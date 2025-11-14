Acesse sua conta
Maiores torcidas do Brasil: pesquisa da CBF inclui apenas um clube do Nordeste; veja qual

Levantamento foi divulgado nesta sexta-feira (14)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 22:29

Torcida do Flamengo
Torcida do Flamengo é a maior do país segundo o levantamento Crédito: Reprodução

Para todo torcedor, a sua torcida é a maior do Brasil. Mas, uma nova pesquisa Nexus, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgada nesta sexta-feira (14), colocou um fim à essa disputa.

Segundo o levantamento, sete em cada dez brasileiros costumam acompanhar partidas de futebol e quase metade da população assiste a pelo menos um jogo por semana. Além disso, 78% dos brasileiros afirmaram que torcem para algum time nacional.

Desse total, 26% declararam que torcem para o Flamengo. Isso mesmo, o clube rubro-negro carioca conta com a maior torcida do país.

O único clube baiano que entrou no ranking da pesquisa foi o Bahia, com 2% dos torcedores declarados.

Confira o ranking completo:

Confira o ranking das maiores torcidas do Brasil

1º Flamengo: 26% por Reprodução
2º Corinthians: 19% por DIvulgação
3º São Paulo: 9% por Divulgação
4º Palmeiras: 7% por Cesar Greco/Palmeiras
5º Vasco: 5% por Reprodução
6º Inter: 4% por Divulgação
6º Cruzeiro: 4% por Reprodução
7º Atlético-MG: 3% por Divulgação
7º Grêmio: 3% por Divulgação
7º Santos: 3% por Divulgação
8º Bahia: 2% por Marcelo Malaquias/EC Bahia
8º Botafogo: 2% por Divulgação
8º Fluminense: 2% por Divulgação
1 de 13
1º Flamengo: 26% por Reprodução

Os demais clubes brasileiros somam os 11% restantes.

Maioria masculina

Outro dado da pesquisa apontou o perfil dos torcedores dos times de futebol. A maioria é composta por homens, com 87% do total. A faixa etária mais presente é de 16 a 24 anos.

"De maneira geral, o futebol segue sendo a paixão nacional. O mundo hoje oferece diversas formas, sejam as mais tradicionais ou as modernidades da tecnologia, para se acompanhar, se informar, viver esse esporte. Estamos buscando aperfeiçoar as experiências, conquistar o torcedor para que vá a campo acompanhar o espetáculo", afirmou o presidente da CBF, Samir Xaud.

