 29.327 pessoas no Barradão.

Uma das categorias avaliadas foi a média de intensidade sonora ao longo dos 90 minutos. Nesse quesito, a torcida do Flamengo alcançou a maior média entre todos os jogos analisados. Na vitória por 3 a 0 sobre o Bragantino, diante de mais de 64 mil pessoas no Maracanã, os rubro-negros registraram média de 95 decibéis. Esse nível de som é comparável ao barulho de uma motocicleta ligada, um cortador de grama ou até mesmo um show de rock, sendo considerado potencialmente prejudicial à audição em exposições prolongadas.

Outra categoria mediu o pico máximo de volume registrado em apenas um segundo durante as partidas. Mais uma vez, o Flamengo liderou o ranking. O gol marcado por Arrascaeta, aos cinco minutos do segundo tempo contra o Bragantino, gerou um pico de 114,9 decibéis, o maior de toda a pesquisa. Esse valor se aproxima do limiar da dor humana, estimado em cerca de 120 decibéis, e pode ser comparado ao rugido de um tigre a curta distância ou ao som intenso de uma boate lotada. As torcidas de Fortaleza, no jogo contra o Corinthians, e do Botafogo, diante do Santos, também atingiram níveis semelhantes nessa categoria.

O levantamento também analisou qual torcida apresentou o “minuto mais alto” da partida, calculando a média sonora dos 60 segundos mais intensos de cada jogo. Novamente, a torcida rubro-negra ficou no topo, com média de 109 decibéis nesse intervalo, um volume equivalente ao som de uma buzina de carro muito próxima.

Por fim, a pesquisa avaliou o tempo em que o barulho das arquibancadas permaneceu acima de 90 decibéis, faixa em que os jogadores precisam gritar para conseguir se comunicar dentro de campo. A Organização Mundial da Saúde recomenda evitar exposição a sons acima de 85 decibéis por mais de duas horas. Embora nenhuma torcida tenha permanecido acima de 90 decibéis durante toda a partida, o Flamengo foi quem chegou mais perto, novamente no confronto contra o Bragantino.

