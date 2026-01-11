Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia 4x2 Jequié: Assista aos gols da estreia tricolor no Campeonato Baiano 2026

Jota, Ruan Pablo (duas vezes) e Fredi marcaram para o Esquadrão; veja o vídeo

  • Foto do(a) author(a) Miro Palma

  • Miro Palma

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 20:14

Ruan Pablo, ao Fundo, marcou dois gols
Ruan Pablo, ao Fundo, marcou dois gols Crédito: Letícia Martins/ EC Bahia

O Bahia estreou com triunfo de 4x2 sobre o Jequié no Campeonato Baiano 2026. O destaque da partida foi o atacante Ruan Pablo, com dois gols marcados. Jota e Fredi também fizeram para o tricolor. 

Na próxima rodada, o elenco comandado pelo técnico Rogério Ceni enfrenta o Bahia de Feira, quarta-feira (14), às 19h15, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

Veja os gols do triunfo tricolor sobre o Jequié: 

Leia mais

Imagem - Rogério Ceni elogia jovens talentos do Bahia após estreia com triunfo no Campeonato Baiano

Rogério Ceni elogia jovens talentos do Bahia após estreia com triunfo no Campeonato Baiano

Imagem - Bahia estreia no Campeonato Baiano com triunfo por 4x2 sobre o Jequié

Bahia estreia no Campeonato Baiano com triunfo por 4x2 sobre o Jequié

Mais recentes

Imagem - Após deixar o Real Madrid, Endrick mostra talento no Lyon e marca na estreia pelo clube francês

Após deixar o Real Madrid, Endrick mostra talento no Lyon e marca na estreia pelo clube francês
Imagem - Rogério Ceni elogia jovens talentos do Bahia após estreia com triunfo no Campeonato Baiano

Rogério Ceni elogia jovens talentos do Bahia após estreia com triunfo no Campeonato Baiano
Imagem - Bahia estreia no Campeonato Baiano com triunfo por 4x2 sobre o Jequié

Bahia estreia no Campeonato Baiano com triunfo por 4x2 sobre o Jequié

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa