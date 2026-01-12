AGORA NO FUTEBOL FRANCÊS

Qual o tamanho da fortuna de Endrick? Aos 19 anos, atacante já soma milhões

Revelado pelo Palmeiras, jogador tem salário europeu, acordos comerciais e potencial de valorização no futebol internacional

Carol Neves

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 09:55

Endrick agora joga no Lyon Crédito: Divulgação

Aos 19 anos, Endrick já ocupa um patamar financeiro raro no futebol mundial. Antes mesmo de se consolidar como protagonista na Europa, o atacante brasileiro transformou o status de joia em contratos milionários, negociações históricas e uma trajetória econômica que acompanha a velocidade com que sua carreira avançou desde a base do Palmeiras.

O principal pilar da fortuna de Endrick está no contrato firmado com o Real Madrid, válido até junho de 2030. De acordo com dados do site especializado Capology, o jogador recebe um salário bruto anual estimado em 4,16 milhões de euros, o equivalente a cerca de 80 mil euros por semana, antes de impostos e bônus por desempenho. Mantido o acordo até o fim, o atacante ainda tem garantidos mais de 20 milhões de euros em salários brutos, sem contar premiações, metas esportivas ou possíveis reajustes previstos em contrato.

Esse vínculo é consequência direta de uma das maiores negociações envolvendo um jogador brasileiro ainda em formação. Vendido pelo Palmeiras ao Real Madrid por um valor fixo de 35 milhões de euros, Endrick se tornou protagonista de um negócio que cresceu com o cumprimento de metas esportivas. Até o fim de 2025, a operação já havia rendido cifras expressivas ao clube paulista, o que ajuda a dimensionar o tamanho financeiro do investimento feito no atacante ainda adolescente.

A fortuna de Endrick em 2024

Mensurar com exatidão a fortuna acumulada por Endrick ao longo de 2024 não é simples, mas os dados salariais ajudam a dimensionar o salto financeiro vivido pelo atacante naquele ano. Segundo o Capology, plataforma especializada em finanças do futebol, o brasileiro chegou ao Real Madrid com um dos salários mais baixos do elenco, reflexo de seu status inicial de promessa em processo de adaptação.

O contrato firmado com o clube espanhol prevê vencimentos de cerca de 80 mil euros por semana, o que corresponde a aproximadamente 4,1 milhões de euros por temporada. Como Endrick passou a integrar oficialmente o elenco do Real Madrid a partir de julho, recebeu algo em torno de 2 milhões de euros em salários brutos ao longo de 2024. O vínculo assinado é válido por seis anos e inclui a possibilidade de aumentos progressivos, além de bônus atrelados a desempenho esportivo.

Antes da mudança para a Espanha, Endrick atuava pelo Palmeiras com um salário mensal estimado em cerca de R$ 100 mil, valor que podia ser ampliado por metas individuais e coletivas. Somando os vencimentos recebidos no Brasil e na Europa, o atacante faturou mais de R$ 13 milhões apenas em salários contratuais ao longo de 2024.

A renda, no entanto, não se limitou ao futebol. O ano marcou também a consolidação de Endrick como figura altamente midiática. Em 2024, ele iniciou sua trajetória como embaixador da Neosaldina, em um contrato que rendeu aproximadamente R$ 2,4 milhões somente naquele ano. O acordo, válido por cinco temporadas, tem potencial para gerar mais de R$ 12 milhões ao jogador até o fim da parceria. Além disso, Endrick se firmou como um dos principais nomes da New Balance, fornecedora de material esportivo, ampliando ainda mais suas receitas fora de campo.

Nova etapa

Em 2025, Endrick passou a viver seu primeiro ano completo sob o contrato com o Real Madrid, o que teve impacto direto em seus ganhos. De acordo com o Capology, o salário anual do atacante permaneceu na casa dos 4,16 milhões de euros brutos, valor equivalente a cerca de 80 mil euros semanais, sem contar bônus por metas esportivas ou premiações.

Com 12 meses inteiros vinculados ao clube espanhol, Endrick recebeu praticamente a totalidade desse montante ao longo do ano, o que representa um faturamento bruto superior a 4 milhões de euros apenas em salários - algo em torno de R$ 22 a 25 milhões, dependendo da cotação do período. Esse valor, sozinho, já supera com folga tudo o que o jogador havia recebido em seus tempos de futebol brasileiro.