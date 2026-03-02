DE VOLTA

Após lesão, zagueiro do Vitória comemora classificação e volta aos gramados: 'Virar a chave'

Rubro-negro enfrenta o Bahia no próximo sábado (7), a partir das 17h, na Arena Fonte Nova

Alan Pinheiro

Publicado em 2 de março de 2026 às 19:55

Edu contra o Jacuipense Crédito: Victor Ferreira / EC Vitória

O que começou eletrizante, com o Leão aguerrido, terminou com uma classificação sofrida e que poderia ser evitada. Depois de um empate no tempo normal, em 1x1, o Leão venceu a Jacuipense nas penalidades, por 4x2, assegurando vaga na final contra o rival Bahia. De volta após se recuperar de lesão, o zagueiro Edu comemorou a classificação para a decisão e a volta aos gramados.

“Foi uma classificação muito importante pra gente. Jogar praticamente o jogo todo com um a menos foi complicado, mas nossa equipe se entregou demais, todo mundo correu, se ajudou, brigou até o último minuto. Pra mim, pessoalmente, fico muito feliz pela final e por estar de volta", disse.

Vitória x Jacuipense 1 de 5

Conseguir voltar num momento como esse, podendo ajudar meus companheiros e contribuir pra essa vaga na final do Campeonato Baiano. Agora é virar a chave, descansar e trabalhar porque a final exige ainda mais da gente Edu Zagueiro do Vitória

O Rubro-negro definiu esta segunda-feira (2) como dia de repouso antes do início da preparação para o clássico. Os trabalhos serão retomados na tarde desta terça-feira (3), no centro de treinamento Manoel Pontes Tanajura. Desta terça-feira até quinta-feira (5), as atividades serão à tarde. Na véspera da final, está marcado o único treinamento pela manhã, seguido de concentração.



O único novo desfalque confirmado é o do volante Caíque Gonçalves. O volante foi expulso na semifinal após a revisão de vídeo detectar agressão do jogador rubro-negro a um atleta do Jacuipense. No último confronto, o Leão já não contou com o zagueiro Luan Cândido, o lateral Nathan Mendes, o volante Dudu e o centroavante Renzo López.

Enquanto o Vitória não retorna aos treinamentos, a segunda-feira (2) também foi de novidades para a equipe rubro-negra. Após encerrar sua participação no Baianão pela Juazeirense, o atacante Anderson Pato compareceu ao Barradão para assinar contrato válido por duas temporadas com o Leão.

O atacante se torna o 13º reforço do clube para a temporada. No ataque da equipe rubro-negra, o treinador Jair Ventura ainda conta com Matheuzinho, Erick, Aitor Cantalapiedra, Lucas Silva, Diego Tarzia, Fabri, Pablo e Osvaldo como opções para as beiradas da equipe, posições em que o jogador se sente mais confortável em atuar.

Nesta segunda, o Vitória também registrou no BID-E (Boletim Informativo Diário – Eletrônico) da CBF o contrato do atacante argentino Diego Tarzia. O jogador não pode jogar a decisão da competição estadual pelo registro após o prazo final para novos jogadores no Baianão.