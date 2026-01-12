Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Qual o tamanho da fortuna de Endrick? Aos 19 anos, atacante já soma milhões

Revelado pelo Palmeiras, jogador tem salário europeu, acordos comerciais e potencial de valorização no futebol internacional

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 09:55

Endrick
Endrick agora joga no Lyon Crédito: Divulgação

Aos 19 anos, Endrick já ocupa um patamar financeiro raro no futebol mundial. Antes mesmo de se consolidar como protagonista na Europa, o atacante brasileiro transformou o status de joia em contratos milionários, negociações históricas e uma trajetória econômica que acompanha a velocidade com que sua carreira avançou desde a base do Palmeiras.

O principal pilar da fortuna de Endrick está no contrato firmado com o Real Madrid, válido até junho de 2030. De acordo com dados do site especializado Capology, o jogador recebe um salário bruto anual estimado em 4,16 milhões de euros, o equivalente a cerca de 80 mil euros por semana, antes de impostos e bônus por desempenho. Mantido o acordo até o fim, o atacante ainda tem garantidos mais de 20 milhões de euros em salários brutos, sem contar premiações, metas esportivas ou possíveis reajustes previstos em contrato.

Esse vínculo é consequência direta de uma das maiores negociações envolvendo um jogador brasileiro ainda em formação. Vendido pelo Palmeiras ao Real Madrid por um valor fixo de 35 milhões de euros, Endrick se tornou protagonista de um negócio que cresceu com o cumprimento de metas esportivas. Até o fim de 2025, a operação já havia rendido cifras expressivas ao clube paulista, o que ajuda a dimensionar o tamanho financeiro do investimento feito no atacante ainda adolescente.

Endrick

Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick foi para o Lyon por Divulgação
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick foi negociado com o Real Madrid por milhões por Shutterstock
Endrick foi revelado pelo Palmeiras por Divulgação
Endrick na Seleção Brasileira por Shutterstock
Endrick por Divulgação
Endrick por Divulgação
Endrick marcou logo na sua estreia pelo Lyon por Lyon/ Divulgação
Gabriely Miranda e Endrick fantasiados para o Halloween de Virginia e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Recado publicado pelo pai de Endrick por Reprodução | Instagram
Casamento de Endrick e Gabriely Miranda em Madrid por Reprodução/Instagram
Casamento de Endrick e Gabriely Miranda em Madrid por Reprodução/Instagram
Gabriely Miranda e Endrick por Reprodução/Instagram
Endrick em ação pelo Real Madrid por Real Madrid/Divulgação
Endrick comemorando o gol pelo Real Madrid por Reprodução I X @realmadrid
Endrick em treino da Seleção Brasileira por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick antes do jogo do Real Madrid contra o Atlético de Madrid por Real Madrid/Divulgação
Endrick comemora primeiro gol na Liga dos Campeões por Divulgação/Real Madrid
Endrick se casa com namorada por Redes sociais
Endrick treinou entre os titulares e pode iniciar contra o Paraguai por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick marcou primeiro gol pelo Real Madrid por Divulgação/Real Madrid
Endrick por Rafael Ribeiro/CBF/
Endrick chega ao Real Madrid por Divulgação
Endrick marcou no final por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick em ação pelo Palmeiras contra o Independiente del Valle por Cesar Greco/Palmeiras
Endrick e paquetá por RAFAEL RIBEIRO/CBF\r\r\r\r
Endrick comemora gol contra a Inglaterra por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick por Divulgação
Endrick Brasil por Joilson Marconne/CBF
Endrick no desembarque da seleção brasileira pré-olímpica no Aeroporto Santos Dumont, no Rio por Joilson Marconne/CBF
Endrick em treino da seleção brasileira por Vitor Silva/CBF
Zé Rafael e Endrick por Cesar Greco/Ag Palmeiras
Endrick em ação pelo Palmeiras no Brasileirão por Cesar Greco/Palmeiras
1 de 45
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação

A fortuna de Endrick em 2024

Mensurar com exatidão a fortuna acumulada por Endrick ao longo de 2024 não é simples, mas os dados salariais ajudam a dimensionar o salto financeiro vivido pelo atacante naquele ano. Segundo o Capology, plataforma especializada em finanças do futebol, o brasileiro chegou ao Real Madrid com um dos salários mais baixos do elenco, reflexo de seu status inicial de promessa em processo de adaptação.

O contrato firmado com o clube espanhol prevê vencimentos de cerca de 80 mil euros por semana, o que corresponde a aproximadamente 4,1 milhões de euros por temporada. Como Endrick passou a integrar oficialmente o elenco do Real Madrid a partir de julho, recebeu algo em torno de 2 milhões de euros em salários brutos ao longo de 2024. O vínculo assinado é válido por seis anos e inclui a possibilidade de aumentos progressivos, além de bônus atrelados a desempenho esportivo.

Antes da mudança para a Espanha, Endrick atuava pelo Palmeiras com um salário mensal estimado em cerca de R$ 100 mil, valor que podia ser ampliado por metas individuais e coletivas. Somando os vencimentos recebidos no Brasil e na Europa, o atacante faturou mais de R$ 13 milhões apenas em salários contratuais ao longo de 2024.

A renda, no entanto, não se limitou ao futebol. O ano marcou também a consolidação de Endrick como figura altamente midiática. Em 2024, ele iniciou sua trajetória como embaixador da Neosaldina, em um contrato que rendeu aproximadamente R$ 2,4 milhões somente naquele ano. O acordo, válido por cinco temporadas, tem potencial para gerar mais de R$ 12 milhões ao jogador até o fim da parceria. Além disso, Endrick se firmou como um dos principais nomes da New Balance, fornecedora de material esportivo, ampliando ainda mais suas receitas fora de campo.

Leia mais

Imagem - Gabigol defende Neymar na Copa e aposta em Endrick como surpresa: 'Vai deitar e rolar no Lyon'

Gabigol defende Neymar na Copa e aposta em Endrick como surpresa: 'Vai deitar e rolar no Lyon'

Imagem - De saída do Real Madrid, Endrick recebe conselho de Ancelotti: “Ver o que é melhor”

De saída do Real Madrid, Endrick recebe conselho de Ancelotti: “Ver o que é melhor”

Imagem - Pai de Endrick manda recado em meio a polêmica no Real Madrid: ‘Não adianta quererem tirar seu brilho’

Pai de Endrick manda recado em meio a polêmica no Real Madrid: ‘Não adianta quererem tirar seu brilho’

Nova etapa

Em 2025, Endrick passou a viver seu primeiro ano completo sob o contrato com o Real Madrid, o que teve impacto direto em seus ganhos. De acordo com o Capology, o salário anual do atacante permaneceu na casa dos 4,16 milhões de euros brutos, valor equivalente a cerca de 80 mil euros semanais, sem contar bônus por metas esportivas ou premiações.

Com 12 meses inteiros vinculados ao clube espanhol, Endrick recebeu praticamente a totalidade desse montante ao longo do ano, o que representa um faturamento bruto superior a 4 milhões de euros apenas em salários - algo em torno de R$ 22 a 25 milhões, dependendo da cotação do período. Esse valor, sozinho, já supera com folga tudo o que o jogador havia recebido em seus tempos de futebol brasileiro.

A temporada de 2025 também foi marcada por mudanças estratégicas na carreira. Em busca de mais minutos em campo, Endrick foi emprestado ao Lyon no segundo semestre, mas sem impacto negativo em seus rendimentos. O atacante manteve o mesmo salário previsto em contrato com o Real Madrid, com o pagamento dividido entre os clubes durante o período do empréstimo, sem redução de vencimentos.

Ele estreou pelo Lyon essa semana, marcando gol e sendo elogiado.

Tags:

Endrick

Mais recentes

Imagem - O motivo para Cristiano Ronaldo pôr à venda mansão de R$ 215 milhões com praia privativa

O motivo para Cristiano Ronaldo pôr à venda mansão de R$ 215 milhões com praia privativa
Imagem - 'Prodígio': Jornal francês elogia Endrick após estreia com gol pelo Lyon

'Prodígio': Jornal francês elogia Endrick após estreia com gol pelo Lyon
Imagem - Após deixar o Real Madrid, Endrick mostra talento no Lyon e marca na estreia pelo clube francês

Após deixar o Real Madrid, Endrick mostra talento no Lyon e marca na estreia pelo clube francês

MAIS LIDAS

Imagem - Após deixar o Real Madrid, Endrick mostra talento no Lyon e marca na estreia pelo clube francês
01

Após deixar o Real Madrid, Endrick mostra talento no Lyon e marca na estreia pelo clube francês

Imagem - PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia
02

PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

Imagem - Sesab convoca mais de 541 profissionais de saúde em processo seletivo
03

Sesab convoca mais de 541 profissionais de saúde em processo seletivo

Imagem - MEC divulga data para resultados do Enem 2025; confira
04

MEC divulga data para resultados do Enem 2025; confira