Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após deixar o Real Madrid, Endrick mostra talento no Lyon e marca na estreia pelo clube francês

Jovem brasileiro balançou a rede na primeira partida pela equipe

  • Foto do(a) author(a) Miro Palma

  • Miro Palma

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 20:29

Endrick marcou logo na sua estreia pelo Lyon
Endrick marcou logo na sua estreia pelo Lyon Crédito: Lyon/ Divulgação

Endrick precisou de menos de uma hora em campo para deixar sua marca na França. O jovem atacante brasileiro estreou com gol pelo Lyon, clube que o contratou por empréstimo de seis meses — tempo suficiente para mostrar a Carlo Ancelotti que merece uma vaga na Copa do Mundo.

O garoto foi titular na vitória por 2 a 1 sobre o Lille, na segunda rodada da Copa da França, e rapidamente provou que não veio para passar despercebido. Aos 41 minutos do primeiro tempo, aproveitou um bom posicionamento e finalizou de canhota no canto direito, marcando o segundo gol do Lyon.

Antes disso, já havia assustado o goleiro Bodart aos quatro minutos, com uma finalização potente que ainda bateu na trave. Endrick ainda teve mais duas oportunidades antes de balançar as redes, mostrando movimentação e faro de gol.

A ida para o Lyon foi estratégica: seu contrato garante pelo menos 25 partidas como titular, oferecendo ao jovem atacante o tempo de jogo necessário para evoluir e se destacar.

No Real Madrid, a adaptação foi complicada. A concorrência com estrelas como Kylian Mbappé limitou suas oportunidades. Na primeira temporada, sob comando de Ancelotti, teve mais chances; com Xabi Alonso, perdeu espaço, o que motivou sua mudança para a França em busca de protagonismo.

Mais recentes

Imagem - Bahia 4x2 Jequié: Assista aos gols da estreia tricolor no Campeonato Baiano 2026

Bahia 4x2 Jequié: Assista aos gols da estreia tricolor no Campeonato Baiano 2026
Imagem - Rogério Ceni elogia jovens talentos do Bahia após estreia com triunfo no Campeonato Baiano

Rogério Ceni elogia jovens talentos do Bahia após estreia com triunfo no Campeonato Baiano
Imagem - Bahia estreia no Campeonato Baiano com triunfo por 4x2 sobre o Jequié

Bahia estreia no Campeonato Baiano com triunfo por 4x2 sobre o Jequié

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa