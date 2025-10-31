FUTEBOL

CBF avalia trazer final da Libertadores para o Brasil; entenda

Palmeiras e Flamengo disputam o tetracampeonato da competição no dia 29 de novembro

Millena Marques

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 09:45

Taça da Libertadores Crédito: Twitter/Conmebol

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, avalia trazer a final da Libertadores para o Brasil. A decisão está marcada para 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Flamengo e Palmeiras disputam o tetracampeonato da competição.

“Isso é uma competição organizada pela Conmebol. Com essa final brasileira agora nós vamos podemos ver a possibilidade de vir para o Brasil. Isso se os clubes tiverem interesse”, disse Xaud em entrevista à imprensa após a goleada do Palmeiras sobre a LDU na noite de quinta-feira (30), no Allianz Parque.

Segundo o presidente da CBF, Belém e Brasília foram os municípios que se ofereceram para sediar a grande final.

“Se os clubes se manifestarem, tiverem essa intenção, a CBF pode ajudar nessa interlocução com a Conmebol. Mas deixando claro que a competição organizada pela Conmebol, então é ela que define”, prosseguiu.

