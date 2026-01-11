FALA, PROFESSOR!

Rogério Ceni elogia jovens talentos do Bahia após estreia com triunfo no Campeonato Baiano

Treinador tricolor aprovou a atuação da equipe no primeiro jogo do ano

Miro Palma

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 19:53

Rogério Ceni elogiou a garotada da base Crédito: Letícia Martins/ EC Bahia

O Bahia iniciou a temporada 2026 com o pé direito. Diante do Jequié, neste domingo (11) na estreia do Campeonato Baiano, o tricolor teve um time recheado de jovens e venceu por 4x2, com destaque para o garoto Ruan Pablo, autor de dois gols. Jota e Fredi completaram o placar.

Apesar de ser um time alternativo, Rogério Ceni esteve na beira do campo. Ele elogiou os atletas após a partida na Arena Fonte Nova.

“Cinco dias de trabalho com eles, mas já entenderam de qualidade de jogo. O que falta de experiência a gente ganha em desejo. Cansaram no final, mas suportaram. Bom para o torcedor ver os jogadores. O futuro do Bahia contra uma equipe profissional, e começamos vencendo, diferente dos últimos anos. Em um campeonato de nove rodadas, mando de campo conta para a final”, disse.

O comandante teve no ataque o trio formado por Kauê Furquim, Dell e Ruan Pablo, talentos das categorias de base do clube. Ceni também fez questão de comemorar o desempenho dos meninos.

“Eles têm um treinador que pede e exige muito, mas se mostrarem que estão prontos vão receber oportunidades em campeonatos maiores”, avisou, para depois completar. “Que eles possam se recuperar para a gente ver como fazer no jogo de quarta-feira”, lembrou o professor.

Na próxima quarta-feira (14), o Esquadrão vai medir forças com o Bahia de Feira, às 19h15, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Enquanto isso, o elenco principal seguirá os treinamentos de olho no Campeonato Brasileiro. O tricolor vai fazer o primeiro jogo da competição no dia 28 ou 29 de janeiro, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.