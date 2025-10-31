CBF avalia trazer final da Libertadores para o Brasil; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 09:45
O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, avalia trazer a final da Libertadores para o Brasil. A decisão está marcada para 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Flamengo e Palmeiras disputam o tetracampeonato da competição.
“Isso é uma competição organizada pela Conmebol. Com essa final brasileira agora nós vamos podemos ver a possibilidade de vir para o Brasil. Isso se os clubes tiverem interesse”, disse Xaud em entrevista à imprensa após a goleada do Palmeiras sobre a LDU na noite de quinta-feira (30), no Allianz Parque.
Segundo o presidente da CBF, Belém e Brasília foram os municípios que se ofereceram para sediar a grande final.
“Se os clubes se manifestarem, tiverem essa intenção, a CBF pode ajudar nessa interlocução com a Conmebol. Mas deixando claro que a competição organizada pela Conmebol, então é ela que define”, prosseguiu.
O Palmeiras garantiu a vaga ao aplicar uma goleada por 4 a 0 sobre a LDU, revertendo a derrota por 3 a 0 sofrida na altitude de Quito. Já o Flamengo confirmou a classificação na quarta-feira (29) ao empatar por 0 a 0 com o Racing, no Maracanã, após vencer o jogo de ida por 1 a 0 no Maracanã.