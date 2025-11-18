DETESTADOS

Times baianos estão entre os clubes mais odiados do Brasil; veja ranking

Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas aponta quais clube despertam maior antipatia entre torcedores

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 18:44

Torcidas de Bahia e Vitória Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

Um novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, realizado entre 6 e 10 de novembro com 2.020 entrevistados em todo o país, analisou a rejeição e as rivalidades no futebol brasileiro. O estudo revela quais clubes despertam maior antipatia entre torcedores e a dupla Ba-Vi aparece na parte alta do ranking.

Dentre os mais de mil clubes registrados na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Bahia surge na 11ª posição dos mais odiados, com 0,7% das citações, enquanto o Vitória aparece logo em seguida, no 13º lugar, com 0,6%.

Ranking dos clubes mais odiados do futebol brasileiro 1 de 17

Flamengo e Corinthians lideram rejeição nacional

No topo do ranking estão os clubes que mais polarizam o cenário esportivo. O Flamengo aparece como o time mais rejeitado do país, mencionado por 13,5% dos entrevistados. O Corinthians vem em segundo lugar, com 11,1%, seguido pelo Palmeiras, que fecha o pódio com 7,7%. Na sequência, aparecem Vasco (4,6%) e São Paulo (1,7%). Entre os dez primeiros colocados, apenas um não disputa a Série A: o Santa Cruz, que recebeu 1% das menções, índice semelhante ao de Internacional e Grêmio.

Brasileiros rejeitam menos do que se imagina