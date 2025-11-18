Acesse sua conta
Times baianos estão entre os clubes mais odiados do Brasil; veja ranking

Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas aponta quais clube despertam maior antipatia entre torcedores

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 18:44

Torcidas de Bahia e Vitória
Torcidas de Bahia e Vitória Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

Um novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, realizado entre 6 e 10 de novembro com 2.020 entrevistados em todo o país, analisou a rejeição e as rivalidades no futebol brasileiro. O estudo revela quais clubes despertam maior antipatia entre torcedores e a dupla Ba-Vi aparece na parte alta do ranking.

Dentre os mais de mil clubes registrados na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Bahia surge na 11ª posição dos mais odiados, com 0,7% das citações, enquanto o Vitória aparece logo em seguida, no 13º lugar, com 0,6%.

Ranking dos clubes mais odiados do futebol brasileiro

1º - Flamengo (13,5%)  por Divulgação
2º - Corinthians (11,1%) por DIvulgação
3º - Palmeiras (7,7%) por Cesar Greco/Palmeiras
4º - Vasco (4,6%) por Reprodução
5º - São Paulo (1,7%)  por Divulgação
6º - Atlético-MG (1,5%)  por Divulgação
7ª - Cruzeiro (1,2%) por Reprodução
8º - Grêmio (1,2%) por Divulgação
9º - Internacional (1%) por Divulgação
10º - Santa Cruz (1%) por Divulgação
11º - Bahia (0,7%)  por Marcelo Malaquias/EC Bahia
12º - Sport (0,6%) por Divulgação
13º - Vitória (0,6%) por Pietro Carpi/EC Vitória
14º - Fluminense (0,5%) por Divulgação
15º - Santos (0,5%) por Divulgação
16º - Athletico-PR (0,4%) por Divulgação
Torcida do Bragantino por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
1 de 17
1º - Flamengo (13,5%)  por Divulgação

Flamengo e Corinthians lideram rejeição nacional

No topo do ranking estão os clubes que mais polarizam o cenário esportivo. O Flamengo aparece como o time mais rejeitado do país, mencionado por 13,5% dos entrevistados. O Corinthians vem em segundo lugar, com 11,1%, seguido pelo Palmeiras, que fecha o pódio com 7,7%. Na sequência, aparecem Vasco (4,6%) e São Paulo (1,7%). Entre os dez primeiros colocados, apenas um não disputa a Série A: o Santa Cruz, que recebeu 1% das menções, índice semelhante ao de Internacional e Grêmio.

Brasileiros rejeitam menos do que se imagina

Apesar do forte engajamento no futebol, a maioria dos brasileiros afirma não nutrir antipatia por nenhum clube. Segundo o levantamento, 42,2% dizem não odiar nenhum time ou afirmam gostar de todos. Outros 6,1% não souberam responder, enquanto 0,9% declararam não gostar de nenhum ou odiar todos.

