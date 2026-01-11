Bahia 4x2 Jequié: Assista aos gols da estreia tricolor no Campeonato Baiano 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Miro Palma
Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 20:14
O Bahia estreou com triunfo de 4x2 sobre o Jequié no Campeonato Baiano 2026. O destaque da partida foi o atacante Ruan Pablo, com dois gols marcados. Jota e Fredi também fizeram para o tricolor.
Na próxima rodada, o elenco comandado pelo técnico Rogério Ceni enfrenta o Bahia de Feira, quarta-feira (14), às 19h15, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.
Veja os gols do triunfo tricolor sobre o Jequié: