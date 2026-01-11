DE OLHO NA COPA

Após deixar o Real Madrid, Endrick mostra talento no Lyon e marca na estreia pelo clube francês

Jovem brasileiro balançou a rede na primeira partida pela equipe

Miro Palma

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 20:29

Endrick marcou logo na sua estreia pelo Lyon Crédito: Lyon/ Divulgação

Endrick precisou de menos de uma hora em campo para deixar sua marca na França. O jovem atacante brasileiro estreou com gol pelo Lyon, clube que o contratou por empréstimo de seis meses — tempo suficiente para mostrar a Carlo Ancelotti que merece uma vaga na Copa do Mundo.

O garoto foi titular na vitória por 2 a 1 sobre o Lille, na segunda rodada da Copa da França, e rapidamente provou que não veio para passar despercebido. Aos 41 minutos do primeiro tempo, aproveitou um bom posicionamento e finalizou de canhota no canto direito, marcando o segundo gol do Lyon.

Antes disso, já havia assustado o goleiro Bodart aos quatro minutos, com uma finalização potente que ainda bateu na trave. Endrick ainda teve mais duas oportunidades antes de balançar as redes, mostrando movimentação e faro de gol.

A ida para o Lyon foi estratégica: seu contrato garante pelo menos 25 partidas como titular, oferecendo ao jovem atacante o tempo de jogo necessário para evoluir e se destacar.