Bahia estreia no Campeonato Baiano com triunfo por 4x2 sobre o Jequié

Com dois gols do atacante Ruan Pablo, tricolor conquistou três pontos na Arena Fonte Nova

Miro Palma

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 17:58

Ruan Pablo e Jota comemoram um dos gols marcados na partida Crédito: Letícia Martins/ EC BAHIA

Foram 35 dias de espera. A torcida do Bahia matou a saudade do time neste domingo (11) e gostou do que viu. Com uma equipe recheada de garotos e jogadores pouco aproveitados no elenco principal, o tricolor estreou no Campeonato Baiano diante do Jequié e venceu por 4x2 na Arena Fonte Nova, gols marcados por Jota, Ruan Pablo, duas vezes, e Fredi. Tiago Recife e Nael descontaram para os visitantes.

Mais de 18 mil pessoas estiveram no estádio. Depois do apito final, a equipe saiu do gramado aplaudida pela torcida. Na próxima rodada, o elenco comandado pelo técnico Rogério Ceni enfrenta o Bahia de Feira, quarta-feira (14), às 19h15, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

O JOGO

O Esquadrão entrou em campo com um grupo jovem, liderado por jogadores como Ruan Pablo, Kauê Furquim e Dell, que se destacam nas categorias de base do clube e em 2026 receberão mais rodagem. Além disso, outros mais rodados como João Paulo, Luiz Gustavo, Zé Guilherme e Jota também apareceram.

Não demorou muito para a rede ser balançada. Aos 6 minutos da primeira etapa, Dell tentou o chute e a bola sobrou limpa para Jota, da entrada da grande área, mandar forte no canto do goleiro André Lucas, que se esticou todo e não conseguiu alcançar.

Parecia até que os donos da casa iriam decolar, mas o time do interior deu a resposta de maneira rápida. Após chute de João Grilo na trave, a bola sobrou livre para Tiago Recife empurrar para as redes e empatar o duelo aos 23 minutos.

O calor era tanto na Fonte Nova que o árbitro fez uma pausa técnica para os jogadores se refrescarem. E parece que deu resultado. Logo depois do descanso, o Bahia brocou outro gol. Pedrinho recebeu passe de Zé Guilherme na entrada da área e mandou uma bomba. O goleiro espalmou e Ruan Pablo, cheio de oportunismo, fez 2x1.

Antes do intervalo chegar, ainda deu tempo de marcar o terceiro e garantir um pouco mais de tranquilidade. Um dos melhores em campo, Jota achou em cruzamento, mas o centroavante bateu para a defesa parcial de André. Novamente Ruan Pablo estava bem posicionado e ampliou o placar, aos 41.

SEGUNDO TEMPO

Na volta da chuveirada, o Bahia tentou administrar a posse de bola. Enquanto isso, o Jequié foi pra cima para tentar diminuir o prejuízo. O duelo ficou aberto. Foram duas boas chances para os dois lados, mas o Jipão conseguiu apertar e voltou a deixar o jogo em aberto.

Aos 18 minutos, Nael recebeu pelo lado direito do ataque, deixou Ruan Pablo na saudade e bateu colocado, no ângulo do goleiro João Paulo, que nem tentou pular e viu a bola ir para o fundo do gol.

O técnico Rogério Ceni viu o perigo aumentar e promoveu mudanças. Entraram Erick, Rodrigo Nestor e David Martins nos lugares de Rezende, Jota e Pedrinho. Pouco tempo depois, Iago Borduchi entrou no lugar de Zé Guilherme.

Ruan Pablo seguiu dando trabalho e chegou a colocar uma bola na trave. Com intensidade, o garoto que tem uma multa de mais de R$ 1,2 bilhão para times do exterior era o mais lúcido em campo.

Depois do gol sofrido, o Esquadrão conseguiu acordar e equilibrar novamente a partida, fechando os espaços para o adversário. Kanu apareceu em campo para a saída de Marcos Victor.