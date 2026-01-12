Acesse sua conta
'Prodígio': Jornal francês elogia Endrick após estreia com gol pelo Lyon

“Todos os olhos estavam nele. E, para seu primeiro jogo na França, Endrick não desapontou", diz o comentário

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 08:12

Endrick marcou logo na sua estreia pelo Lyon
Endrick marcou logo na sua estreia pelo Lyon Crédito: Lyon/ Divulgação

A primeira partida de Endrick com a camisa do Lyon já rendeu protagonismo e elogios na França. Autor do gol da vitória por 2 a 1 sobre o Lille, o atacante brasileiro foi apontado pela imprensa local como determinante para a classificação do time na Copa da França.

O tradicional jornal “L’Equipe” dedicou espaço ao desempenho do jogador e creditou a ele boa parte do resultado positivo obtido no domingo.

“Todos os olhos estavam nele. E, para seu primeiro jogo na França, Endrick não desapontou. Se o Lyon se classificou neste domingo, é graças, em grande parte, a este jovem brasileiro. Em sua estreia, o prodígio permitiu ao Lyon ganhar uma vantagem decisiva no jogo com seus seis chutes e dribles inspirados”.

Endrick por Reprodução | Instagram

Endrick iniciou a partida como titular e balançou as redes aos 42 minutos do primeiro tempo, garantindo a vitória do Lyon. Além do gol, o brasileiro ainda acertou o travessão em outra finalização perigosa. Ele deixou o campo aos 25 minutos da etapa final.

Após a partida, o técnico Paulo Fonseca também avaliou de forma positiva a estreia do atacante. “Eu acho que foi muito positivo. Com o tempo, ele vai melhorar fisicamente e entender melhor o time. Mas é muito positivo para quem não estava jogando tanto. Endrick é muito explosivo, muito veloz e forte em situações de um contra um”.

O jovem atacante pertence ao Real Madrid e foi emprestado ao Lyon até o fim da temporada 2025/26. A contratação foi anunciada em 23 de dezembro, mais de um mês após a oficialização da transferência. O acordo de empréstimo custará 1 milhão de euros, valor próximo de R$ 6,5 milhões.

